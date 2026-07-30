Curvas desafiantes y un dato que ilusiona: la transformación del Autódromo de Buenos Aires para intentar recibir la F1

Así están hoy las obras en el Autódromo de Buenos Aires

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El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez vive el cambio estructural más fuerte de sus 74 años de historia. La decisión está tomada y como anticipó Infobae se trabaja sobre la pista para poder recibir a la Fórmula 1, ausente en Argentina desde el 12 de abril de 1998, cuando ganó Michael Schumacher con Ferrari.

Si persiste el clima de tensión en Medio Oriente que obligó a la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita, que la carrera en Bahréin se dispute en Malasia el 4 de octubre, y la tentativa de reemplazos de Qatar (29/11) y Abu Dhabi (6/12) por Portimao (Portugal) e Imola (Italia), en la definición del Campeonato Mundial, abre el abanico de cara a 2027.

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Formula One Management (FOM), la empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima, junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que es la entidad rectora del automovilismo a nivel internacional, están en estado de alerta debido a los cambios que puedan ocurrir. Ante la posibilidad de que los cuatro eventos en Medio Oriente corran riesgo el año próximo, se busca que el Autódromo de Buenos Aires esté en condiciones para un eventual reemplazo.

Aunque antes el escenario capitalino se prepara para recibir al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad cuya categoría más importante es el MotoGP y que es acompañada por sus teloneras Moto2 y Moto3, donde corren los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone. La fecha está confirmada y el contrato va de 2027 a 2030 inclusive. Resta saber si será el fin de semana del 2 al 4 o del 9 al 11 de abril. En septiembre vendrá otra visita de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para analizar las obras y encaminar la homologación Clase A de la entidad rectora de las dos ruedas.

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Recorrido por los nuevos boxes y el túnel que se está construyendo

En ese camino, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) decidió ampliar los trabajos de remodelación y para tener en condiciones el circuito de Grado 1 de la FIA y estar preparado en caso de que se caiga una fecha en Medio Oriente y lograr un lugar en el calendario de 2027.

Este miércoles, Infobae recorrió las obras que se llevan a cabo en el Coliseo porteño e impresiona su nueva fisonomía. Se siguen edificando los 32 garajes de 7 metros de frente cada uno, en un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control. Todo el sector tendrá 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo. Tendrá un primer piso cubierto para recibir al MotoGP y para la F1 se deberá agregar una segunda planta.

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Luego asoma el nuevo túnel que se está construyendo unos metros antes de la nueva primera curva. Tendrá una altura es 4,6 metros y permitirá el tránsito de camiones de gran porte. Un ancho aproximado de 11 metros, constituido por dos carriles de 3,6 metros cada uno y una vereda peatonal de 2,6 metros. Por ahí ingresarán los camiones y otros vehículos de los equipos y el público que está acreditado por la zona de los boxes. El viejo túnel por el que se ingresa a los boxes se mantendrá para los servicios, como seguridad, bomberos, ambulancias y auxilios. En tanto que también mantendrá el túnel peatonal.

El avance de la obra permite ver zonas con las pruebas de asfalto y ya asoma parte del nuevo drenaje, un cambio radical debido a que cada lluvia fuerte generó que sectores del Autódromo queden anegados. Se pueden ver a los costados de la trazada unos pequeños caños que absorberán el agua y detrás los bloques con los espacios para el fluido. En busca de evitar las inundaciones y anegamiento, el nuevo sistema para sacar el agua tendrá tres partes: una de captación superficial, una intermedia para que drene y otra con camas de desaceleración. Se trata de 18.000 caños conectados a dos cuencas cuya red más gruesa descargará en el Riachuelo y la otra por debajo de la Horquilla, antes del ingreso a la recta principal.

