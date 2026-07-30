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Pakistán afirmó estar haciendo “todo lo posible” por reencauzar la paz entre Estados Unidos e Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que “las negociaciones para normalizar la situación, especialmente en el estrecho de Ormuz, siguen en marcha”

Islamabad fue la sede de los diálogos entre Estados Unidos e Irán en abril (REUTERS/Akhtar Soomro)
Islamabad fue la sede de los diálogos entre Estados Unidos e Irán en abril (REUTERS/Akhtar Soomro)
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El Gobierno de Pakistán afirmó que realiza “todo lo posible” para reencauzar los diálogos de paz entre Estados Unidos e Irán, y confirmó que las negociaciones continúan a pesar de los recientes episodios de violencia militar en la región.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, “las negociaciones entre las partes para normalizar la situación, especialmente en el estrecho de Ormuz, y reducir la escalada, siguen en marcha". Así lo expresó durante su rueda de prensa semanal.

Andrabi destacó que Pakistán, país que ha asumido el rol de mediador en el conflicto, intenta “todo lo posible para que ambas potencias vuelvan a regirse por el Memorando de Entendimiento de Islamabad”, un marco diplomático preliminar firmado en junio bajo mediación paquistaní, con el propósito de poner fin al conflicto.

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El portavoz indicó que el objetivo es “eliminar todas las fricciones” conforme al mencionado acuerdo y a la declaración conjunta presentada por Pakistán y Qatar el 22 de junio.

Tahir Andrabi
Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní

Para avanzar, Andrabi pidió a las partes involucradas ejercer la “máxima moderación” y cumplir con el compromiso de reanudar las conversaciones técnicas para implementar el memorando.

El llamado ocurre poco después de que el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, solicitara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, mantener la contención.

Andrabi señaló que la situación de seguridad regional “sigue siendo precaria”, pese a cierta calma observada en los últimos días.

La iniciativa paquistaní para rescatar el acuerdo surge tras una reciente escalada regional, que incluyó ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes y amenazas de los rebeldes hutíes del Yemen hacia las rutas marítimas del mar Rojo.

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Estados Unidos completó el bombardeo contra posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

EEUU completó un nuevo ataque contra posiciones militares iraníes

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos finalizaron este jueves una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X.

De acuerdo con el mando militar, la operación comenzó a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y fue ordenada como respuesta a los recientes ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron hoy a lanzar ataques contra Irán a las 8:00 p.m., hora del Este”, señaló el CENTCOM en su comunicado. El organismo añadió que la ofensiva constituyó una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar estadounidense en la región. “Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente”, indicó el comando militar.

Horas más tarde, el CENTCOM señaló que concluyó “con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán” y remarcó que la ofensiva tenía como objetivo “reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo”.

“Los recursos del CENTCOM atacaron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas. Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y preparados.”, detallaron las fuerzas estadounidenses.

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