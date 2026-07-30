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Escándalo en el tenis: una jugadora rusa fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán de un equipo de Copa Davis

Los hechos involucran a Anastasia Sukhotina, de 26 años, y a Yalchin Manafli, referente del tenis de Azerbaiyán

La jugadora rusa Anastasia Sukhotina fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán del equipo de Copa Davis de Azerbaiyán, Yalchin Manafli
La jugadora rusa Anastasia Sukhotina fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán del equipo de Copa Davis de Azerbaiyán, Yalchin Manafli
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La comunidad del tenis internacional quedó sacudida tras conocerse la sanción por corrupción a una jugadora rusa y la suspensión provisoria de un capitán de Copa Davis, en medio de investigaciones impulsadas por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés). Los hechos involucran a Anastasia Sukhotina, de 26 años, y a Yalchin Manafli, referente del tenis de Azerbaiyán, señalando un nuevo capítulo de irregularidades dentro del circuito profesional.

Anastasia Sukhotina, quien alcanzó el puesto 607° del ranking WTA en agosto de 2019, admitió ante la ITIA haber cometido ocho infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024. La investigación detalló que la jugadora rusa intentó apostar en partidos de tenis, sobornó a otros jugadores y destruyó pruebas relevantes para las pesquisas. Como resultado, la ITIA le aplicó una sanción de cuatro años y diez meses de suspensión, además de una multa económica de 30.000 dólares, aunque 22.500 de esa suma quedaron en suspenso.

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Anastasia Sukhotina, tenista, con visor azul, top blanco y falda negra, sujeta una raqueta en una cancha con fondo azul y texto borroso
Anastasia Sukhotina, quien alcanzó el puesto 607° del ranking WTA en agosto de 2019, admitió ante la ITIA haber cometido ocho infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024

La carrera de Sukhotina se desarrolló principalmente en el circuito ITF, lejos de los primeros planos del tenis mundial, pero su caso generó un impacto considerable en la percepción sobre la integridad deportiva. Dentro de las actividades ilícitas reconocidas por la jugadora, se identificaron intentos de manipulación de resultados y ofrecimiento de incentivos económicos a otros tenistas para alterar el desenlace de los partidos. La suspensión de Sukhotina comenzó el 17 de julio de 2026 y finalizará el 16 de mayo de 2031.

Por otro lado, la ITIA dispuso la suspensión provisoria de Yalchin Manafli, capitán del equipo nacional de Azerbaiyán en la Copa Davis y ex director de torneos del ITF World Tour en su país. La decisión fue adoptada el 11 de junio, luego de que Manafli se negara a entregar su teléfono móvil para ser analizado en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades. La negativa del dirigente a colaborar impulsó a la entidad a tomar medidas preventivas mientras continúa el proceso disciplinario.

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La suspensión de Manafli fue confirmada por el funcionario independiente de audiencias anticorrupción, Philippe Cavalieros, quien argumentó que existen pruebas sustanciales que justifican la medida adoptada contra el capitán azerí. Hasta la resolución definitiva del caso, a Manafli se le prohibió ejercer funciones vinculadas a la representación nacional y a la organización de torneos internacionales.

Las acciones emprendidas por la ITIA recalcan el compromiso del organismo con la integridad y transparencia en el tenis. En el caso de Sukhotina, la sanción implica prácticamente el final de su carrera profesional, dado que la suspensión se extiende por casi cinco años y la jugadora no había logrado una posición destacada en el circuito mayor. Por su parte, el futuro de Manafli como dirigente deportivo dependerá del resultado de la investigación y de una eventual resolución judicial o administrativa.

Ambos procesos disciplinarios, tanto el que afecta a Sukhotina como el que involucra a Manafli, se encuentran en sintonía con una política de tolerancia cero frente a la corrupción deportiva. La ITIA continuará monitoreando los casos y publicará nuevas resoluciones a medida que avance la investigación.

“Mientras estén suspendidos, tanto de forma permanente como provisional, los individuos no podrán jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, WTA, ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional”, recalcó el comunicado.

El comunicado de la ITIA:

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha suspendido a la tenista rusa Anastasia Sukhotina por infringir las normas anticorrupción del tenis.

Sukhotina, de 26 años, que alcanzó el puesto 607 del ranking mundial individual, el más alto de su carrera, en agosto de 2019, ha sido suspendida durante cuatro años y diez meses, y multada con 30.000 dólares, de los cuales 22.500 quedan en suspenso.

Tras negar inicialmente los cargos, Sukhotina aceptó una sanción acordada directamente con la ITIA, admitiendo ocho infracciones de las normas anticorrupción del tenis entre 2019 y 2024. Dichas infracciones fueron aumentando progresivamente en gravedad, desde intentar apostar en partidos de tenis hasta sobornar a otros jugadores y destruir pruebas. La suspensión de Sukhotina comenzó el 17 de julio de 2026 y finalizará el 16 de mayo de 2031.

Por otra parte, la ITIA también suspendió provisionalmente al capitán de la Copa Davis de Azerbaiyán, Yalchin Manafli, por negarse a que se revisara su teléfono como parte de una investigación. La suspensión provisional comenzó el 11 de junio de 2026.

Manafli, quien también ha ejercido como director de torneos para eventos del World Tennis Tour en Azerbaiyán, apeló la suspensión provisional ante un oficial independiente de audiencias anticorrupción (AHO). El AHO Philippe Cavalieros desestimó la apelación de Manafli, argumentando que existen pruebas sustanciales que justifican la suspensión provisional.

Mientras estén suspendidos, tanto de forma permanente como provisional, los individuos no podrán jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, WTA, ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional.

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