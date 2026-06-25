La importación de indumentaria aumentó 73% en lo que va del año: cuáles fueron los principales productos que ingresaron

La producción de ropa cayó un 15% interanual en abril

La importación de prendas de vestir mostró un marcado crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo ingresaron al país prendas por USD 369 millones, lo que representa un incremento interanual del 39% respecto del mismo período de 2025.

Según datos de la Cámara de la Indumentaria (CIAI), el volumen importado alcanzó las 25.491 toneladas de indumentaria, registrando un salto del 73% interanual, un dato que evidencia una expansión aún más acelerada en cantidades que en valores.

PUBLICIDAD

“Tanto en dólares como en cantidades, las importaciones registradas durante el período enero-mayo 2026 alcanzaron su nivel más alto para ese período desde el 2018, marcando un nuevo récord histórico”, señaló el informe, detallando que se ubican un 40% por encima de ese momento.

Destacaron que a pesar de un mercado recesivo, “crece desproporcionadamente por segundo año consecutivo la importación de ropa medida en dólares”.

El volumen importado alcanzó las 25.491 toneladas de indumentaria

No obstante, el precio unitario descendió un 19% interanual, al promediar los 14,5 dólares. “La prenda originada en China explica en buena medida la baja del precio promedio de la prenda importada en este período”, precisó CIAI.

PUBLICIDAD

Los principales productos importados fueron abrigos (USD 84 millones), sweaters (USD 69 millones), pantalones (USD 69 millones) y remeras (USD 39 millones). Los precios unitarios fueron de USD 15,4, USD 13,7, USD 18,2 y USD 21,7, respectivamente.

Dicho avance de las importaciones se produce en un contexto complejo para la industria textil y de confección local. Según el monitor económico sectorial, la producción de ropa cayó un 15% interanual en abril, acumulando su décimo mes consecutivo de retroceso.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, el consumo continúa debilitado. Las ventas de indumentaria en shoppings registraron una caída real del 17% interanual en abril, completando doce meses consecutivos de bajas, mientras que en supermercados también descendieron un 17%, sumando seis meses de contracción.

En materia de empleo, la confección perdió 4.371 puestos de trabajo registrados entre marzo de 2025 e igual mes de 2026. Esto implica una reducción del 11% de la plantilla laboral del sector.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los precios de la indumentaria aumentaron 12% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación general, que alcanzó el 33% en igual período. Esta diferencia refleja las dificultades de las empresas para trasladar costos al consumidor en un mercado con demanda debilitada.

La confección perdió 4.371 puestos de trabajo registrados entre marzo de 2025 e igual mes de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste con el fuerte crecimiento de las importaciones, las exportaciones de prendas de vestir continúan siendo reducidas. Entre enero y mayo de 2026 se exportaron apenas 7,4 millones de dólares, aunque la cifra representa una mejora del 14% interanual.

PUBLICIDAD

En volumen, se exportaron 245 toneladas, representando una suba del 18% en comparación con el período enero-mayo del 2025.

El valor unitario promedio de la prenda exportada durante los primeros cinco meses del año fue de 30,4 dólares, mostrando una baja del 2,9% comparado con igual período del 2025.

PUBLICIDAD

El principal destino de exportación de la prenda argentina fue Uruguay, que concentró el 37% de las exportaciones totales del sector. Se enviaron 2.7 millones de dólares en prendas, lo que representó un volumen de 129 toneladas.

En paralelo, la industria textil atraviesa una profunda crisis: según la Fundación Pro Tejer, la producción cayó 23,3% interanual en marzo y se ubicó 31,3% por debajo de 2023.

PUBLICIDAD

En tanto, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 8,9% y se encuentra 19% por debajo de los niveles de producción de 2023.

Así, la industria textil trabajó apenas al 40,2% de su capacidad instalada, más de 12 puntos por debajo de 2023. En promedio, durante el primer trimestre del año, cerca de 7 de cada 10 máquinas estuvieron paradas en las fábricas textiles.

PUBLICIDAD

“Las ventas continúan débiles y no logran recomponer el nivel de actividad. Un dato que refleja esta situación fue el desempeño del Hot Sale de mayo, cuyas ventas registraron una caída cercana al -10% interanual en términos reales”, resaltó Pro Tejer.