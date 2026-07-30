Policía de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos en una bodega

La Policía Nacional Civil de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos UN0432 en una bodega del kilómetro 25 de la carretera a El Salvador tras una alerta ciudadana. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos especiales.

Las bombas se encontraban en una bodega situada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, dentro del condominio Las Maravillas, y se logró su detección tras una alerta ciudadana.

Según informó la Policía Nacional Civil, los dispositivos se encontraban en siete cajas metálicas que ingresaron al país como encomienda y estaban clasificadas como “repuestos de vehículos”.

No obstante, al efectuar la revisión se percataron que violaron la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas identificada como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S), lo que implica que corresponden a artículos explosivos para usos técnicos y profesionales.

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Hallazgo y procedimientos

La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) intervino en la inspección y después de localizar los artefactos, el área fue acordonada por los especialistas.

En el lugar se aplicaron los protocolos de seguridad para el resguardo y análisis de los explosivos y se verificó que cada caja y artefacto cumpliera con el tratamiento adecuado, en concordancia con la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas.

La DIDAE inspeccionó una caja de encomiendas declarada para repuestos de vehículos y encontró siete recipientes metálicos con diez artefactos explosivos cada uno. (PNC de Guatemala)

Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino de los artículos incautados, según confirmaron fuentes oficiales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

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¿Qué es el código UN0432?

El código UN0432 corresponde, bajo la normativa internacional, a los “artículos pirotécnicos para fines técnicos”. Estos dispositivos se utilizan en sectores industriales, aeronáuticos, automotrices y de rescate. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el código UN0432 designa productos como cortadores de cables por detonación controlada, iniciadores pirotécnicos para sistemas de extinción de incendios y dispositivos mecánicos generadores de gas empleados en la industria.

A diferencia de los fuegos artificiales de uso recreativo, los productos con el código UN0432 cumplen funciones técnicas y operativas en contextos especializados. La PNC indicó que estos insumos no presentan un riesgo de explosión masiva, ya que pertenecen a la División 1.4S (Clase 1 de Explosivos), donde cualquier detonación accidental se confina principalmente al interior del embalaje.

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Riesgos y regulaciones internacionales

El comercio internacional de artículos peligrosos como los clasificados bajo el código UN0432 está regulado por acuerdos como el ADR (terrestre), el Código IMDG (marítimo) y las regulaciones de la IATA/OACI (aéreo). Para cumplir con estos estándares, los envíos deben contar con embalaje certificado, rotulado visible y declaración explícita en los manifiestos de carga.

Las autoridades de Guatemala coordinan con agencias internacionales para determinar si las cajas metálicas estaban vinculadas al tráfico de mercancías peligrosas. (PNC de Guatemala)

El protocolo prohíbe estrictamente el uso de herramientas con chispa o el consumo de tabaco cerca de estos materiales durante su manipulación. Los especialistas de la DIDAE confirmaron que cada uno de los pasos del procedimiento fue ejecutado conforme a la normativa internacional vigente.

Investigación en curso

La Policía Nacional Civil mantiene la investigación para determinar si los explosivos tenían como destino el mercado nacional o internacional, por lo que coordinan con agencias internacionales para rastrear el posible origen de las cajas metálicas y establecer si existe vínculo con organizaciones dedicadas al tráfico de mercancías peligrosas.

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También se buscará establecer a los responsables de la importación de los artefactos explosivos.