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La desafiante nueva curva 9 del Autódromo de Buenos Aires con desnivel y peralte. Además, el detalle sobre el drenaje

En cuanto a la pista, con desniveles y sectores con peraltados, asoman lugares que serán desafiantes como la curva 9 que ya es famosa antes de que se termine de construir. Luego de dos variantes rápidas de derecha-izquierda, se llega a dicho sector que tiene una pendiente longitudinal del 4,2 % y peralte del 4 %. Será uno de los lugares más difíciles del futuro trazado.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente, y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de la FIA y de la FIM. También se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito y se incorporará tecnología de punta, incluyéndose nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas. Respecto de las medidas de seguridad, se colocarán defensas con muñecos de goma y Tech-Pro, camas de leca, muros, vallas de contención de 12 metros (mínimo) y las calles internas para los servicios de seguridad. El anterior alambrado será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón, compuesto por sectores pre moldeados permeables y otros realizados con bloques de hormigón.

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Se trata de una obra cuya inversión es de 100 millones de dólares. Los trabajos están avanzados. El desarrollo de este proyecto fue realizado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto con la empresa del ingeniero alemán Hermann Tilke, de gran experiencia en la F1 y que tiene a su hijo Carsten como mano derecha.

La pista que se construye para una eventual vuelta de la F1 será de 4.900 metros con 15 curvas, 9 a la derecha y 6 a la izquierda, con un ancho que tendrá 18 metros en la recta principal y 12 en el resto del trazado. Los autos alcanzarán una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta estimado en un minuto y dieciocho segundos. La nueva horquilla (otro futuro lugar desafiante) tendrá un peralte de 10 grados. Mientras que para el MotoGP, que regresará a Buenos Aires en 2027 luego de 28 años, tendrá un circuito de 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

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Fabián Turnes sobre la posibilidad de Fórmula 1 y WEC

Es decir, con estas reformas habrá un total de doce trazados: tres para el motociclismo (el del MotoGP y dos variantes con las horquillas), el de F1 y dos alternativas con ingreso directo a la recta principal y la Horquilla Media. El de las categorías nacionales con el acceso a la recta principal como el del MotoGP o con la Horquilla Larga. Y esas mismas opciones para el nuevo 12, que comprenderá su parte histórica en la zona del lago.

El proyecto prevé aumentar la capacidad del Autódromo, que se espera que reciba a más de 80.000 personas durante el fin de semana de competencia del MotoGP. Su último aforo habilitado fue de 60.000 personas. En tanto que para F1 se buscaría una capacidad de 150 mil espectadores. Para llegar al número pretendido se colocarán 29 tribunas tubulares. Además, se van a construir tres nuevas tribunas de hormigón. Para lograr una mejor descentralización para que la entrada y salida del público resulte más fluida, se construirán dos nuevos accesos, unos sobre la Avenida 27 de Febrero (la que es lindante al Riachuelo) y otro sobre Avenida Roca al 5.900. También se renovarán sanitarios y se hará una puesta en valor de las tribunas existentes.

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Cabe recordar que el canon anual para la F1 oscila los 40 millones de dólares en contratos de cinco años. Este medio pudo averiguar que la inversión será público/privada. En el segundo sector será el promotor local, el Grupo OSD, que tiene gran experiencia ya que negoció el retorno del MotoGP en 2014 y también del Mundial de Superbike en 2018.

La situación en Medio Oriente podría ser una llave. Caso contrario, el panorama es más complejo. Hoy hay seis eventos en América (1/4 del total) y en condiciones normales debería bajarse uno para poder tener un lugar o el eventual caso entrar en un plan de rotación. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2034), Las Vegas (2037) y México (2028). El otro punto son los competidores, países que buscan tener una fecha, y entre ellos está Tailandia, cuyo gabinete aprobó un presupuesto de 1.230 millones de dólares e Infobae pudo saber que habrían ofrecido 100 millones por año. Se suman a la carrera Sudáfrica y Ruanda. Turquía y Portugal anunciaron sus vueltas para 2027. Si la Máxima llega a regresar a Argentina, sería a partir de 2028, siempre y cuando Las Vegas no renueve su contrato. Caso contrario, habrá que ver si FOM decide sumar un evento en el continente para el ingreso de Argentina o si permite el retorno ante otra eventual baja del calendario.

