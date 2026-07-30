Crimen y Justicia
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Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran un perito, un comisario mayor y un ex funcionario municipal

El debate seguirá con las declaraciones de otros tres testigos convocados por el tribunal. Se trata de Juan Osvaldo Ronelli, perito de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; Fabio Pirrone, comisario mayor de la PFA, y Luis Alberto González, ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio

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Juicio Caso Loan - 2 de julio
Este jueves se desarrolla la undécima audiencia de juicio por el caso Loan

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este jueves 30 de julio en Corrientes con la duodécima audiencia, en la que declaran un perito, un comisario mayor y un ex funcionario municipal.

Se trata de Juan Osvaldo Ronelli, perito de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; Fabio Pirrone, comisario mayor de la PFA, y Luis Alberto González, ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio.

Ronelli aparece en el expediente como responsable de peritajes sobre rastros y manchas, en particular el análisis con luminol y la revisión de material biológico encontrado en la Ford Ranger de Carlos Pérez.

Pirrone, en tanto, tuvo participación en las tareas de búsqueda y coordinación de operativos federales en la zona donde desapareció el niño.

González es mencionado en la causa por su rol como ex viceintendente y colaborador en los primeros días de la búsqueda. Su testimonio está vinculado a la movilización local, el apoyo logístico institucional y la reacción de las autoridades municipales ante la desaparición de Loan.

11:39 hsHoy

Un perito, un comisario mayor y un ex funcionario municipal, los testigos citados para este jueves en el juicio por Loan

En su duodécima audiencia, el debate seguirá con las declaraciones de otros tres testigos convocados por el tribunal

Loan desapareció el 13 de junio de 2024
Loan desapareció el 13 de junio de 2024

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña seguirá este jueves con la duodécima audiencia en la ciudad de Corrientes, en la que se esperan las declaraciones de tres testigos.

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