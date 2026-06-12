Los mejores memes y reacciones por la singular pronunciación en inglés del árbitro Sampaio en México-Sudáfrica

¡SE LE COMPLICÓ CON EL INGLÉS A SAMPAIO! Al árbitro brasileño le costó con el idioma para anunciar la expulsión a Zwane en Sudáfrica.



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Wilton Sampaio quedó en el centro del debut del Mundial 2026 con el triunfo de México 2-0 Sudáfrica por su explicación en inglés de una expulsión tras revisar el VAR. El partido inaugural se jugó este jueves en el Estadio Ciudad de México.

La escena ocurrió a los 83 minutos, cuando Sampaio revisó en el monitor una acción de Themba Zwane, que había ingresado en el segundo tiempo y golpeó sin balón a Roberto Alvarado. Después de observar las imágenes, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al número 11 de Sudáfrica por agresión.

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Al comunicar la sanción por los altavoces del estadio, como establece el protocolo implementado por FIFA para las decisiones revisadas por VAR, Sampaio se manifestó y lo que se escuchó fue: “After review, attacker number 11 commits serious foul play. He’s... arms direct hit in the face of the... de... defender. Decision: direct free kick, red card” (sic). Quiso decir “después de la revisión, el atacante número 11 comete infracción grave. Él... golpea directamente con los brazos en la cara del... de... defensor. Decisión: tiro libre directo, tarjeta roja”. El mensaje tuvo titubeos y una pronunciación que generó desconcierto.

Ese fue el momento que volvió viral al árbitro brasileño. Incluso los futbolistas sudafricanos no comprendieron con claridad la explicación, y la reacción de sorpresa de Zwane comenzó a circular poco después en videos compartidos en redes sociales.

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La expulsión de Zwane fue una de las tres tarjetas rojas del encuentro. La primera fue para el sudafricano Sphephelo Sithole por una infracción de último recurso fuera del área, y en el tiempo de descuento también expulsaron a Montes, de México, en una acción que generó dudas sobre si la sanción obedeció a violencia o a una falta de último recurso.

Sampaio le muestra la tarjeta roja a Sphephelo Sithole (REUTERS/Hannah Mckay)

La decisión sobre Zwane fue la más comentada porque la roja inicial no había sido mostrada en el campo. Sampaio fue convocado por el VAR, acudió al monitor y cambió su determinación tras revisar la jugada.

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La comunicación pública de resoluciones arbitrales revisadas por video arbitraje fue una de las novedades más visibles del Mundial 2026. El objetivo de esa medida es ofrecer mayor transparencia tanto a los espectadores presentes en los estadios como a quienes siguen los partidos por televisión.

Después del partido, los videos del anuncio se multiplicaron en plataformas como X, Instagram y TikTok. Los comentarios mezclaron ironías sobre el nivel de inglés del árbitro con observaciones sobre la presión que implica hablar en directo ante decenas de miles de personas.

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Los memes y reacciones no tardaron en llegar: “Escuela Tevez: Sampaio comunicó la expulsión de Montes pero se le complicó el inglés”, en alusión al exfutbolista Carlos Tevez. Otro usuario bromeó: “Cuando en el CV pusiste inglés nativo y pasan a tener la entrevista en inglés”. A propósito del Apache, en ESPN dijo en broma “está peor que yo” y Oscar Ruggeri arremetió en broma “vos pronuncias mejor”. Y Mariano Closs reveló que durante su relato “quería entender qué dijo y en un momento metió el portugués y después cerró con el inglés”.

Otra persona recordó un video de Diego Maradona en el que el ex futbolista mira a cámara y pregunta: “¿Eh?”, para comparar esa reacción con la de los jugadores sudafricanos ante la explicación de Sampaio. Una cuenta dedicada a Boca Juniors también ironizó con que el árbitro “tiró la de Wanchope Ábila”, por una entrevista posterior a un partido del ex delantero en la que sus declaraciones resultaron difíciles de entender.

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LOS MEMES Y REACCIONES POR EL INGLÉS DE SAMPAIO: