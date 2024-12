Dibu Martínez atajó con un dedo fracturado y el Aston Villa venció 3-1 al Brentford por la Premier League

Pese a su lesión en la mano izquierda, Emiliano Martínez fue titular en el Aston Villa que se impuso 3-1 sobre el Brentford por la fecha 14 de la Premier League. El arquero argentino había pedido ser reemplazado en el anterior encuentro de Los Villanos, disputado este domingo, y que fue derrota 3-0 ante el Chelsea. No obstante, este miércoles, el guardameta de 32 años atajó sin complicaciones.

Dibu se mostró en estado más allá de su lesión, “una fractura chica en uno de los dedos de su mano”, según contó el periodista Gastón Edul, quien aclaró en un posteo en la cuenta de X que “podría atajar en el corto plazo” y que el domingo “el cambio lo pidió por un dolor en la cintura”.

Martínez tuvo una buena labor pese al descuento del equipo visitante y mostró su habitual seguridad bajo los tres palos para poder desviar remates y descolgar centros. También para jugar con los pies, para ser un defensor más en el momento de la salida desde abajo. Hasta volvió a brindar algunos saques rápidos que generaron peligro en el campo rival, como un preciso pelotazo en el que buscó al colombiano Jhon Durán.

Así, dejó atrás la escena de este domingo, que preocupó a los aficionados de Birmingham y a los fanáticos de la selección argentina. El marplatense le pidió al entrenador Unai Emery salir en el duelo ante el equipo de Enzo Fernández, quien convirtió uno de los tantos. Según se observó, el portero mostró signos de dolor, especialmente en la parte baja de la espalda y en su mano izquierda, lo que lo llevó a tomar la decisión de no continuar en el campo. A los 40 minutos del primer tiempo, Martínez hizo el gesto de sustitución al banco del Aston Villa, aunque el cambio se realizó finalmente durante el descanso. Robin Olsen fue quien ingresó en su lugar.

Dibu Martínez cumplió con una sólida tarea pese a la fractura en un dedo (REUTERS/Molly Darlington)

El portero recibió un pisotón en la mano y, luego de varios minutos, manifestó que no podía continuar en el terreno de juego. No obstante, el tema no reviste gravedad y puede jugar.

Con esta victoria el Aston Villa se ubica séptimo con 22 puntos, misma cantidad que Nottingham Forest, pero con peor diferencia de gol (0 / -1). Quedó en las puertas de la clasificación a los torneos internacionales. En la próxima fecha, Los Villanos volverán a jugar de local, ya que recibirán al Southampton, en el cotejo que se llevará a cabo este sábado desde las 12. Al unísono, el Brentford será local ante el Newcastle.

El Dibu es referente del elenco de Birmingham que también compite en la Champions League, donde regresó luego de 39 años. Marcha noveno con 10 puntos y por ahora está afuera de la clasificación directa a los octavos de final, aunque atesora su lugar en la repesca.

El equipo del campeón del mundo había comenzado muy bien la temporada, aunque en los últimos 8 encuentros, entre Premier League, EFL Cup y UEFA Champions League, no había podido vencer, con tres empates y cinco derrotas. Este miércoles terminó la mala racha.