Con la caída de más de 4% del petróleo anoche se alejaba el fantasma de una mayor inflación

La refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Con el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, y si bien el viernes cedió por debajo de los USD 100 el barril, el precio del petróleo siguió siendo una amenaza para la inflación del mundo y la Argentina. Las consultoras en sus informes reflejaron los riesgos que transmitió el escenario internacional.

La consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel indicó que “la volatilidad se mantiene en los mercados internacionales con el petróleo volviendo a coquetear con los USD 100 y las tasas de largo plazo volviendo a los niveles más altos del año por temor a que suba la inflación. Esta combinación complicó a casi todos los emergentes, que vieron subir los tipos de cambio y sufrieron aumentos en el riesgo país, dos factores que también afectaron a la Argentina”.

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El informe advirtió que “vivimos en un contexto donde las condiciones externas cambian casi a diario. Esta realidad, que se mantiene desde que empezó la guerra, complica la toma de decisiones del Gobierno. En lo financiero, la prioridad hoy es llegar fortalecidos a 2027, un año que va a exigir muchos dólares, tanto por los vencimientos de deuda como para enfrentar la dolarización que típicamente ocurre en años electorales. El costo del acceso al mercado internacional aumentó estos días por la volatilidad externa, con el riesgo país subiendo de 410 a 440 puntos. No es dramático, pero muestra las complicaciones que trae la volatilidad actual. En este contexto, la estrategia de esperar para emitir afuera parece lógica, pero hay que estar alerta y no desperdiciar oportunidades como la que hubo a principios de año, porque en 2027 va a ser crucial tener liquidez cueste lo que cueste, pero tampoco es obvia, considerando que las tasas pueden seguir subiendo. La ecuación cambia si consideramos que la brecha entre CCL y MEP está por encima del 4%, y hace que emitir en el mercado local sea casi obligatorio con tasas mucho más bajas y liquidez en dólares abundante”.

La consultora que dirige Kiguel se preguntó si llegar a 2027 con un buen colchón de dólares alcanza para ganar las elecciones y consideró que “si la economía repunta, aunque sea un poco, el Gobierno no debería tener grandes problemas el año que viene. Pero eso todavía no está claro que pase. Los indicadores de confianza muestran un interior que viene mucho mejor que el conurbano y las grandes ciudades. Y esa diferencia seguramente va a pesar cada vez más a medida que el calendario electoral se acerque”.

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Mercados nerviosos

La consultora FMyA que dirige Fernando Marull hace foco en que “los mercados están nerviosos de nuevo; por ahora se fortaleció el dólar y voló el petróleo; y la soja. La suba de commodities tiene un trade off (alternativa donde uno de los dos pierde) en la Argentina: aporta más dólares, pero también presiona a la nafta. Hasta ahora, vimos que el impacto es más positivo, que negativo. Esperamos que Trump descomprima las tensiones en el corto plazo; él es el único perjudicado teniendo en cuenta que se acercan las elecciones”.

El informe indicó que la “tercera semana de julio continuó con una economía que sigue mostrando fortaleza en el frente financiero, pero más debilidad en la economía real. Se ve un desacople. Los datos de actividad de mayo no mostraron rebote; y para junio esperamos neutral o levemente positivo; lo cierto es que la actividad sigue estable y a 2 velocidades. Eso lo refleja la confianza del Consumidor, que cayó en julio y refleja Incertidumbre. Pero esperamos mejores datos en los próximos meses, de la mano del rebote del salarios, inversión y exportaciones. Por su lado, la Inflación tranquila, 0,3% en la tercera semana y 1.8% para julio; Con U$S100 el barril, la nafta quedo atrasada 10% o 0.5 puntos de inflación”.

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Esperamos mejores datos en los próximos meses, de la mano del rebote del salarios, inversión y exportaciones

Sobre el sector financiero FMyA opinó que “el segmento pesos sigue muy estable; poca liquidez, pero se movió el dólar y las LECAP no pasaron de 1,8% mensual. La semana que viene vencen $6,5 billones con privados. No es problema. Y esto a pesar de la suba del dólar. El dólar subió esta semana en el mundo, pero no tanto en la Argentina. El BCRA sigue vendiendo dollar linked y dólar futuro porque prefiere seguir comprando dólares y acumular reservas (ya cumplió la meta de 2026). El 28 de julio el Tesoro tiene que fijar dólar por USD 2,2billones; es un numero alto y puede haber presión en dólar a fin de mes”.

Diversos billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses dispuestos sobre una mesa de madera, representando el contraste y el intercambio entre estas dos monedas en el contexto económico actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las acciones y bonos soberanos señala que “para adelante, hay espacio para que siga bajando el riesgo país; pero los inversores conservadores debieran tener más cautela: seguimos viendo un desacople. Las encuestas marcan paridad, pero las valuaciones de mercado (bonos y acciones) descuentan reelección de Milei con 80% de probabilidad”.

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Sin embargo, advirtió que en la calle “volvió un poco el malhumor, que se advierte en la Confianza de Consumidor de Di Tella de julio, que bajó 2 puntos porcentuales mensuales a 40,7%, y en las encuestas de Udesa y AtlasIntel que se advierte que no aflojan las preocupaciones por corrupción y mercado laboral. De cualquier manera, todavía no hay impacto político y el Gobierno sigue con la iniciativa parlamentaria, y Santilli sigue hablando con Gobernadores para eliminar las PASO (que la LLA considera vital para tener más chances de ganar en 2027), con un dialogo fluido. La oposición sigue sin estar en la agenda, y todavía no define candidato”.

