Detuvieron a un padre y a su hijo acusados de golpear a un adolescente con un machete

La detención del padre y su hijo en San Miguel

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La Policía de la provincia de Buenos Aires realizó un operativo en Grand Bourg que concluyó con la detención de Alfredo Damián Martínez y su hijo menor de edad, identificado como B.D.M., en el marco de una causa por homicidio simple en grado de tentativa, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho se originó el 12 de julio, cuando, de acuerdo a la investigación, ambos acusados atacaron a la víctima con un machete, provocándole una fractura de cráneo y un corte en la oreja.

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El adolescente herido recibió atención médica tras el ataque. El parte oficial precisa que los acusados se dieron a la fuga luego de la agresión, por lo que la fiscalía solicitó la certificación del domicilio de ambos para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

El procedimiento, a cargo de la DDI San Martín y la SubDDI San Miguel, se realizó en una vivienda ubicada en la calle Valentín Alsina.

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El hombre detenido por golpear a un adolescente con un machete

Las fuentes detallaron que la orden de allanamiento y detención fue emitida por el Juzgado de Garantías N° 4, bajo la dirección de Alfredo Martínez, con intervención del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil conducido por Guido Guidi.

De acuerdo con la información suministrada, no se secuestraron elementos en el operativo, pero sí se confirmó la aprehensión de los dos sospechosos, precisaron.

Las autoridades comunicaron el resultado del procedimiento al fiscal Fabián Hualde, del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso el traslado de ambos detenidos a la fiscalía para ser indagados durante la mañana de este jueves.

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Por último, las fuentes destacaron que Martínez permanecerá alojado en la DDI San Martín, mientras que el menor será trasladado al Centro de Recepción La Plata, bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

El caso continuará bajo investigación, con la intervención de las autoridades judiciales competentes y la supervisión de organismos especializados en niñez y adolescencia. Las próximas instancias procesales definirán la situación de los detenidos.

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