Colapinto reveló la fuerte exigencia de Flavio Briatore en Alpine antes del GP de Austria: “Ha sido muy duro conmigo”

Franco Colapinto volverá a tener actividad en pista con el Gran Premio de Austria. Tras sumar un punto en la última cita en Barcelona, donde cayó dos lugares por una sanción, el argentino confirmó que Alpine arribó al trazado europeo con mejoras para el monoplaza y se refirió a las declaraciones de Flavio Briatore, asesor ejecutivo, quien habló sobre su evolución en la Fórmula 1 y cómo cambió internamente para mejorar. Además, en medio del Mundial 2026, el pilarense se deshizo en elogios con Lionel Messi.

“Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duro y creo que tiene la experiencia para ello. Por supuesto, también depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos, así que fueron de gran ayuda”, comentó el joven de 23 años en el paddock del Red Bull Ring, según reprodujo el portal especializado Motorsport.

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En las últimas horas, el líder de Alpine habló sobre qué necesita consumar Colapinto para continuar como titular en 2027 y remarcó: “Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento”. El argentino hizo hincapié en la exigencia de Briatore y destacó que es clave para entender el momento del equipo: “Todos sabemos que Flavio lleva muchísimos años en este deporte y ha tenido tanto éxito que, cuando utilizas toda su experiencia y sus comentarios para mejorar y para entender dónde necesitas enfocarte más, dónde debes ser más fuerte mentalmente y cosas así, termina siendo algo muy útil y, en el futuro, se convierte en una de tus fortalezas”.

“Ahora mismo no estamos donde queremos estar, pero su apoyo, tanto fuera de la pista como dentro de ella, con el equipo, no solo conmigo como piloto sino también con los ingenieros y con todos los demás, impulsa muchísimo al equipo hacia adelante y realmente lo aprecio. Es alguien que no se conforma y que siempre exige más y más y más, incluso cuando estamos haciendo las cosas bien o logramos un buen resultado”, explicó sobre la metodología de trabajo del italiano de 76 años.

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En esta misma línea, reveló: “Podemos terminar sextos y él ya está de vuelta en la fábrica siendo el único que no está contento ni conforme con el resultado que hemos conseguido, queriendo siempre más y más y más. Y esa es la forma en que, en la Fórmula 1, pasas de ser décimo, que era donde estábamos el año pasado, a estar este año en la mitad de la parrilla, el año que viene un poco más cerca de los de adelante y, en unos años, peleando por victorias. Creo que esa es la única manera que él conoce para hacerlo hoy en día, así que confío plenamente en él”.

Respecto a la diferencia de la forma de trabajar entre Flavio Briatore y James Vowles, director que lo hizo debutar en la F1 con Williams en 2024, puntualizó: “Desde que me uní al equipo, por supuesto, ha sido muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Lo he comentado muchas veces. Pero me ayudó a aprender mucho y también a mejorar a partir de los momentos más difíciles. Es como que esas situaciones realmente duras y complicadas me hicieron mucho más fuerte, y la manera en que él manejó conmigo esas situaciones hizo que fuera aún más así. Creo que hoy en día realmente me está ayudando y ha depositado mucha confianza en mí esta temporada. Eso me está empujando en la dirección correcta y también me está dando el apoyo que siempre me brinda”.

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Franco Colapinto se ubica 12° en el campeonato con 16 puntos (REUTERS/Leonhard Foeger)

En otro plano, Colapinto bromeó sobre su arribo al GP de Austria. “No vine con la camiseta porque no me iban a dejar entrar”, soltó entre risas el joven de 23 años, en alusión al triunfo por 2-0 de la Albiceleste contra los austriacos el día lunes. “Lo de Leo (Messi) es increíble. Un capo, lo amo. Es una cosa de locos. Que no se retire más, tiene que jugar el del 2030 ahora”, comentó Colapinto, en diálogo con ESPN, sobre las extraordinarias actuaciones del astro rosarino.