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Así será el circuito para la F1. A la trazada del MotoGP hay que tomar la extensión que va a la nueva horquilla que se construirá (Prensa GCBA)

Cabe destacar que hoy hay 50 circuitos Grado 1 en el mundo, según un relevamiento publicado por Motorsport el pasado 13 de abril. Si el remozado trazado de Buenos Aires logra cumplir con los estándares exigidos, se sumará a esta lista y estará disponible ante una hipotética demanda. Al respecto, Infobae habló con el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, quien afirmó: “Estamos trabajando y anticipamos la etapa dos juntándola con la etapa uno para estar preparados. Si surge la oportunidad y estamos en tiempo y forma, estaremos para recibir esa oportunidad que nos genera F1″. También se refirió a la posibilidad del Campeonato Mundial de Endurance (WEC): “Tuvimos un contacto por mail y fue un acercamiento de un promotor. Para la fecha que ellos programaban (julio 2027), el circuito va a estar terminado, así que no tendríamos que tener problema, siempre y cuando para ellos la necesidad es calzarlo con Brasil. Si coincide eso, es una oportunidad también”.

Las obras hoy están cumplidas en el plazo esperado y se espera que terminen el 1 de febrero, para poder hacer una carrera de motociclismo que será una prueba y podría ser del Superbike Argentino. Si se detectan fallas, habrá dos meses para poder solucionarlas.

El Autódromo volvió en 2017 a manos del GCBA y es el predio capitalino más grande con sus 190 hectáreas. Se inauguró el 9 de marzo de 1952. Desde el 18 de enero de 1953 y con interrupciones, fue sede de los 20 Grandes Premios de F1 de la República Argentina puntuables entre 1953/60 (salvo 1959), 1972/81 y 1995/98. También recibió 10 visitas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad (MotoGP y sus categorías menores), que volvió al país en 2014 en Termas de Río Hondo, pero regresará al Oscar y Juan Gálvez luego de 28 años. Además, nueve ediciones de los 1.000 Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, válido por el Campeonato Mundial de Autos Sports, hoy FIA WEC. En 1954/56/57/58/60 se empleó un híbrido entre el Autódromo y la Avenida General Paz con 9.476 metros. En 1955 llegó a extenderse a más de 17 kilómetros corriendo también por la Autopista Ricchieri. Luego, entre 1970 y 1972, se corrió con la extensión de las dos rectas del fondo, el Curvón Salotto y la Chicana de Ascari, y se empleó el dibujo N° 14, que era el 15 (combinación del 9 con el 12) con la extinta última horquilla cerca del arco en el ingreso principal.

La remodelación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez combina nostalgia por la eliminación de sectores clásicos como la rápida S del Ciervo o los mixtos de los extintos circuitos 8 y 9. Aunque también invitan a la ilusión de ver al Coliseo porteño otra vez entre los mejores escenarios del mundo y su historia lo merece.

LAS OBRAS EN EL AUTÓDROMO DE BUENOS AIRES

Los nuevos boxes

Serán 32 garajes nuevos

El túnel peatonal se conservará

Los garajes tienen siete metros de frente cada uno

La última vez que se hicieron nuevos boxes fue en 1994 para la vuelta de la F1 al año siguiente

La imagen con las tribunas y los nuevos garajes

Los trabajos en el flamante túnel

La zona de la recta opuesta. Será un sector muy rápido y más para el trazado que llegará a la horquilla larga

La tribuna de la horquilla será demolida para extender el trazado para una hipotética vuelta de la F1

La desafiante nueva curva 9

Panorámica de la recta opuesta y el ingreso a la recta principal con los boxes

Una máquina en plena obra: una postal común de estos días en el Autódromo

Una pala mecánica y un camión mezclador sobre la recta principal. En unos meses serán las motos las que acelerarán por ese sector

La horquilla chica que se mantendrá

Las tribunas estarán más cerca de la pista

Otra vista de los trabajos en el nuevo túnel

El detalle sobre el drenaje

Con el nuevo drenaje se eliminará un problema histórico del Autódromo

Crédito de las fotos: Gustavo Gavotti