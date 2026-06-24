Deportes

El saludo de cumpleaños de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: las fotos inéditas que subió y el romántico cruce de mensajes

La esposa del astro sorprendió con una publicación cargada de recuerdos familiares y palabras afectuosas que reflejaron la intimidad y el cariño en la pareja

Guardar
Google icon
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
El posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi quedó marcado por un emotivo mensaje de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien compartió en redes sociales un carrusel de imágenes inéditas que retratan la intimidad y la evolución de la pareja junto a sus hijos. El posteo, que rápidamente sumó millones de interacciones, incluyó una dedicatoria cargada de afecto y un intercambio de mensajes.

Antonela Roccuzzo eligió Instagram para felicitar al capitán de la selección argentina en el día de su cumpleaños. En su publicación, la empresaria escribió: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”. La frase fue acompañada por una selección de siete fotografías que recorren distintos momentos personales y familiares.

PUBLICIDAD

La primera imagen del carrusel muestra a Antonela mirando con complicidad a Messi, quien aparece de espaldas, mientras ella le sostiene suavemente la cabeza. Esta foto, nunca antes difundida, generó numerosos comentarios por la ternura y espontaneidad del gesto. En la segunda postal, la pareja aparece junto a sus tres hijos en una toma en blanco y negro que resalta la unidad familiar y la importancia que ambos le otorgan a sus hijos.

La tercera fotografía presenta a Antonela Roccuzzo apoyando su cabeza sobre el hombro de Lionel Messi, una escena de tranquilidad que evidencia el apoyo mutuo construido a lo largo de los años. En la siguiente imagen, se observa a Messi sonriendo con uno de sus hijos cuando era pequeño, una postal doméstica que remite a la vida lejos de los estadios y los flashes.

PUBLICIDAD

El carrusel continúa con una imagen de la pareja besándose en una playa paradisíaca, símbolo de los momentos de disfrute compartidos fuera de la rutina profesional. Más adelante, otra fotografía muestra a Messi sonriendo con otro de sus hijos en la niñez, reforzando la presencia constante de la familia en la vida del futbolista. Finalmente, la séptima foto corresponde a la etapa más reciente de Lionel Messi, quien aparece pensativo, vistiendo la campera de la selección argentina durante el Mundial 2026.

La publicación no solo generó miles de comentarios por parte de seguidores y colegas, sino que también recibió una respuesta inmediata del propio Lionel Messi. El capitán argentino escribió desde su perfil: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!! Qué chiquitos éramos…”.

Saludo Antonela Roccuzzo Messi cumpleaños
Un joven Lionel Messi celebrando su octavo cumpleaños

Antonela también subió una tierna imagen del 10 en sus historias. La pareja de la figura del Inter Miami escogió una de Leo celebrando su cumpleaños número 8, mientras lucía la indumentaria de Newell’s Old Boys.

A lo largo de los años, las efemérides del astro argentino suelen convertirse en tendencia global, pero este aniversario tuvo un matiz especial por el valor emotivo del material compartido. Las imágenes seleccionadas por Antonela Roccuzzo no solo repasaron la intimidad de la pareja, sino que también incluyeron referencias a los momentos más significativos junto a sus hijos.

Este natalicio le llega al astro argentino en un momento espectacular mientras disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ya que fue la figura del equipo conducido por Lionel Scaloni en sus dos presentaciones. Ante Argelia se despachó con un triplete en la victoria por 3-0 y ante Austria fue el autor de los dos tantos del triunfo 2-0. De esta manera, además de ser el máximo goleador de la actual edición de la Copa del Mundo, el rosarino superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales, con 18 gritos.

El próximo compromiso de la Albiceleste será el 27 de junio, por la última fecha del Grupo J. En el Dallas Stadium enfrentará a Jordania. El combinado nacional ya se adjudicó el primer puesto de su zona, por lo que en 16avos se medirá contra el segundo del Grupo H, que componen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Como era de esperarse, Lionel Messi también recibió una avalancha de mensajes de felicitación provenientes de distintas partes del mundo. Personalidades, clubes y organismos deportivos saludaron al capitán argentino por sus 39 años. La Asociación de Fútbol Argentino, el Inter Miami, el Barcelona, el PSG, Newell’s, River Plate, la Conmebol, la UEFA, la Copa América y la FIFA, entre otros, publicaron mensajes y homenajes en redes sociales que destacaron su legado y vigencia. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le dedicó un agradecimiento especial, mientras que los seguidores inundaron las plataformas con fotos y videos que repasaron los momentos más destacados de su carrera.

Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi:

Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi
Las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños
Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi

Temas Relacionados

Lionel MessiAntonela RoccuzzoSelección argentinaMundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Newell’s a River Plate: los saludos a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en pleno Mundial

Entidades y personalidades del deporte homenajearon al capitán de la selección argentina en su día

De Newell’s a River Plate: los saludos a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en pleno Mundial

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

En Miami, la Verdeamarela intentará asegurarse su boleto a la siguiente ronda en su choque ante los europeos

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los africanos buscarán quedarse con el primer puesto del Grupo C

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Niños y adolescentes se reunieron para cantarle el feliz cumpleaños al astro. El evento tuvo lugar en el Monumento Nacional a la Bandera y contó con la conducción especial de Abel Pintos

Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Suspendieron a la periodista que atacó a la figura de Bélgica que abandonó el Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo

La conductora de televisión France Pierron fue apartada de la pantalla por sus dichos sobre la ausencia del delantero durante el torneo

Suspendieron a la periodista que atacó a la figura de Bélgica que abandonó el Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo

DEPORTES

De Newell’s a River Plate: los saludos a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en pleno Mundial

De Newell’s a River Plate: los saludos a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en pleno Mundial

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Suspendieron a la periodista que atacó a la figura de Bélgica que abandonó el Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo

TELESHOW

Quién es la joven que quedó en el centro del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche

Quién es la joven que quedó en el centro del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche

Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

El exclusivo cumpleaños de Aitana, hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, en la playa de Miami: las imágenes

Le hackearon el teléfono a Carmen Barbieri y quisieron estafar a Ángel de Brito: “¿No tenés para prestarme?"

Darío Barassi se indignó por una consigna de Ahora Caigo y se fue del aire: “¿Vos me estás jodiendo?”

INFOBAE AMÉRICA

Oposición nicaragüense exige a la OEA declarar ilegítimo al régimen de Ortega y Murillo

Oposición nicaragüense exige a la OEA declarar ilegítimo al régimen de Ortega y Murillo

El auge de edificios de 20 a 30 niveles en El Salvador obliga a instalar tuberías más grandes, señala ANDA

Estados Unidos y países de la región respaldan al Gobierno de Bolivia tras varias semanas de protestas

¿Por qué países como España, Canadá y Estados Unidos mantienen su interés en la mano de obra salvadoreña?

El presidente Bernardo Arévalo descarta que el Ejecutivo impulse el Aerometro y ratifica que el Metroriel sigue siendo su prioridad