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La revelación de Dibu Martínez sobre la lesión que sufrió tras el título del Aston Villa: “Me rompí el dedo”

En la antesala del Mundial, el arquero contó que tuvo un problema en una de sus manos en la entrada en calor previo a la final de la Europa League

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*Dibu Martínez contó que sufrió una lesión en un dedo

El triunfo de Aston Villa en la final de la Europa League en Estambul quedó marcado no solo por el resultado, sino también por la inquietante revelación de uno de los mejores arqueros del mundo. Dibu Martínez confesó después del partido que disputó los 90 minutos con un dedo roto, un dato que sorprendió a propios y extraños tras la goleada de su equipo por 3-0 ante Friburgo.

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“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, dijo el oriundo de Mar del Plata en diálogo con ESPN. Esto encendió las alarmas en la Selección, ya que resta menos de un mes para el estreno de la Albiceleste ante Argelia (16 de junio). El arquero, pieza clave en la conquista del primer título internacional de Aston Villa desde 1982, se mostró orgulloso de su rendimiento a pesar de la lesión sufrida minutos antes del inicio del partido en el Tupras Stadium.

La victoria del conjunto dirigido por Unai Emery significó un regreso histórico al primer plano europeo. El equipo inglés, bajo la conducción del técnico español, impuso su jerarquía en la final y levantó su segundo trofeo continental luego de más de cuatro décadas. La superioridad de Aston Villa se expresó en el marcador y en el dominio sobre un Friburgo que no logró inquietar a Martínez durante el encuentro.

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A pesar del dolor, Martínez decidió mantenerse en el campo. Consultado sobre la gravedad de la lesión, respondió: “Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa”. De todas formas, todo parece indicar que la molestia no reviste gravedad y que no afectará su preparación rumbo al Mundial 2026 con la selección argentina.

Captura de pantalla de Instagram mostrando un peluche, fotos, guantes de portero, espinilleras con imágenes y un balón de fútbol en un estante
Dibu Martinez mostró alguno de sus amuletos de la suerte

La consagración en Estambul representó el primer título de Martínez con los Villanos y extendió su racha invicta en finales: el arquero argentino ganó las siete definiciones por trofeos que disputó, entre Arsenal, la selección nacional y su primera vez en una definición con los Villanos. El propio futbolista remarcó: “Es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido”, dejando en claro su mentalidad competitiva.

La imagen del vestuario de Martínez, difundida en redes sociales por el propio arquero tras la consagración, también dio de que hablar. El casillero del arquero exhibía objetos personales: guantes, canilleras personalizadas, fotografías familiares, un peluche protegido por un rosario, un ojo turco y dibujos de sus hijos. Estos elementos forman parte de los rituales de concentración y protección que el arquero cultiva antes de cada compromiso. El vínculo con la familia y la espiritualidad se manifiestan en los símbolos elegidos, como la inclusión de fotos de sus hijos Santino y Ava, y mensajes de aliento en dibujos infantiles.

La actuación de Martínez en Estambul fue seguida de cerca por su familia, que estuvo presente en el estadio y compartió videos en redes sociales luciendo la camiseta número 23. El arquero argentino acumula 256 partidos disputados y 80 vallas invictas en seis temporadas con Aston Villa. En la presente campaña sumó 14 arcos en cero en 44 partidos.

Dibu Martinez celebró el titulo con Aston Villa (Efe)
Dibu Martinez celebró el titulo con Aston Villa (Efe)

El recorrido de Aston Villa hacia el título europeo, bajo la conducción de Unai Emery, marcó el regreso al protagonismo internacional para el club de Birmingham, que no festejaba un logro de esta magnitud desde el títuo en la Copa de Europa (ex Champions League) de 1982. La final ante Friburgo y la celebración posterior evidenciaron la mezcla de tradición y modernidad que define la carrera de Martínez, un arquero que combina técnica, preparación mental y apego a sus orígenes.

El triunfo ante el conjunto alemán consolidó al equipo de la Premier League entre los grandes del continente y representó el primer título internacional para Martínez desde su arribo al club en 2020. El arquero argentino suma así su undécimo logro profesional, tras conquistar el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima, además de títulos domésticos con Arsenal. Aunque tuvo menos intervenciones que en partidos anteriores, la influencia de su figura resultó decisiva para el grupo.

Tras el título europeo, Martínez se prepara para la última fecha de la Premier League ante Manchester City y ya proyecta su participación en el Mundial 2026. “Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”, concluyó.

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