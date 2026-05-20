El partido del Dibu Martínez en la consagración del Aston Villa: del pequeño susto a la atajada clave para ganar la Europa League

El Aston Villa tuvo una sobresaliente actuación en el Besiktas Park para llevarse la final de la UEFA Europa League por 3-0 ante Friburgo de Alemania y, de esta manera, volvió a ganar una definición europea después de más de cuatro décadas. Emiliano Martínez tuvo una menor cuota de trabajo en comparación a otros partidos, pero su presencia no pasó inadvertida para levantar el primer título desde su llegada a la institución en 2020.

El Dibu comenzó a palpitar el encuentro desde la entrada en calor con su tradicional ritual en el campo de juego. El eje principal pasa por la meditación para potenciar su concentración en cada compromiso. También se llevó la ovación de los hinchas Villanos cuando salió a la cancha con la intención de llevar a cabo sus primeros movimientos, una auténtica muestra de apoyo para una de las figuras que guió a su equipo a una final europea tras 43 años. La última vez había sido en la Supercopa de Europa 1983. El club ganó la Copa Intertoto 2001, pero esa competición oficial también tuvo otros dos campeones (PSG y Troyes de Francia) y era vista como una puerta de clasificación a la Copa UEFA (actual Europa League).

PUBLICIDAD

Martínez también encendió las alarmas en mitad del precalentamiento porque se sacó los guantes y solicitó un pequeño vendaje en su dedo anular. Los problemas físicos perjudicaron al marplatense a lo largo de la última temporada y lo han llevado a perderse diferentes encuentros por precaución, pero rápidamente disipó las alarmas de los fanáticos para salir a la cancha en la formación titular de Unai Emery.

*El susto del Dibu en la entrada en calor

PUBLICIDAD

El pitazo de Francois Letexier abrió un primer tiempo que no tuvo mucho trabajo para el arquero del Aston Villa frente a un Friburgo que buscaba hacer historia porque no tiene trofeos internacionales en 121 años de vida. Solo se destacó un tímido intento desde afuera de área del mediocampista suizo Johan Manzambi, que fue controlado sin problemas por Emi sobre su palo derecho a los 33 minutos.

Esa sencilla intervención terminó siendo clave para el futuro de la etapa porque el cuadro de Birmingham puso el 1-0 a los 40' gracias a una volea perfecta de Youri Tielemans en el área y Emiliano Buendía apareció en la última jugada para encajar un tremendo golazo con pierna izquierda al ángulo superior derecho de Noah Atubolu. Más tarde, Buendía volvió a ser determinante con el lanzamiento de un buscapié desviado por Morgan Rogers en el rectángulo menor para el 3-0 antes del primer cuarto de hora de la parte final.

PUBLICIDAD

La participación de Emiliano Martínez en Estambul fue seguida de cerca por su esposa Mandinha y sus hijos Santino y Ava. La mujer subió un video a sus redes sociales junto a los niños, que poseían la vestimenta tradicional del futbolista con el tradicional 23 en la espalda, y se dejó ver un mensaje de aliento en una pizarra: “Up the Villa”.

*La atajada del Dibu Martínez con el partido igualado en Turquía

PUBLICIDAD

Con la victoria en el bolsillo, Dibu levantó su onceavo título en su trayectoria como jugador. Su rendimiento superlativo en el ámbito de la Selección está marcado por la obtención del Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima 2022. A esto, se suma tres Community Shield y tres FA Cup con Arsenal. Cabe remarcar que, en varios duelos de esas copas domésticas, fue suplente y solo sumó 90 minutos, que fueron disputados en la final ganada por penales ante Liverpool en 2020.

Luego de esa aparición fugaz bajo los palos del cuadro de Londres, el arquero fue vendido porque el titular Bernd Leno iba a mantener su status tras regresar de una lesión y Aston Villa lo pagó 20 millones de libras (26,8 millones de dólares) para transformarlo en el guardameta argentino más caro de la historia. Dejó atrás los ocho millones de euros (USD 9,3 millones) que pagó Manchester City al Málaga por Wilfredo Caballero.

PUBLICIDAD

En estos seis años con los Villanos jugó un total de 256 partidos con 80 vallas invictas y, en la presente temporada, acumula 14 arcos en cero en 44 encuentros. Está a las puertas de ser titular en su segunda Copa del Mundo con la selección argentina, pero debe culminar el fixture de la Premier League antes de enfocarse en eso: el próximo domingo a las 12 (hora argentina) chocará con Manchester City en el Etihad Stadium por la última fecha.

*El resumen de la final

PUBLICIDAD