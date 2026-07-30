El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado dictó sentencias por más de 81 casos de tráfico de drogas y 12 de conspiración

Fiscalía logra condenas de hasta 1.048 años en Santa Ana: 28 miembros de El Gremio, cocaína por mensajería y una red bajo juicio (Foto cortesía FGR)
Fiscalía logra condenas de hasta 1.048 años en Santa Ana: 28 miembros de El Gremio, cocaína por mensajería y una red bajo juicio (Foto cortesía FGR)
Guardar

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana dictó penas de hasta 1.048 años de prisión a integrantes de la estructura criminal conocida como El Gremio. Un total de 28 personas resultaron condenadas por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que documentó la actividad de la red entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 en Santa Ana Centro.

Entre los principales sentenciados figuran Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, quienes recibieron cada uno 1.048 años de cárcel. René Ernesto Martínez Salgado fue condenado a 1.038 años. La Fiscalía les atribuyó más de 80 acusaciones por tráfico ilícito de drogas y 40 por proposición y conspiración en ese tipo de delitos. Además, a los cabecillas se les impuso una pena adicional de 40 años por pertenecer a una estructura delincuencial.

PUBLICIDAD

Según reveló la FGR, la base de operaciones de la organización se encontraba en el centro del departamento de Santa Ana, desde donde comercializaban cocaína y gestionaban pedidos a través de aplicaciones de mensajería. El tribunal determinó la responsabilidad penal de los condenados en más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos por proposición y conspiración relacionados con este delito.

Pandilleros de Cabañas

La FGR anunció este martes que también 151 miembros pertenecientes a la cancha Miranda Locos Dieciochones, tribu San Martín o Tinecos de la pandilla 18, recibieron sentencias condenatorias por diversos ilícitos, destacando entre ellos el cargo de agrupaciones ilícitas.

PUBLICIDAD

Condenan a 10 cabecillas y 141 pandilleros más de Cabañas por varios delitos.
Condenan a 10 cabecillas y 141 pandilleros más de Cabañas por varios delitos.

De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía, los implicados acumulan una trayectoria de por qué menos 26 años operando dentro de esta organización criminal, cometiendo delitos en las localidades de Ilobasco, Tejutepeque y Jutiapa, zonas que corresponden a Cabañas Oeste, en el departamento de Cabañas.

A lo largo de su historial delictivo, varios de los procesados también participaron en otras actividades ilícitas, tales como el tráfico y la posesión de drogas con fines de comercialización, la portación y tenencia irresponsable o ilegal de armas de fuego, así como el delito de amenazas con agravación especial.

Tras valorar las pruebas presentadas por el ministerio público en la audiencia única, el juez dictó una pena de 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas a Carlos Wilfredo Callejas Callejas y a José Francisco Urías Flores.

Ambos sujetos se desempeñaban como palabreros de cancha, un rango de liderazgo dentro de la estructura, al igual que Douglas Alberto Ruiz Guerra, Roberto Carlos Ramírez Flores, Roberto Arístides Callejas Ventura, Santiago Arturo Portillo Amaya, César Obdulio Fuentes, Samuel Armando Carrillo Paredes, Manuel Antonio López Durán y José Neftaly Escobar Chávez.

El tribunal segundo contra el crimen organizado de Santa Ana sentenció a la red por narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita tras una pesquisa que ubicó sus operaciones entre noviembre de 2023 y 2024 (Foto: FGR, archivo)
El tribunal segundo contra el crimen organizado de Santa Ana sentenció a la red por narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita tras una pesquisa que ubicó sus operaciones entre noviembre de 2023 y 2024 (Foto: FGR, archivo)

A este último cabecilla, identificado como José Neftaly Escobar Chávez, se le sumaron 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y otros 15 años por tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, acumulando una condena total de 75 años tras las rejas. Adicionalmente, la resolución judicial impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas a otros 72 miembros con categoría de homeboys.

Temas Relacionados

Santa AnaNarcotráficoTráfico de drogasLavado de dineroEl SalvadorCrimen organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Costa Rica impulsa reforma para frenar el contrabando de cigarrillos que representa el 43 % del mercado

La iniciativa plantea eliminar un impuesto destinado al Inder, concentrar la recaudación en Hacienda y permitir una actualización más ágil de los controles contra la evasión fiscal y los vapeadores.

Gobierno de Costa Rica impulsa reforma para frenar el contrabando de cigarrillos que representa el 43 % del mercado

FMI avala la resiliencia de la economía de Guatemala tras su consulta de 2026

El organismo destacó que el país conserva precios contenidos, pasivos del Estado moderados y un colchón amplio de divisas, elementos que, junto con prudencia macroeconómica, elevan su margen ante riesgos globales

FMI avala la resiliencia de la economía de Guatemala tras su consulta de 2026

Casos de viruela símica en República Dominicana corresponden a variante menos agresiva, según autoridades

El ministro de Salud Víctor Atallah aseguró que los dos casos confirmados corresponden a privados de libertad, aislados y con síntomas leves

Casos de viruela símica en República Dominicana corresponden a variante menos agresiva, según autoridades

Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

El sospechoso fue localizado en la terminal portuaria de Puntarenas durante un operativo conjunto entre la DIAC e Interpol y ahora enfrenta un proceso para su deportación.

Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

Misiones diplomáticas piden a Guatemala garantías para José Rubén Zamora en su cuarto aniversario de la detención

El pronunciamiento de la Media Freedom Coalition instó al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un trámite imparcial y transparente, y alertó por amenazas, acoso y agresiones contra comunicadores

Misiones diplomáticas piden a Guatemala garantías para José Rubén Zamora en su cuarto aniversario de la detención

TECNO

La verdad en Instagram: qué pasa si das ‘me gusta’ y lo borras, la huella le queda a tu amigo

La verdad en Instagram: qué pasa si das ‘me gusta’ y lo borras, la huella le queda a tu amigo

WhatsApp estrena widget para mensajes de voz: así puedes grabar y enviar notas sin abrir chats

WhatsApp en modo Spider-Man Brand New Day: cómo activarlo en pocos pasos

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este jueves 30 de julio

Así funciona el Nokia 1100 en 2026: sin internet ni llamadas, pero con linterna y batería de varios días

ENTRETENIMIENTO

Kevin Feige defendió la estrategia de Marvel con el Doctor Doom y adelantó los planes con Ryan Gosling

Kevin Feige defendió la estrategia de Marvel con el Doctor Doom y adelantó los planes con Ryan Gosling

Zendaya vive su año más ambicioso en Hollywood: “Me gustan los papeles complejos e intensos que me ponen a prueba”

21 años después, los protagonistas de Desmond y Penny revelaron cómo nació el romance más recordado de Lost

¿Quién fue Steve Ditko y cómo su visión cambió la historia e identidad de Spider-Man en los cómics?

Ian McKellen descubrió que Anthony Mackie era el nuevo Capitán América en el rodaje de ‘Vengadores: Doomsday’: “Te lo mereces”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní informó que tres de sus soldados murieron en el último ataque de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria iraní informó que tres de sus soldados murieron en el último ataque de Estados Unidos

Egipto atribuyó a drones el incendio de dos buques cisterna estadounidenses en el puerto de Damietta

Al menos un muerto tras un ataque atribuido a Irán contra una empresa china en Kuwait

Polonia denunció que un misil de crucero ruso violó su espacio aéreo durante un ataque de Moscú contra Ucrania

Tres plantas, 85 metros cuadrados y cortinas como única barrera: así es la casa más transparente de Tokio