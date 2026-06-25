Norberto Jansenson presenta un homenaje especial a René Lavand: “Es la primera vez que me animo”

A corazón abierto, Norberto Jansenson recordó cuándo conoció a René Lavand y cómo se convirtió en su maestro en el camino de la magia (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)

Desde chico, Norberto Jansenson aprendió que la vida puede ser una aventura y también puede ser mágica. Esa intuición lo guió desde Villa Crespo, donde empezó a jugar con trucos a los siete años, hasta convertirse en uno de los magos más reconocidos del país. Jansenson hizo de la magia una forma de vida, de trabajo y de viaje: animó cumpleaños, eventos, escenarios televisivos y teatrales, y hoy lleva su arte por el mundo, recorriendo cruceros y volviendo, cada tanto, a sorprender al público argentino. En el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo), se sentó a recordar cuatro décadas dedicadas al asombro.

Apenas saluda frente a las cámaras, Jansenson agradece la bienvenida y el clima del estudio, y se detiene en uno de sus viejos dilemas: “Toda la vida cuando alguien me decía: ‘¿Cómo te promocionamos? ¿Cómo te vendemos? ¿Cómo va a ser el póster?’ Yo decía: ‘De la forma que quieras, pero no pongas conejos, ni cartas, ni palomas’”. Pero hoy, sonríe, cambió de opinión: “Cuando lo veo digo: ‘Es encantador’. Qué pena que… bueno, no sé. Hasta las palomas vuelan. Hoy lo haría así porque me parece espectacular. Así que gracias”.

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El rechazo a los animales en escena tiene sus motivos. “Ya veía venir algo que hoy es natural en el mundo: no es una muy buena imagen hacer magia con animales. Nosotros sabemos lo cuidados que están. En general los magos trataban a los animales mejor que a los miembros de su familia, pero el público no lo sabe. Ve salir una paloma de un lugar imposible y piensa: ‘Pobrecita, ¿dónde habrá estado?’“, comenta el especialista. Y explaya: ”Es difícil explicar en medio del show que la paloma está bárbara. Mejor sin ella”.

Entre trucos y recuerdos, el artista reveló detalles de su vínculo con el maestro y la influencia en su carrera (Gentileza de prensa)

El cambio, cuenta Jansenson, tiene que ver con la nueva sensibilidad de sus seguidores. “El público objetó todo un día, porque hoy la gente es protagonista. Está bueno que la gente pueda responder y ser parte, aunque también hay quienes se dedican a discutir todo lo que sucede. Yo prefiero que se pueda”, comentó.

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La charla se vuelve íntima y lúdica cuando Cecilia Boufflet le recuerda un truco que la dejó pensando durante años: aquel en el que cada espectador dejaba una pregunta en un cofre y, de alguna manera, cada una recibía respuesta. Jansenson revela: “Fue una de las cosas más impactantes que hice. No pude volver a hacerlo tan fácilmente, porque era una técnica muy compleja que dependía de muchas cosas que tenían que pasar al mismo tiempo en el lugar. No en todos los lugares, no todas las veces se puede hacer algo así”.

El mago repasó su historia, mostró su admiración por Lavand y adelantó las sorpresas de su próximo espectáculo (Gentileza de prensa)

El recorrido por sus inicios incluye Las manos mágicas, un corto de televisión de los años setenta y ochenta. “El primer truco que aprendí fue ahí. No había VHS, así que cuando ibas a buscar los elementos, el programa ya había terminado“, recordó Jansenson. ”Después me regalaron la caja de magia de setenta y cinco trucos con instrucciones que eran grandes como una servilleta. Y un día, un amigo de mi papá me regaló mis dos primeros trucos de verdad: la bolsa y el huevo de madera y un vaso de leche que desaparecía en una revista. Esos fueron mis dos trucos profesionales del bazar yankee”, completó.

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Jansenson sostuvo que “todos venimos al mundo enamorados de la magia”, pero que en algún momento “nos educan y nos hacen alejar de la magia y dejar de ejercer nuestros poderes”. Cree que la intuición y la capacidad de asombro siguen ahí, esperando que uno quiera conectar. “Yo creo que nunca desconecté. Mis papás me dejaron seguir jugando. Y en algún momento me empezaron a salir pedidos para cumpleaños y eventos. Nunca fue mi deseo ser mago profesional, se fue dando y acá sigo estando todavía”.

En plena emisión, Jansenson le enseñó unos trucos a Cecilia Boufflet y a Tatiana Schapiro (Captura de video)

El primer show formal llegó a los quince años: “Una pareja de amigos de mis padres festejaba su aniversario en el country donde íbamos los fines de semana y me pidieron si podía hacer un show de magia para ellos”, recuerda, sobre aquel día en el que se inició todo.

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“Yo era disc jockey también. Llevaba los elementos para ser disc jockey y los del mago. Mi hermano me acompañaba y cuando yo me tenía que ir a cambiar para hacer el show de magia, él se quedaba pasando la música. Hacía el show y después volvía a la música. Esa fue la primera vez que me convocaron especialmente para un evento de adultos”.

Jansenson junto a René Lavand, su maestro en el camino de la magia (Instagram)

El nombre de René Lavand aparece como figura clave en su historia profesional. “Siempre le hago un homenaje a René, pero esta vez le hago uno distinto, desde los efectos. Es la primera vez que me animo, después de tantos años, a hacer un efecto con una sola mano. Tiene una sorpresa, un giro de tuerca, pero me gusta la idea de seguir agradeciéndole a René y homenajéandolo siempre que puedo”, confiesa ante las cámaras.

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A su vez, recuerda su primer encuentro con Lavand en un congreso internacional de magia en Suiza, cuando Jansenson tenía veintiún años y vio a Lavand cerrar una gala ante dos mil magos de pie y aplaudiendo. “Después le pedí que fuera mi maestro. Nunca me enseñó un truco, solo una vez, practicando unas técnicas, me dijo: ‘Practicá mucho esta técnica. Ahora, no la vas a poder hacer nunca, salvo que te cortes un brazo’. Tenía ese humor y era así de genial. Lo que más aprendí de él, como él decía, es a estar”, aseguró.

El mago recordó su encuentro con el legendario ilusionista y explicó cómo su legado sigue presente en cada función

Hoy, Jansenson siente que su show es más lúdico e interactivo que nunca. “Mi desafío es evolucionar hacia lugares donde no necesito el sostén de las historias y puedo jugar mucho más”, explica en alusión a la actitud del público ante sus performances. “También puede jugar mucho más, hay algo más mágico en la conexión. La mayoría de los magos no hablan, sino que magia musical porque no es tan fácil tener cosas que decir al respecto de lo que uno está haciendo. El truco te salva de la timidez”, sentencia de cara a sus shows en Paseo La Plaza, ubicada en la mítica calle Corrientes del centro proteño.

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La entrevista completa a Norberto Jansenson

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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