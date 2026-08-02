Tras la denuncia por abuso de la hija mayor de Lucía Sosa, reabrirán la causa por la muerte de otra de sus hermanas

La mujer se encuentra detenida por la muerte de Isabella Aguirre, su hija de dos años

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La investigación por el caso de Isabella Aguirre, la nena de dos años que murió en Villa Gesell, incorporó un nuevo elemento tras la declaración de Rocío, hija mayor de Lucía Sosa, quien aseguró haber sido abusada sexualmente por la ex pareja de su madre, Héctor Javier Picart. Además, el testimonio derivaría en que se reanude la investigación por la muerte de otra de sus hermanas.

Después de que la joven manifestara querer colaborar con la investigación, este viernes se presentó a declarar ante el fiscal Juan Carlos Calderón. Allí, reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de Picart cuando tenía siete años, según confirmó su abogada, Érika Hooft.

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El episodio habría ocurrido durante una de las revinculaciones que habría tenido la joven con su madre. Uno de los detalles que podría complicar la situación procesal de Sosa fue aportado por su propia hija, quien aseguró que ella estaba presente y no intervino para evitar el abuso.

En línea con esto, la representante legal sostuvo que a Rocío “después le dijeron que no contara lo sucedido”. A pesar de esto, tiempo después, la joven se animó a contar lo ocurrido a sus padres adoptivos, quienes enfrentaron tanto a Sosa como a Picart, pero optaron por no presentar una denuncia por temor a perder la guarda de la menor.

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Lucía Sosa y Javier Picart (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, fuentes vinculadas al expediente señalaron que el testimonio de la joven aportó “datos muy valiosos” y que los hechos denunciados serán objeto de una nueva investigación.

De hecho, a partir de la declaración de la joven, no solo podría abrirse una causa contra Picart por presunto abuso sexual, sino que se reabriría el expediente archivado por la muerte de Candela, otra de las hijas de Sosa que murió en 2013 cuando tenía apenas 6 meses. En contraste, la causa por la muerte de Yazmín, iniciada en 2016, no podrá reabrirse debido a cuestiones procesales.

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La expectativa de quienes impulsan la investigación es que los elementos recientes permitan avanzar judicialmente tanto contra Sosa como contra Picart. Mientras tanto, la causa principal de la muerte de Isabella sigue en curso. En los últimos días, el fiscal modificó la acusación contra Lucía Sosa, que pasó de abandono de persona a abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Por otro lado, durante la misma jornada, un médico y dos enfermeras del Hospital Municipal de Villa Gesell prestaron declaración sobre la atención brindada a Isabella tras su ingreso el pasado 20 de julio. De acuerdo con el profesional, Sosa le había asegurado que había alimentado a la menor con una mamadera, la acostó y, al regresar, la encontró mientras se ahogaba.

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Isabella Aguirre estaba próxima a cumplir tres años (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de esto, el personal médico detalló que, al llegar al hospital, se extrajo la sustancia presente en el organismo de la menor para su análisis y determinar si correspondía a leche. Posteriormente, se le colocó una sonda nasogástrica, fue intubada y se practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante cerca de una hora, sin lograr revertir el cuadro.

Desde ese momento, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores luego de que el resultado preliminar de la autopsia pusiera en duda el relato de la madre y se levantaran sospechas de que se hubiera tratado de un homicidio.

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De acuerdo con el informe forense, la muerte de la nena de dos años no estuvo relacionada con un supuesto ahogamiento, sino que fue provocada por una asfixia obstructiva. Esto terminó por generar una severa hipoxemia, es decir, un bajo nivel de oxígeno en la sangre arterial, y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Poco después, se dio a conocer que la mujer ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas. Incluso, en 2018 había sido juzgada y absuelta por la muerte de Yazmín, ocurrida en Mar del Plata, tras haber pasado casi dos años presa junto a su pareja de ese entonces.

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