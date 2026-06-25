Cuarto detenido por el enfrentamiento en la zona oeste de Rosario en el que mataron a un policía federal

El enfrentamiento se produjo el 11 de junio pasado en la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg, en el barrio Villa Banana de Rosario

Un adolescente de 17 años fue allanado y detenido en la madrugada de este jueves por estar sospechado de haber participado en el enfrentamiento ocurrido el pasado 11 de junio en Villa Banana, en la zona oeste de Rosario, donde fue asesinado un policía federal y otro agente resultó herido. Se trata del hermano de dos integrantes del clan Muñoz, sindicado por venta de droga en ese sector, que ya están imputados y presos.

El procedimiento en el que cayó el menor tuvo lugar en inmediaciones de Eduardo Gómez al 2800, en barrio Godoy, donde se secuestraron celulares y documentación de interés para los fiscales federales Santiago Alberdi, Matías Mené y Matías Scilabra. Lo realizó el Departamento de Investigaciones Federales de la Policía Federal tras la autorización del juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.

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El nuevo aprehendido, de acuerdo al legajo judicial, habría sido uno de los presuntos atacantes de los agentes Rodolfo Manfredi (30), que murió en el acto por tres disparos que impactaron en la espalda, y Emilio V. (34), quien sufrió múltiples heridas de arma de fuego y actualmente se recupera en el Hospital Italiano de Rosario.

Al domicilio en el que fue localizado el adolescente se llegó a partir de intervenciones telefónicas y tareas de vigilancia.

Luis y Jorge “Morcilla” Muñoz, hermanos del menor, fueron imputados en la causa judicial. El primero es quien quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por el tiroteo, ya que había recibido un disparo en la zona toracoabdominal. El segundo cayó la semana pasada y fue acusado el lunes de esta semana. Todos están sospechados de haber formado parte del grupo de diez personas que baleó a los dos policías federales, que estaban de civil al momento del enfrentamiento.

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El otro imputado en la causa fue Mario Peralta (25), un presunto soldadito de la organización liderada por Eduardo Rodolfo Muñoz (37), hermano de los detenidos, y supuesto líder de la estructura que opera la venta minorista de droga en los pasillos de Villa Banana.

Eduardo Muñoz estaba prófugo desde el momento del hecho, pero fue capturado esta tarde. El Ministerio de Seguridad Nacional ofrecía 20 millones de pesos por datos que conduzcan a su arresto.

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Jorge Gustavo Muñoz, alias "El Morcilla", detenido

La mecánica del enfrentamiento

Tras la recolección de imágenes de las cámaras de videovigilancia, se pudo establecer que Manfredi, Emilio V. y otro agente ingresaron de civil por un pasillo de Gutenberg entre 27 de Febrero y Gálvez que tiene escasa iluminación. Los “satélites” de la presunta organización de Muñoz comenzaron a silbar como signo de alerta entre ellos y luego empezaron a gritarles: “Cobani, cobani, váyanse”. Se estima que demoraron entre 8 y 11 minutos en identificarlos como policías, cercarlos y balearlos.

Tanto Jorge como Eduardo gritaron a los agentes: “Ustedes no son de acá, toquen a la banda”. Acto seguido, los acorralaron y abrieron fuego entre varios.

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Según la investigación federal, la presunta banda encabezada por Eduardo Rodolfo Muñoz está secundada por al menos tres delincuentes apodados “Diente de lata”, “Mojarra” y “Colombiano”, todos prófugos. Para los fiscales, dicha estructura es la readecuación de la organización que supo tener allí Dalmacio “Sapo” Saravia (57), quien en enero pasado recibió una condena a 8 años de cárcel por regentear el narcomenudeo en Villa Banana y en Vía Honda, en el distrito suroeste.