“La pelota de los tres goles de Messi”: el video que publicó Claudio Tapia tras el triunfo de Argentina y el detalle que hizo furor

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, celebró la victoria de la Selección ante Argelia por 3-0 en el Kansas City Stadium y elogió la excelente actuación de Lionel Messi, quien anotó los tres goles del vigente campeón en el inicio de su camino tras el título obtenido en Qatar 2022.

Tapia realizó una serie de publicaciones en redes sociales para evidenciar su asombro por el partido del futbolista de 38 años, quien alcanzó a Miroslav Klose como máximo artillero histórico en Copas del Mundo. En uno de ellos, se mostró con la pelota Trionda de esta cita mundialista y su andar rumbo a la cámara seguido de este mensaje: “Acompañando a este gran equipo lleno de talentos y al mejor jugador del mundo. PD: Sí, es la pelota de los tres goles del 10; y los lentes, porque el presidente campeón del mundo se pone lo que quiere”.

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El principal dirigente del fútbol argentino le entregó el balón a Messi en medio de la zona mixta y ambos se estrecharon en un abrazo en medio de una jornada especial para el delantero porque lloró en su primer gol y, más tarde, explicó las razones ante los micrófonos: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

¡CHIQUI TAPIA LE DIO LA PELOTA DEL TRIPLETE A LIONEL MESSI!



Hermoso momento. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eN5aKM2vfP — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Además, Claudio Tapia le brindó otros halagos al ocho veces ganador del Balón de Oro. “Único e inigualable”, fue uno de los comentarios más destacados en redes y acompañó ese mensaje con el tradicional festejo del 10 celebrando al cielo. A medida que deslumbró al mundo con su triplete, el mandamás volvió a recurrir a su cuenta oficial de Instagram para volcar su sorpresa: “Se inspiró en este himno. Con ustedes, Leo Messi. Es nuestro, es argentino”.

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Más tarde, realizó una nueva publicación compuesta de tres fotografías, entre ellas una celebración de Messi y la formación de la Albiceleste para afrontar el debut contra los africanos en la zona compartida también por Austria y Jordania: “Empezó la defensa del título. Partidazo de todo el equipo y primeros tres puntos adentro. Más juntos que nunca”.

Otro de los protagonistas que se rindió a los pies del emblema y figura fue el entrenador Lionel Scaloni, quien se sumó a las palabras de su ayudante de campo, Pablo Aimar, quien dijo que la mejor versión de Leo es siempre la última: “Se definió gracias a la magia de Leo. Lo que dijo Pablo: hasta que él quiera será el mejor, no tenemos ninguna duda quienes lo vemos diariamente. Es su cabeza, el estado físico y las ganas que tenga para seguir, pero aparte lo que él transmite. Y si no se gana lo que él les transmite a sus compañeros y a la gente. Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en la cancha". “Es difícil explicarlo. A nosotros no nos sorprende. Hace 20 años que lo hace todos los partidos y es emocionante verlo con 38 años para cualquier persona que le guste el fútbol”, se sinceró el Gringo.

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La Celeste y Blanca volverá a jugar este lunes desde las 14 (hora argentina) contra los europeos en el Dallas Stadium y finalizará la primera fase el sábado 27 a partir de las 23 ante los jordanos en el mismo recinto.

El resumen de la victoria de Argentina ante Argelia

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Así están las posiciones del Grupo J en el Mundial 2026