Respecto a cómo está viviendo la Copa del Mundo, describió: “Contento de que lo estén haciendo tan bien en el Mundial y de verlos tan juntos. Es muy especial ver a jugar a la Selección, están todos muy conectados. Todo fluye y entre ellos se llevan muy bien. No pasa en todas las selecciones y creo que es algo muy importante. Eso los hace alcanzar mejores resultados y jugar mejor. Me encanta lo comprometidos que están con la camiseta. Ojalá sigan así”.

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“Todo lo que los deportistas argentinos queremos es llevar la bandera a lo más alto posible. En mi caso, hace unos años cumplí el sueño de llegar a la Fórmula 1. Pero ahora van apareciendo muchos más. Hay mucho trabajo por detrás para llevar a Argentina más arriba. Siempre muy agradecido por todo el apoyo, es un placer”, agregó.

Colapinto remarcó que Alpine trabajó para tener un mejor rendimiento respecto al nivel de Barcelona (REUTERS/Manaure Quintero)

Por su parte, Colapinto hizo hincapié en los objetivos de Alpine en la F1 y, al igual que Flavio Briatore, sobre los parámetros que se imponen en el equipo francés. “Queremos seguir sumando puntos, llegar al podio en algún momento. Estamos trabajando para mejorar como equipo y llevar el auto a pelear con los cuatro mejores, no estar solamente en mitad de tabla. Trabajaremos para tener un buen resultado. Ojalá podamos dar un pasito respecto a Barcelona”, argumentó.

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El argentino también confirmó que el team con sede en Enstone llevó una mejora para el monoplaza A526, algo que no sucedía hace varias carreras: “Nosotros no estuvimos trayendo últimamente. Nos quedamos un paso atrás por eso. Acá traemos un alerón nuevo que capaz mejora. Ojalá nos ayude. Esperemos que sea positivo y nos pueda ayudar en las limitaciones que tenemos”.

Colapinto puntualizó en los puntos débiles del vehículo y lo que esperan solucionar con las mejoras para Austria. “Creo que este circuito en general no nos ha favorecido demasiado en los últimos años, pero estamos trayendo algunas mejoras, algunas cosas que podrían ayudar. Seguimos trabajando en ello. Creo que no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes, la alta velocidad. Hemos tenido dificultades desde el comienzo del año. Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido y hemos estado trabajando duro para intentar mejorar. Pero, por supuesto, hasta que no lo veas en pista es difícil decirlo”, explicó sobre el flamante alerón delantero con Motosport.

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Sobre los problemas en Cataluña, destacó: “Barcelona siguió siendo un poco complicado, para ser sincero. No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. Pero, en general, todo estaba bastante desconectado, así que no era solamente un problema de balance en alta velocidad. Creo que los neumáticos no estaban funcionando bien. La puesta a punto no era la ideal. Creo que nos faltaron algunas cosas y espero que podamos hacerlo mejor a partir de ahora y aprovechar mucho más el potencial del paquete”.

Por último, Franco se refirió a cómo se equiparó la lucha por la zona media y la ventaja de Alpine que se redujo respecto a sus rivales: “Es cierto que últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación. Hay mucho trabajo por delante, otro fin de semana largo, tres sesiones para entender el auto, aprender un poco más sobre la puesta a punto junto con los ingenieros. Así que espero que hayamos dado algunos pasos adelante, que es lo que buscábamos después de Barcelona. Ojalá podamos sumar algunos puntos más”.

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La actividad en el Red Bull Ring comenzará el viernes a las 8:30 (hora argentina) con las primeras prácticas libres, mientras que a las 12:00 iniciará la segunda. Tras los últimos ensayos a las 07:30 del sábado, se llevará a cabo la clasificación a partir de las 11:00. El Gran Premio de Austria dará comienzo a las 10:00 del domingo. La carrera principal está pautada a 71 vueltas.