Tres factores que pueden mantener al dólar quieto en los próximos meses

Diversos factores apuntan a un tipo de cambio de pesos por dólar relativamente calmo hasta fin de año

Datos macroeconómicos de las últimas semanas dan muestras de las distintas velocidades de la actividad, con una inflación que desacelera, sectores de perfil exportador en expansión y el consumo interno deprimido.

En junio de 2026, la inflación fue del 1,9% mensual, para acumular 33,5% en los últimos doce meses y 16,8% en el primer semestre.

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El ritmo de aumento del IPC sigue muy alto, aunque retomó el sendero de desaceleración.

El EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) de mayo registró un leve incremento interanual del 0,2%, pero mostró una caída del 0,5% respecto a abril en la medición desestacionalizada, según el informe oficial.

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El escenario para el resto del año mantiene un fuerte sesgo alcista: las exportaciones vienen mostrando subas fuertes y niveles récord (Abeceb)

En el quinto mes del año, el desempeño de la economía se mantuvo altamente heterogéneo. Mientras algunos rubros actuaron como motores del crecimiento, otros sectores clave en la generación de empleo como la industria y el comercio continuaron mostrando números negativos.

Por ahora no hay “derrame” del crecimiento de los rubros ganadores a los que vienen retrasados, el empleo se sostiene por fuerza de la actividad informal, el salario real sigue bajo y, al mismo tiempo, el superávit comercial se mantiene pujante, con un tipo de cambio muy estabilizado.

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¿Podría mantenerse este escenario en los próximos meses? En este sentido hay tres factores que contribuyen a un firme ingreso de divisas, frente a una demanda que no acompaña en la misma magnitud:

Agro. Una paulatina mejora de los amplio stock exportador aún por liquidar, más allá del período estacional de “cosecha gruesa” del segundo trimestre que suele extenderse al tercero. Una paulatina mejora de los precios internacionales en las últimas semanas -la soja, en USD 460 la tonelada en Chicago, tocó un máximo desde enero de 2024- junto con un, más allá del período estacional de “cosecha gruesa” del segundo trimestre que suele extenderse al tercero. RIGI. Los anuncios relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones permiten proyectar un caudal de dólares extra, supeditado, de todos modos, al resultado de las elecciones presidenciales del año próximo, cuyo resultado puede condicionar esta inyección de capital. Petroleo en alza. La extraordinaria suba del precio internacional a partir del 28 de febrero, cuando comenzaron las en alza. La extraordinaria suba del precio internacional a partir del 28 de febrero, cuando comenzaron las hostilidades en Oriente Medio , catapultó el valor del barril a la zona de USD 100. Esta mejora, no prevista al comenzar 2026, le da sostén al amplio superávit comercial del sector energía y le garantiza un flujo para la oferta en el mercado de cambios.

Las actividades primarias no sólo están generando un boom de exportaciones, sino que explican el leve crecimiento de la economía (Sigaut Gravina)

Estos factores que apuntan a un tipo de cambio de pesos por dólar relativamente calmo hasta fin de año se complementan con otros más variables, pero que pueden sumar a la tendencia, como la continuidad de la emisión de Obligaciones Negociables -sobre la que influye la dinámica de tasas de interés en Estados Unidos- y la demanda minorista, mermada por la escasa capacidad de ahorro.

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Analistas y consultoras coinciden en esta visión de “pax cambiaria” que desafía la habitual estacionalidad de la economía, superavitaria de divisas en la primera mitad del año, aunque deficitaria en la segunda mitad.

La consultora Qualy hizo un análisis pormenorizado de los anuncios del RIGI y detalló que “los proyectos de inversión por USD 31.000 millones equivalen al 65% de la compra anual promedio de maquinaria y equipo y material de transporte (USD 47.000 millones al año en 2021-2025). Es un impacto significativo, aunque no extraordinario, ya que está concentrado en pocos años”.

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En cuanto al efecto sobre exportaciones del RIGI, Qualy comentó que “se proyectan USD 13.000 millones anuales adicionales entre 2027 y 2030, y cerca de USD 35.000 millones por año en régimen pleno, un incremento de 18% y 32%, respectivamente sobre el promedio 2021-2025 (USD 95.000 millones). Es el principal beneficio del régimen”.

En materia de comercio exterior, la consultora Abeceb subrayó: “En apenas seis meses, el superávit ya superó al de todo 2025. Todo sigue apuntando a exportaciones en torno a USD 100.000 millones en 2026. El año cerraría con un saldo en torno a USD 21.000 millones o incluso aún mayor, casi el doble de los USD 11.320 millones del año pasado”.

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“En apenas seis meses, el superávit ya superó al de todo 2025", Abeceb

“El escenario para el resto del año mantiene un fuerte sesgo alcista: las exportaciones vienen mostrando subas fuertes y niveles récord, impulsadas por el agro, la energía, y la minería, aunque con movimientos en precios que han podido moderar las contribuciones”, en tanto, las importaciones siguen mostrando debilidad, aunque la mejora en la actividad y especialmente la actividad industrial y el consumo más entrado el segundo semestre permitirían recortar la diferencia", avanzó Abeceb.

