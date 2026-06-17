16 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina en el debut ante Argelia: de las dos caras de Messi a su emoción por la gente

"ES DIFÍCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva función histórica del GOAT en el debut del Mundial.



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*El elogio de Scaloni a Messi

Luego de la goleada de Argentina 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni analizó la gran labor de sus dirigidos que le permitió comenzar liderando el Grupo J.

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Si bien el elenco africano mostró sus credenciales y se plantó de igual a igual en el comienzo del partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas, una genialidad de Lionel Messi abrió el cotejo para los campeones del mundo. Luego el capitán argentino amplió las diferencias en el complemento y cerró su hat-trick.

Scaloni reconoció: “Fue un partido durísimo. El resultado al final, por una genialidad de Leo y por cómo supimos sufrir, no digo que sea abultado, pero ellos hicieron un buen partido. Nos pusieron en algún momento en problemas y sabíamos que si ellos nos jugaban así, nos teníamos que poner el overol, sobre todo Thiago (Almada) y Lautaro (Martínez) que han hecho un trabajo enorme”.

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Además, el estratega de Pujato analizó: “El partido fue el que sabíamos que se iba a dar, por momentos quisimos tener un poco más la pelota, no pudimos, hubo momentos que no la pudimos tener más, pero supimos sufrir y si te frustrás porque la tienen los demás podés tener un problema. Sin embargo, el equipo lo tiene incorporado y cuando tiene que jugar juega y cuando tienen que sufrir, sufre”.

SCALONI NO SOPORTÓ LA EMOCIÓN Y LLORÓ POR MESSI: el DT de la Selección Argentina conmovido en el cambio del 10.



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*Scaloni se quebró en el banco por Messi

No escatimó en elogios a Messi y se sumó a las palabras de su ayudante de campo, Pablo Aimar, quien dijo que la mejor versión de Leo es siempre la última: “Después se definió gracias a la magia de Leo. Lo que dijo Pablo: hasta que él quiera será el mejor, no tenemos ninguna duda quienes lo vemos diariamente. Es su cabeza, el estado físico y las ganas que tenga para seguir, pero aparte lo que él transmite. Y si no se gana lo que él les transmite a sus compañeros y a la gente. Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en la cancha". El DT argentino volvió a rendirse a los pies de Leo: “Es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende. Hace 20 años que lo hace todos los partidos y es emocionante verlo con 38 años para cualquier persona que le guste el fútbol”.

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Ante la consulta de por qué Messi mostró su mejor versión bajo su proceso, expuso las dos caras de La Pulga al afimar: “No me lo puse a pensar. Lo mejor es su naturalidad, saber que tiene al lado a un grupo de amigos. Lo ven a él como si fuera un Dios, pero también como un pibe de barrio porque cuando tienen que hablar con él lo hacen. Yo puedo estar acá una hora para explicar el aura que se genera detrás de él”.

En tanto que también elogió el apoyo de la gente y reveló por qué los hinchas también juegan el partido: “La gente con su apoyo siempre es fundamental. Cuando el partido está difícil, ellos nos sacan de esa dificultad cantando. Es emotivo porque cuando estamos fuera de nuestro país parece que somos muchos más de los que somos. Ojalá que todos los argentinos vivan lo que yo vivo porque te queda marcado en la retina”.

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Pese al comienzo con goleada, advirtió: “Este equipo sabe muy bien que cualquiera te puede ganar si uno se confía y nosotros lo supimos con Arabia Saudita. En este Mundial lo estamos viendo y están pasando cosas raras”.

Lionel Scaloni dándole indicaciones a sus jugadores en una de las pausas por hidratación (REUTERS/Claudia Greco)

Y sobre cómo hacen para que los jugadores no se relajen luego de tantos éxitos, explicó: “Lo hacen solos. Nosotros solo los ponemos en la cancha y les recordamos que deben jugar. Lo hacen desde chiquitos y no es muy difícil hacerlos entender a ellos que deben seguir y cuando tienen que sufrir lo hacen”.

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MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI:

El grupo. “Para nosotros es lo primero. Ante una dificultad, el que te saca adelante es el compañero. Por suerte hemos tenido momentos de dificultad para poder salir adelante”.

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Ganar en el debut siendo campeón. “Es una estadística más y yo no soy fanático de las estadísticas. Siempre es importante comenzar ganando”.

Salidas de Montiel y de Cuti Romero. “Gonzalo y Nahuel (Molina) vienen de inactividad y sabían que iban a compartir los minutos. Cuti lo mismo y por eso lo cuidamos para que juegue también Otamendi”.

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Por qué Otamendi fue al banco. “El entrenador está continuamente tomando decisiones. También pasó en la Copa América y él lo aceptó. En nuestra gestión, Di María también fue al banco un montón de veces y lo supo aceptar. Ellos saben que el entrenador busca lo mejor para el equipo. Lógicamente que a todos les gustaría jugar, pero nosotros tenemos que armar un once para lo que se puede dar el partido. Para nosotros no es solo importante el que juega”.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Sacrificio en la cancha. “Somos un equipo que sabemos que cuando recuperamos la pelota tenemos jugadores que son decisivos. Les hacemos entender que cualquiera nos puede ganar y que el fútbol es muy complicado. Hoy hay jugadores que hicieron funciones diferentes a otros partidos, pero se les pidió eso por el momento complicado del partido”.

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El rendimiento de De Paul. “A las ligas que van no nos interesa sino el rendimiento. Físicamente, se lo ve bien y cuando viene a la Selección, él es el primero que sabe que no puede bajar el pistón y cuando pasa eso el equipo lo siente. Le pedí en la pausa de hidratación que no baje”.

La lesión de Balerdi. “Fue muy triste. Son decisiones que toman los jugadores y dado cómo estábamos fue duro tener que esperarlo. Encima es un chico que lo tengo desde la Sub 20 y sé lo que puede dar. Ellos saben muy bien lo que es perderse el Mundial y lo que es estar al lado de esa persona. Cuando le afecta a uno le afecta a todos. Si te llevás bien con todos siempre es mejor”.

Con su triunfo en el estreno en el certamen ecuménico que se lleva a cabo en Norteamérica, Argentina lidera el Grupo J. Además de Argelia, los otros rivales son Austria y Jordania. El próximo martes el equipo dirigido por Scaloni se medirá a los europeos (14:00 horas de Argentina) y el sábado 27 ante el conjunto de Medio Oriente (23:00).