En el Banco Ciudad, Sebastián Dinucci, gerente de Fondos Crecer, señaló que “la nueva suba del petróleo alrededor de los USD 90 por barril reintroduce un factor de riesgo inflacionario que el mercado había comenzado a descontar, favoreciendo el atractivo de los bonos ajustados por CER. En un contexto donde la actividad económica mostró señales de desaceleración —el EMAE cayó 0,5% mensual en mayo, acumulando su segundo retroceso consecutivo, aunque aún registra un crecimiento interanual de 0,2%— los bonos CER ofrecen una combinación de cobertura. Así, instrumentos como TX26, TZX26 o TZXD7 permiten capturar rendimientos por encima de la inflación y se constituyen en una alternativa defensiva y a la vez rentable para la segunda mitad de 2026. Dentro del nivel actual de tasas de interés, el Fondo Crecer Renta Plus es un instrumento de inversión adecuado para los próximos meses, dado que invierte en bonos con CER y otros instrumentos de cobertura ante la volatilidad financiera externa”.

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Ecos de la semana

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini indicó que “no fue una semana sencilla en los mercados globales. La intensificación de los ataques militares en Medio Oriente elevó las cotizaciones del crudo (WTI) un 9,7% en la semana y en 30 días acumula un alza del 28,6%, más allá del alivio del viernes. A esto se suma mayor presión arancelaria a 60 países por imposición del gobierno de Trump, algo que agrega combustible a los temores inflacionarios a días de la reunión de la Reserva Federal. El mercado reaccionó descontando tasas más exigentes, algo que golpeó a la deuda de emergentes (entre otros activos) y el dólar se fortaleció en el mundo, aunque el desempeño de las monedas de la región fue dispar. El BCRA logró acumular un saldo por compras de USD 492 millones en la semana de los cuales USD 345 millones los adquirió en la rueda del viernes en la que, por otra parte, el volumen de operaciones fue de USD 460 millones, así que probablemente haya vuelto a comprar en bloques por fuera de pantalla”.

Trump, que en 2025 había iniciado la ronda de "aranceles recíprocos", anunció aranceles a 60 países, incluida la Argentina, por no combatir el trabajo forzado en su intercambio comercial (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

F2 agregó que “con el Informe sobre Bancos que publicó BCRA llegó la confirmación de que el ratio de irregularidad bancaria volvió a elevarse en mayo a pesar de las medidas lanzadas para torcer la tendencia al alza de este indicador. La mora para los Personales escaló hasta el 15,9% y para las Tarjetas creció hasta 11,4% mientras que para el total de la Cartera el ratio mostró una lectura del 7,7%, el mayor registro desde, al menos, 2010. Otro dato que pone de relieve la pesadez que atraviesan las familias y dificulta el arranque de la actividad en los sectores más postergados”.

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La consultora advirtió sobre el aumento de coberturas de los inversores. “Los volúmenes operados, tanto en futuros como en soberanos dollar linked, fueron algo más elevados que en la semana anterior, aunque se mantienen bien por debajo de los registros de finales de junio. A fin de julio el Gobierno debe cancelar la letra D31L6 para la que luego del canje quedarían en circulación cerca de USD 2.700 millones. Sin embargo, el fixing de este instrumento será determinado por el tipo de cambio de referencia del martes 28 de julio por lo que podría haber ese día cierta presión sobre el mercado de cobertura que podría también trasladarse al spot. De todos modos, como ya es habitual en estos casos, la intervención oficial se incrementará en caso de verificarse un salto en la demanda de cobertura. Las mayores dudas recaen sobre el dólar mayorista, con la salvedad de que no hablamos de un riesgo de un salto discreto, sino de algo más bien controlado”.

Sigue costando consolidar la recuperación: como los sectores perdedores son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo

Para la consultora 1816 el índice de la actividad económica de mayo (-0,5% mensual, +0,2% interanual) “confirmó que sigue costando consolidar la recuperación. Como los sectores perdedores son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo (tras el rebote que habían experimentado en abril). Luego de las compras récord de Dólares del BCRA a mediados de julio, en las últimas 4 ruedas volvieron las intervenciones más acotadas (el Central compró USD 35 millones por jornada promedio), pero en el año las compras suman USD 12.721 millones y el Gobierno ya sobre cumplió la meta anual de reservas netas del FMI (la meta era de USD 8.000 millones y las reservas aumentaron USD 8.455 millones interanual, según nuestros cálculos). El superávit comercial superó los USD 2.000 millones en 5 de los 6 meses del primer semestre. La nafta local quedó muy barata otra vez y se vende como si el petróleo valiera USD 84 por barril, según nuestros cálculos (sin contar el hecho de que todavía no se compensó a las petroleras por el buffer)”.

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Mientras tanto, en el overnite, anoche los mercados recuperaban algo de optimismo tras dos día sin intervenciones militares lo que preanuncia una retoma del diálogo. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con alzas de hasta 1,20% en el Nasdaq de las tecnológicas. El petróleo se derrumbaba casi 5% y el Brent cotizaba a USD 87,48 cerca del nivel que permitiría a YPF no aumentar los combustibles. También bajaba 1% la soja, el maíz y el trigo. El dólar se debilitaba porque esta tregua es una posibilidad de solucionar el conflicto y evitar una suba de las tasas de interés. El escenario es positivo para la Argentina y hoy se podría reflejar en la suba de bonos y acciones.