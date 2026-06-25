El Salvador

Mocedades vuelve a El Salvador con un concierto por sus 60 años de carrera artística

La agrupación española volverá el 14 de agosto con un recorrido por canciones como “Eres tú” y “Amor de hombre”, en una presentación que reunirá seis décadas de trayectoria ante el público salvadoreño.

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La cita de Mocedades en el Teatro Presidente de San Salvador será a las 8:00 p.m. y recorrerá seis décadas de trayectoria del grupo./(Sitio oficial de Mocedades)
La cita de Mocedades en el Teatro Presidente de San Salvador será a las 8:00 p.m. y recorrerá seis décadas de trayectoria del grupo./(Sitio oficial de Mocedades)

La agrupación española Mocedades ofrecerá un concierto el 14 de agosto en el Teatro Presidente de San Salvador, con la colaboración especial del cantante mexicano Alex Fernández como artista invitado. El evento forma parte de la gira internacional por el 60 aniversario del grupo y fue confirmado por la productora Two Shows a través de una reciente publicación en redes sociales.

Mocedades llega a El Salvador en el marco de una serie de presentaciones por América Latina y Europa, celebrando seis décadas desde su fundación, según medios españoles. La producción informó que el concierto incluirá un recorrido por los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos “Eres tú”, “Amor de hombre”, “Tómame o déjame” y “Quién te cantará”, piezas reconocidas en distintas generaciones por su impronta en la música romántica en español.

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Los organizadores publicaron que las entradas estarán disponibles próximamente a la venta a través de Fun Capital y Todoticket El Salvador, y se distribuirán en tres localidades con precios de 115 dólares en Platinum, 85 dólares en VIP y 65 dólares en Lateral. La venta se anunciará en los próximos días por las redes oficiales de la productora.

A través de la redes sociales, Two Shows ha revelado las localidades para el concierto de la agrupación española en El Salvador./ (Two Shows)
A través de la redes sociales, Two Shows ha revelado las localidades para el concierto de la agrupación española en El Salvador./ (Two Shows)

El evento contará con la presencia de Alex Fernández como invitado estelar, continuando la tendencia de la agrupación de sumar nuevas voces y colaboraciones durante sus giras recientes. ABC Color informó que Fernández, hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, ha acompañado a Mocedades en otras fechas de la gira “Si Tú Me Dices Ven Tour 2026”, aportando una visión contemporánea a la música romántica y al mariachi, con repertorio propio y versiones junto a la banda española.

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La formación actual de Mocedades está integrada por Izaskun Uranga —miembro fundadora—, Idoia Uranga, José Miguel González, Rosa Rodríguez, María Santamaría y Toni Menguiano. De acuerdo con información recopilada por TN, este equipo mantiene activo el legado fundacional tras el fallecimiento de varios miembros históricos, renovando la propuesta sin perder la esencia vocal y armónica que caracterizó al grupo desde su origen en Bilbao en 1967.

En los últimos años, la agrupación ha revitalizado su repertorio colaborando con artistas como David Bisbal, Ana Torroja, Morat, Lucero, Fonseca, Alejandro Lerner, Luciano Pereyra y Mijares, según reportó ABC Color. Estas alianzas han permitido acercar los éxitos tradicionales de la banda a nuevas generaciones, consolidando su vigencia en la escena internacional.

Durante 2026, Mocedades ha realizado presentaciones en escenarios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú, con llenos en recintos como el Teatro Coliseo de Buenos Aires y el Teatro Metro de Montevideo. En cada uno de estos conciertos, Alex Fernández ha figurado como invitado principal, interpretando tanto temas propios como clásicos de la música romántica en español.

El concierto de Mocedades en El Salvador forma parte de la gira internacional por el 60 aniversario del grupo, confirmada por Two Shows./ (Sitio oficial de Mocedades)
El concierto de Mocedades en El Salvador forma parte de la gira internacional por el 60 aniversario del grupo, confirmada por Two Shows./ (Sitio oficial de Mocedades)

El regreso de Mocedades a El Salvador representa una oportunidad para revivir en directo canciones que marcaron la historia de la música hispana, en una velada que reunirá a distintas generaciones de seguidores. La cita en el Teatro Presidente está programada para las 8:00 p.m., con un repertorio preparado para recorrer las seis décadas de trayectoria del grupo.

La gira actual se perfila como una de las más extensas y representativas de la trayectoria de Mocedades, que suma ya más de 600 conciertos en la última década, de acuerdo con cifras difundidas en medios oficiales y en el sitio web de la agrupación.

Las personas interesadas podrán consultar próximamente la fecha exacta de inicio de venta de entradas y más detalles del evento en las redes sociales de Two Shows Producciones, Fun Capital y Todoticket El Salvador.

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