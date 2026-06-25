A casi 200 años de la ocupación ilegal, la ONU exigió a Reino Unido que acepte negociar la soberanía de las Islas Malvinas con Argentina

El canciller Pablo Quirno en el Comite de Descolonización de la ONU, (New York, Estados Unidos)

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) El Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso un proyecto de Resolución que exige al Reino Unido que negocie con Argentina la disputa soberana sobre las Islas Malvinas.

Desde hace décadas que las Naciones Unidas propone a Londres que resuelva por la vía diplomática la situación de ocupación ilegal en las islas del Atlántico Sur, pero las distintas administraciones británicas siempre soslayan un pedido constante del foro global.

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La sesión inició pasadas las 11 AM, y dos horas más tarde el Comité aprobó por consenso un proyecto de Resolución que fue copresentado por Chile y respaldado formalmente por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El canciller Pablo Quirno estaba acompañado por Francisco Tropepi, embajador argentino en Naciones Unidas. Tropepi y su equipo hilvanaron una sucesión de negociaciones diplomáticas con los integrantes del Comité de Descolonización de la ONU, que al final permitió aprobar por consenso el proyecto de Resolución que presentaron Argentina y Chile.

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“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”, describió Quirno durante su discurso.

Y añadió en clave militar y de negocios ilegales:

-“Se encuentran destacados aproximadamente mil doscientos soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación".

-““La Argentina ha denunciado esas acciones y continuará con todas las medidas legítimas a su alcance. El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa. En diciembre de 2025, las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited realizaron anuncios relativos al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas Malvinas".

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Pablo Quirno y el embajador argentino ante la ONU,Francisco Tropepi, (New York, Estados Unidos)

El Proyecto de Resolución, copatrocinado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, establece lo siguiente:

-“La manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

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-Lamenta que, a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland Islands), aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión;

-“Pide a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa”.

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Cementerio Darwin, adonde están enterrados los soidados caídos durante la guerra de Argentina contra el Reino Unido, (Malvinas)

Antes de explicitar los argumentos jurídicos para ratificar los derechos soberanos de la Argentina en Malvinas, Quirno expresó las condolencias del Gobierno por la tragedia que sufre Venezuela como consecuencia de los terremotos ocurridos ayer en el país caribeño.

“La Argentina quiere expresar sus condolencias y su solidaridad al pueblo venezolano ante la tragedia ocurrida ayer con la sucesión de terremotos. El presidente Milei ha expresado ayer la disposición de la Argentina para brindar asistencia humanitaria a Venezuela en estos difíciles momentos que les toca atravesar", sostuvo el canciller.

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Quirno pronunció un minucioso discurso político que sirvió para defender la posición nacional y desnudar la estrategia que ejecuta Londres para tratar de defender la ocupación ilegal de un territorio que siempre perteneció a la Argentina.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó frente al Comité de Descolonización de la ONU:

-“La República Argentina sostiene con plena convicción histórica y jurídica su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios que se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833″

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-“Esta afirmación expresa una política de Estado y una convicción nacional que atraviesa generaciones. Malvinas pertenece a la historia profunda de la Argentina, a la integridad de su territorio y al mandato permanente de su Constitución Nacional”

-“En 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país. Quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos. Ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días”.

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-“La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho”.

-“La comunidad internacional reconoció que la cuestión Malvinas no podía quedarse sepultada bajo el paso del tiempo y que la controversia exigía una solución pacífica fundada en el diálogo y el derecho internacional”.

-“El Reino Unido invoca de forma reiterada el principio de libre determinación de los pueblos para eludir el diálogo. La Argentina desea ser clara ante este comité. Este principio, esencial en tantos procesos de descolonización, no resulta aplicable a la cuestión Malvinas”.

-“De hecho, en 1985, la Asamblea General rechazó por amplia mayoría dos intentos británicos de incorporar ese principio en la resolución correspondiente. La libre determinación requiere la existencia de un pueblo sujeto a dominación colonial con identidad étnica y cultural distinta de la potencia ocupante, conforme a la Resolución mil quinientos cuarenta y uno de la Asamblea General”.

-“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”.

-“A la vez, se encuentran destacados aproximadamente mil doscientos soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación. Reconocer a los habitantes de las islas, a quienes el Reino Unido considera ciudadanos británicos plenos, la potestad de decidir sobre la condición jurídica del territorio que ocupan implicaría una interpretación errónea del principio de libre determinación”

-“La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar una cuestión central: exige hablar de soberanía. Ese deber se vuelve más urgente ante actos unilaterales británicos en el área bajo disputa contrarios a la Resolución 31 barra cuarenta y nueve de la Asamblea General”.

