Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

Fiscalía logra condenas de hasta 1.048 años en Santa Ana: 28 miembros de El Gremio, cocaína por mensajería y una red bajo juicio (Foto cortesía FGR)

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana dictó penas de hasta 1.048 años de prisión a integrantes de la estructura criminal conocida como El Gremio. Un total de 28 personas resultaron condenadas por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que documentó la actividad de la red entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 en Santa Ana Centro.

Entre los principales sentenciados figuran Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, quienes recibieron cada uno 1.048 años de cárcel. René Ernesto Martínez Salgado fue condenado a 1.038 años. La Fiscalía les atribuyó más de 80 acusaciones por tráfico ilícito de drogas y 40 por proposición y conspiración en ese tipo de delitos. Además, a los cabecillas se les impuso una pena adicional de 40 años por pertenecer a una estructura delincuencial.

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Según reveló la FGR, la base de operaciones de la organización se encontraba en el centro del departamento de Santa Ana, desde donde comercializaban cocaína y gestionaban pedidos a través de aplicaciones de mensajería. El tribunal determinó la responsabilidad penal de los condenados en más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos por proposición y conspiración relacionados con este delito.

Pandilleros de Cabañas

La FGR anunció este martes que también 151 miembros pertenecientes a la cancha Miranda Locos Dieciochones, tribu San Martín o Tinecos de la pandilla 18, recibieron sentencias condenatorias por diversos ilícitos, destacando entre ellos el cargo de agrupaciones ilícitas.

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Condenan a 10 cabecillas y 141 pandilleros más de Cabañas por varios delitos.

De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía, los implicados acumulan una trayectoria de por qué menos 26 años operando dentro de esta organización criminal, cometiendo delitos en las localidades de Ilobasco, Tejutepeque y Jutiapa, zonas que corresponden a Cabañas Oeste, en el departamento de Cabañas.

A lo largo de su historial delictivo, varios de los procesados también participaron en otras actividades ilícitas, tales como el tráfico y la posesión de drogas con fines de comercialización, la portación y tenencia irresponsable o ilegal de armas de fuego, así como el delito de amenazas con agravación especial.

Tras valorar las pruebas presentadas por el ministerio público en la audiencia única, el juez dictó una pena de 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas a Carlos Wilfredo Callejas Callejas y a José Francisco Urías Flores.

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Ambos sujetos se desempeñaban como palabreros de cancha, un rango de liderazgo dentro de la estructura, al igual que Douglas Alberto Ruiz Guerra, Roberto Carlos Ramírez Flores, Roberto Arístides Callejas Ventura, Santiago Arturo Portillo Amaya, César Obdulio Fuentes, Samuel Armando Carrillo Paredes, Manuel Antonio López Durán y José Neftaly Escobar Chávez.

El tribunal segundo contra el crimen organizado de Santa Ana sentenció a la red por narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita tras una pesquisa que ubicó sus operaciones entre noviembre de 2023 y 2024 (Foto: FGR, archivo)

A este último cabecilla, identificado como José Neftaly Escobar Chávez, se le sumaron 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y otros 15 años por tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, acumulando una condena total de 75 años tras las rejas. Adicionalmente, la resolución judicial impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas a otros 72 miembros con categoría de homeboys.

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