“La balanza de divisas de la energía fue positiva por USD 611 millones en junio", Nadin Argañaraz

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) precisó que “la balanza de divisas de la energía fue positiva por USD 611 millones en junio. Esto ocurrió de la mano de exportaciones por USD 1.406 millones e importaciones por USD 794 millones. En 2026 el saldo mejora en USD 2.207 millones respecto a igual periodo de 2025. Se explica por mayores exportaciones por USD 2.274 millones y mayores importaciones por USD 67 millones”.

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"Los sectores orientados a la exportación y relativamente menos intensivos en mano de obra siguen liderando la recuperación", Argañaraz

“En términos generales, la composición de la actividad continúa siendo consistente con el patrón que venimos destacando a lo largo de 2026: los sectores orientados a la exportación y relativamente menos intensivos en mano de obra siguen liderando la recuperación, mientras que los sectores más vinculados a la demanda interna e intensivos en empleo continúan mostrando debilidad”, indicó Balanz.

Qualy comentó que “se proyectan exportaciones vinculadas al RIGI por USD 13.000 millones anuales adicionales entre 2027 y 2030, y cerca de USD 35.000 millones por año en régimen pleno"

Tobías Sanchez, portfolio manager de Cocos, opinó que “el ancla sigue siendo el orden fiscal, pero el verdadero cambio está en el frente externo, que siempre fue nuestro talón de Aquiles y hoy juega a favor de la mano de la energía, la minería y la acumulación de reservas. La perspectiva positiva no es un detalle menor, deja la puerta abierta a nuevas mejoras. Dicho esto, hay que ser prudentes: seguimos en deuda de riesgo y todavía lejos del grado de inversión, y el examen decisivo va a ser político de acá a 2027. Para el inversor, lo concreto es que cada escalón que subimos amplía el universo de fondos que hasta ahora no podían posicionarse en Argentina”.

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Fuente: Qualy

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra, consideró que “las actividades primarias no sólo están generando un boom de exportaciones, sino que explican el leve crecimiento de la economía, pues el PIB no primario está planchado en torno al pico del segundo trimestre de 2022. En los últimos meses, la expansión del PIB primario pareciera estar moderándose”.

Fuente: Equilibra.

Dante Romano, gerente de Research de Max Agro, afirmó que “para la soja sigue lento el ritmo de venta en Argentina: 28% a precio versus 36% promedio, sumando negocios a fijar de 43% versus 51% (del promedio) histórico”, a la vez que “los precios llegan a niveles que justifican avanzar en ventas, tanto para las posiciones de este ciclo, de USD 340 la tonelada disponible (spot en Rosario) y USD 350 para noviembre, como para las del año próximo (USD 338 la tonelada)”.

“El aceite (de soja) acompaña la suba de la energía, aunque el poroto va más lento ante el recrudecimiento de conflicto en Medio Oriente”, agregó Dante Romano.

Panorama financiero

Desde el punto de vista financiero, la última semana tuvo como noticia protagonista al upgrade de la agencia Moody’s, que elevó la nota soberana a B3 y dejó a las tres grandes calificadoras alineadas por primera vez en años. Para los analistas, esta calificación abriría las puertas de ingresos de divisas al mercado doméstico.

La acumulación de reservas y la consolidación de Argentina como exportador neto de energía, apuntalaron la mejora de la nota de los bonos soberanos Fuente: Qualy

Cohen Aliados Financieros destacó que “Moody’s elevó la nota soberana de Argentina a B3 desde Caa1, en su primer movimiento sobre el crédito argentino desde julio del año pasado. Con esta decisión, la agencia se sumó a las mejoras que Fitch había concretado a comienzos de mayo y S&P en junio, ambas desde CCC+ hacia B–, dejando a las tres grandes calificadoras alineadas en un nivel equivalente por primera vez en años. El fundamento fue común a las tres: el sostenimiento del superávit fiscal, la acumulación de reservas y la consolidación de Argentina como exportador neto de energía, factores que fortalecen el perfil de liquidez y mejoran las chances de repago de cara al muro de vencimientos de 2026 y 2027”.

El frente externo, que siempre fue nuestro talón de Aquiles y hoy juega a favor de la mano de la energía, la minería y la acumulación de reservas (Tobías Sanchez)

“El frente externo también fue un elemento central en la decisión. Moodyʼs señala el fortalecimiento del desempeño exportador, el aumento de la inversión extranjera directa (IED) en los sectores de energía y minería, y la mejora en el acceso al financiamiento externo. Asimismo, resalta la transformación del sector exportador argentino, especialmente en hidrocarburos, minería e infraestructura, con un pipeline de inversiones asociado al RIGI por USD 141.700 millones, equivalente a alrededor del 20% del PBI, de los cuales USD 45.000 millones ya se encuentran en proceso de ejecución", consignaron Federico Fillipini y Javier Casabal, analistas de Adcap Grupo Financiero.

Los sectores orientados a la exportación y relativamente menos intensivos en mano de obra siguen liderando la recuperación (Balanz)

En este marco, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, observó que “el riesgo de la estrategia actual está en 2027. Los vencimientos con privados y organismos suman casi USD 25.000 millones, y el calendario electoral puede estrechar la ventana. De esta manera, entendemos que el desafío principal está en 2027: ¿conviene esperar mejores condiciones o empezar a despejar el horizonte de vencimientos?”.