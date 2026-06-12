“Era bueno este, ¿eh?”: el emotivo encuentro de Scaloni con uno de sus ex compañeros más talentosos en la práctica de Argentina

El entrenador de la selección argentina saludó a uno de sus ex compañeros más talentosos en la práctica de Argentina en Kansas City

Djalminha, el mediocampista brasileño que fue uno de los jugadores más talentosos de su generación, visitó este jueves la concentración de la selección argentina en Kansas City y se reencontró con Lionel Scaloni, su ex compañero en el Deportivo La Coruña durante los años dorados del club gallego. El encuentro tuvo lugar en el mismo día en que arrancó el Mundial 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

“Es un gran entrenador, evolucionó y se convirtió en uno de los mejores del mundo”, dijo el brasileño en diálogo con Infobae, con la calidez de quien habla de alguien con quien compartió vestuario y victorias. La última vez que ambos se habían visto, recordó Djalminha, fue en un partido del equipo senior del Deportivo contra el Celta de Vigo.

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La historia de esa amistad tiene raíces profundas. Scaloni llegó al Deportivo en diciembre de 1997, apenas semanas después de que Djalminha lo hiciera en julio de ese mismo año, procedente del Palmeiras por 1.490 millones de pesetas. El lateral argentino, nacido en Pujato, Santa Fe, el 16 de mayo de 1978, había dado sus primeros pasos en Newell’s Old Boys y luego en Estudiantes de La Plata antes de cruzar el Atlántico. En el Dépor, Scaloni disputó 200 partidos y anotó 14 goles en ocho temporadas y media, convirtiéndose en una pieza habitual del equipo que vivió la etapa más gloriosa de su historia.

El entrenador argentino Lionel Scaloni habla con el ex jugador Djalminha durante el entrenamiento (Reuters/Denny Medley)

Djalminha, por su parte, fue el gran artífice de aquella era. Dotado de una técnica poco común —célebre por sus caños, sus cobros de penal al estilo Panenka y sus goles de tiro libre—, el mediocampista nacido en Santos, São Paulo, el 9 de diciembre de 1970, marcó 50 goles en 186 partidos con la camiseta blanquiazul. Fue figura en la conquista de la Liga española 1999-2000, el único título de Primera División en la historia del club gallego, y pieza clave en la Copa del Rey 2001-02, ambos títulos que también lucen en el palmarés de Scaloni como jugador.

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Fue en aquella temporada 1999-2000 donde la dupla compartió algunos de los momentos más recordados del Deportivo: el equipo dirigido por Javier Irureta terminó por delante del Barcelona y el Real Madrid, en lo que constituyó una de las mayores sorpresas del fútbol español moderno. Scaloni integró el equipo titular en la final de la Copa del Rey de 2002 ante el Real Madrid, el llamado “Centenariazo”, cuando el Dépor se impuso 2-1 con goles de Sergio González y Diego Tristán.

La carrera de Djalminha en La Coruña se interrumpió de manera abrupta en mayo de 2002, cuando un incidente durante un entrenamiento con Irureta derivó en su cesión al Austria de Viena. Ese episodio también le costó el lugar en la convocatoria de Brasil para el Mundial de Corea-Japón 2002, donde su lugar fue ocupado por un joven Kaká. Scaloni, en cambio, continuó en el club hasta 2006, cuando fue cedido al West Ham United para disputar el resto de aquella temporada.

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El ex futbolista brasileño que compartió equipo en España con el entrenador de la Selección habló del Mundial que comenzó este jueves y aseguró que Argentina está por encima de Brasil

El reencuentro en Kansas City llegó en un momento de máxima exposición para el técnico argentino. Scaloni lleva a la selección a su tercera Copa del Mundo consecutiva, tras los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América 2024. Djalminha no escatimó elogios: “Es un técnico que entiende mucho al jugador, el ambiente. Consigue la unión de grupo y lo más importante, es un ganador. Las ganas que tiene de ganar son gigantescas y por eso ha logrado todo”.

El brasileño también habló sobre los jugadores del actual plantel. Sobre Thiago Almada, el mediocampista de Atlético de Madrid que llega al torneo como una de las figuras emergentes del equipo, fue contundente: “Almada me encantó. La verdad que ha jugado en Brasil fenomenal, un tipo de muchísima calidad, pero mejor que Messi, por favor, no hay”. El jugador de 25 años, oriundo de Fuerte Apache —el mismo barrio porteño de Carlos Tevez—, disputó 63 minutos en la victoria 2-0 sobre Honduras en el último amistoso antes del torneo y apunta a tener un rol relevante en el grupo que debuta el 16 de junio ante Argelia.

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La ausencia de Ángel Di María, retirado de la selección, también fue tema. “Di María es otro jugador de más alto nivel, me gusta mucho, jugadores de ese nivel quién no va a gustar. Claro, por supuesto que me hubiese gustado verlo acá, los grandes jugadores tienen que estar en el mundial siempre”, afirmó Djalminha en diálogo con Infobae.

El ex jugador Djalminha es entrevistado durante el entrenamiento de Argentina (Reuters/Denny Medley)

Sobre las chances de los dos países más ganadores del torneo, el brasileño fue directo al ser consultado sobre si Argentina o Brasil con Carlo Ancelotti se perfila como favorito: “Hablando la verdad, yo creo que Argentina está adelante de Brasil en este momento. Brasil ha tenido poco tiempo de trabajo. Todavía no tenemos un equipo y Argentina no, ya todo más tranquilo, ya viene de un título mundial y creo que está adelante de Brasil”.

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El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México con un formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, arrancó este jueves con el duelo entre los mexicanos y los sudafricanos en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.