-“El Reino Unido mantiene una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur, con aproximadamente mil doscientos efectivos destacados en las islas. Se trata de una fuerza equivalente a cerca del cuarenta por ciento de la población del territorio. Ese dato revela la magnitud de una militarización difícil de conciliar con el llamado permanente de las Naciones Unidas al diálogo y a la solución pacífica de esta controversia”.

-“El Reino Unido también otorga de manera unilateral, ilegal e ilegítima licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”.

-“La Argentina ha denunciado esas acciones y continuará con todas las medidas legítimas a su alcance. El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa. En diciembre de 2025, las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited realizaron anuncios relativos al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas Malvinas. Ante la gravedad de esos anuncios, el presidente de la Nación, Javier Milei, me instruyó a expresar el más enérgico rechazo de la República Argentina”.

-“Por ello, en cumplimiento de ese mandato, reitero ante este comité la determinación argentina de adoptar conforme al derecho internacional todas las medidas que estime necesarias para la plena salvaguarda de sus derechos e intereses soberanos”.

Los expositores argentinos Paula Vernet y Guillermo Clifton durante la audiencia del Comité de Descolonización, (New York, Estados Unidos)

Junto a los argumentos ofrecidos por Quirno al Comité de Descolonización se sumaron las presentaciones de Paula Vernet y Guillermo Clifton, que tienen una historia familiar que fortalecen la soberanía nacional en las Islas.

“Una vez más ante este honorable comité como argentina y como descendiente directa de Luis Vernet, designado en 1829 como primer comandante político y militar de las Islas Malvinas por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mi presencia aquí no es solo un acto individual [tos], es la continuidad de una historia, la historia de mi familia en las islas. Mi tataratatarabuelo, Luis Vernet, y María Sáenz se establecieron en las islas y no llegaron a las islas como una presencia transitoria. Viajaron para quedarse. Fueron con sus hijos y llevaron consigo los objetos de una vida entera: sus muebles, su piano, sus plantas", reveló Paula Vernet.

A su turno, Guillermo Clifton cerró el circulo con su propia historia familiar.

“Agradezco profundamente permitirme dirigirles la palabra en calidad de nieto de un habitante de las islas Malvinas que se radicó en la Patagonia argentina después de la Primera Guerra Mundial. Señora presidente, mi nombre es Guillermo Raimundo Clifton. Mi abuelo, Guillermo Clifton, nació en las Malvinas en 1902. Hijo de una familia numerosa compuesta por once hermanos que se había establecido en las islas en 1880. Guillermo, que comenzó a trabajar desde muy joven, buscó trabajo en la Patagonia argentino-chilena, guiado por su espíritu aventurero y la semejanza de los ambientes naturales de estas regiones con aquellas en donde él había nacido. A los pocos años formó una familia junto a Ella Mackenzie, una escocesa proveniente de la zona de Glasgow, que también arribó a la Argentina después de la Primera Guerra Mundial".

Y agregó:

“El Reino Unido ha mantenido una estricta política colonial ideada para mantener el territorio bajo la administración ilegal británica. Los actuales habitantes de las islas son descendientes o integrantes de la colonización llevada a cabo por el Reino Unido. No se trata de una población que haya padecido el colonialismo, sino de una población predominantemente británica que se benefició de él. Nunca las Naciones Unidas ha admitido que se aplique a la cuestión de islas Malvinas el principio de autodeterminación, porque no existe allí un pueblo colonizado, sino un puñado de ciudadanos británicos asentados en territorio argentino”.

el isleño Michael Goss defendiendo la posición del Reino Unido en la ONU, (New York, Estados Unidos)

A su turno, el isleño Michael Goss intentó defender la posición del Reino Unido frente a la apropiación ilegal de las Islas Malvinas.

“A este comité se le pide año tras año que apoye las negociaciones entre el Reino Unido y Argentina sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland Islands) sin la inclusión de nuestro pueblo, a quien Argentina no reconoce. Bueno, aquí estoy hoy frente a ustedes. Nosotros sí existimos. Somos una realidad que ha existido por generaciones. La propia constitución de Argentina establece la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable. El único resultado permitido para ellos de cualquier negociación es la obtención de la soberanía sobre las islas. Eso no es una negociación. Eso es una transferencia de propiedad disfrazada de diplomacia”, dijo Goss.

Argentina se presenta todos los años para ratificar su voluntad política de abrir una vía de negociación que permita terminar con la ocupación ilegal de Londres en las Malvinas.

En esta oportunidad, el apoyo fue abrumador.

Quirno escribió a Javier Milei que el proyecto de Resolución había sido aprobado por un fuerte consenso. Al instante, el presidente contestó al canciller con su meme preferido.

Mañana, Milei y Quirno se encontrarán en Madrid.