Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron a un padre y a su hijo acusados de golpear a un adolescente con un machete

Ocurrió en Grand Bourg. Los acusan de homicidio simple en grado de tentativa. La víctima sufrió fractura de cráneo y un corte en la oreja

La detención del padre y su hijo en San Miguel

Guardar

La Policía de la provincia de Buenos Aires realizó un operativo en Grand Bourg que concluyó con la detención de Alfredo Damián Martínez y su hijo menor de edad, identificado como B.D.M., en el marco de una causa por homicidio simple en grado de tentativa, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho se originó el 12 de julio, cuando, de acuerdo a la investigación, ambos acusados atacaron a la víctima con un machete, provocándole una fractura de cráneo y un corte en la oreja.

PUBLICIDAD

El adolescente herido recibió atención médica tras el ataque. El parte oficial precisa que los acusados se dieron a la fuga luego de la agresión, por lo que la fiscalía solicitó la certificación del domicilio de ambos para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

El procedimiento, a cargo de la DDI San Martín y la SubDDI San Miguel, se realizó en una vivienda ubicada en la calle Valentín Alsina.

PUBLICIDAD

Padre e hijo detenidos en Grand Bourg por golpear a un adolescente con un machete
El hombre detenido por golpear a un adolescente con un machete

Las fuentes detallaron que la orden de allanamiento y detención fue emitida por el Juzgado de Garantías N° 4, bajo la dirección de Alfredo Martínez, con intervención del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil conducido por Guido Guidi.

De acuerdo con la información suministrada, no se secuestraron elementos en el operativo, pero sí se confirmó la aprehensión de los dos sospechosos, precisaron.

Las autoridades comunicaron el resultado del procedimiento al fiscal Fabián Hualde, del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso el traslado de ambos detenidos a la fiscalía para ser indagados durante la mañana de este jueves.

Por último, las fuentes destacaron que Martínez permanecerá alojado en la DDI San Martín, mientras que el menor será trasladado al Centro de Recepción La Plata, bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

El caso continuará bajo investigación, con la intervención de las autoridades judiciales competentes y la supervisión de organismos especializados en niñez y adolescencia. Las próximas instancias procesales definirán la situación de los detenidos.

Temas Relacionados

Grand BourgPolicía bonaerenseúltimas noticiasmachete

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran un perito, un comisario mayor y un ex funcionario municipal

El debate seguirá con las declaraciones de otros tres testigos convocados por el tribunal. Se trata de Juan Osvaldo Ronelli, perito de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; Fabio Pirrone, comisario mayor de la PFA, y Luis Alberto González, ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio

Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran un perito, un comisario mayor y un ex funcionario municipal

La tragedia del helicóptero en San Juan: un piloto explicó qué pudo haber provocado el accidente que dejó siete muertos

El especialista describió las dificultades de las operaciones de combate de incendios en zonas montañosas

La tragedia del helicóptero en San Juan: un piloto explicó qué pudo haber provocado el accidente que dejó siete muertos

Trasladaron a una cárcel de alto perfil a los presos que hicieron un streaming desde Mendoza

Hasta el momento, tres reclusos fueron identificados por haber participado de la transmisión. A raíz del hecho, las autoridades trabajan en reforzar las medidas para evitar que los internos tengan contacto con el exterior

Trasladaron a una cárcel de alto perfil a los presos que hicieron un streaming desde Mendoza

Un incendio destapó el horror: adultos mayores fueron encontrados hacinados y sin comida en un geriátrico clandestino en Santa Fe

La investigación judicial comenzó luego de que un incendio expusiera la situación de vulnerabilidad extrema de los adultos mayores y personas con discapacidad que vivían en el establecimiento ilegal. Uno de ellos habría iniciado el incendio para advertir la situación

Un incendio destapó el horror: adultos mayores fueron encontrados hacinados y sin comida en un geriátrico clandestino en Santa Fe

Crimen de la mujer asesinada por su hijo en Catamarca: revelaron los resultados de la evaluación psiquiátrica del joven

El documento determina que Marcelo Joaquín Tula no puede afrontar el proceso judicial por el homicidio de madre Norma Beatriz Tula

Crimen de la mujer asesinada por su hijo en Catamarca: revelaron los resultados de la evaluación psiquiátrica del joven

DEPORTES

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Escándalo en el tenis: una jugadora rusa fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán de un equipo de Copa Davis

Las vacaciones de una figura de Francia tras el Mundial 2026: fiesta, mujeres y alcohol en alta mar

Jugó en Boca, salió campeón con O’Higgins y fue compañero de Messi: “Esta noche tendré el corazón partido”

Curvas desafiantes y un dato que ilusiona: la transformación del Autódromo de Buenos Aires para intentar recibir la F1

TELESHOW

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina-España: “¿No te pareció raro a vos?”

Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

INFOBAE AMÉRICA

Policía de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos en una bodega

Policía de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos en una bodega

Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala en la madrugada de este jueves

Trata de personas en Centroamérica: niñas explotadas, reclutamiento laboral hacia Congo y Rusia, y operativos de Interpol que exponen un patrón regional

La Guardia Revolucionaria iraní informó que tres de sus soldados murieron en el último ataque de Estados Unidos

Egipto atribuyó a drones el incendio de dos buques cisterna estadounidenses en el puerto de Damietta