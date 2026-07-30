La Unión Europea desembolsó 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Alina Smutko)

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La Comisión Europea (CE) desembolsó este jueves 3.470 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, misiles y cazas Gripen, en el marco de la ventanilla de defensa del préstamo de apoyo a Kiev, que asciende a 90.000 millones de euros.

El desembolso contempla un tramo adicional del primer calendario de productos para la adquisición de drones, así como financiación extra para drones de largo alcance propulsados por reactores, misiles y cazas Gripen.

“Hoy invertimos otros 3.470 millones de euros para ayudar a proteger el cielo de Ucrania. Con este nuevo desembolso, en el marco de nuestro paquete de préstamos de 90.000 millones de euros, ayudamos a Ucrania a defender a su población”, afirmó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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Además, Von der Leyen subrayó: “Estamos acercando nuestras industrias de defensa, combinando la escala industrial de Europa con la innovación inigualable de Ucrania. Este es nuestro nuevo Pacto de Drones, que va tomando forma. Y que este nuevo apoyo envíe un mensaje claro: cada ataque ruso refuerza la determinación de Ucrania de ser libre, y nuestra determinación de estar junto a Ucrania durante el tiempo que sea necesario”.

Fotografía de archivo de un operador de drones ucraniano en la región de Donetsk, al este de Ucrania (EFE/EPA/MARIA SENOVILLA)

Este desembolso forma parte del préstamo de apoyo a Ucrania, dotado de 90.000 millones de euros, de los cuales 60.000 millones se destinan al refuerzo de las capacidades y la industria de defensa ucraniana.

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De este paquete, la Comisión ya había entregado 3.900 millones de euros el 30 de junio y 1.100 millones el 15 de julio, antes del pago actual.

Durante 2026 está previsto desembolsar 28.300 millones de euros dentro de esta línea de defensa, cifra que incluye tanto los pagos realizados como los pendientes. El reparto definitivo se definirá en septiembre con la aprobación de los calendarios de productos, y los pagos se mantendrán hasta fin de año.

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Ampliación de la facilidad para Ucrania

De manera adicional, el Consejo de la UE modificó este jueves la llamada Facilidad para Ucrania y su correspondiente plan, que incluye la hoja de ruta de reformas que Kiev debe cumplir para acceder a los fondos de este instrumento.

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La modificación suma 8.300 millones de euros adicionales para 2026, provenientes de la partida presupuestaria del préstamo de apoyo.

La Facilidad para Ucrania, vigente desde el 1 de marzo de 2024, prevé más de 50.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos para la recuperación, reconstrucción y modernización del país entre 2024 y 2027.

Desde su implementación, este instrumento ya ha desembolsado 6.000 millones de euros en financiación puente, 1.890 millones en prefinanciación y siete tramos por un total aproximado de 21.600 millones de euros.