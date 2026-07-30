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Las vacaciones de una figura de Francia tras el Mundial 2026: fiesta, mujeres y alcohol en alta mar

Michael Olise disfruta de sus días de descanso tras la cita internacional y antes de sumarse al Bayern Múnich para encarar la nueva temporada

Las imágenes documentan las vacaciones de Michael Olise después del Mundial 2026. El video muestra una fiesta con decenas de personas en una embarcación

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La estrella francesa Michael Olise acaparó la atención durante sus vacaciones tras la difusión de videos en los que se le ve en una fiesta en alta mar, acompañado de varios invitados. En las imágenes grabadas por el rapero haitiano Izolan y compartidas en sus redes sociales, se pudo observar a Olise, futbolista del Bayern de Múnich, sentado en la cubierta de un yate, rodeado de música, comida y un grupo numeroso de mujeres. Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando una joven con bikini colorido realizó un twerking sobre el jugador, quien se mostró tranquilo y sin reaccionar más allá de posar brevemente la mano en la espalda de la bailarina. El video, subido a Instagram por Izolan, tuvo una duración de apenas unos segundos, pero fue suficiente para viralizar el episodio.

La fiesta, celebrada en aguas de Turquía, reunió a decenas de personas. En las imágenes, Olise aparece sin camiseta, luciendo un reloj de oro, gafas de sol y un collar plateado, mientras sostiene una botella larga blanca, aunque no se lo ve bebiendo. A su lado, otra mujer en bikini también disfruta del sol. La joven que bailó sobre el futbolista portaba un collar de perlas y pulseras, además de unas gafas de sol negras. Tras el breve contacto, se retiró de la escena.

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Poco antes de esta aparición pública, Michael Olise había publicado un mensaje dirigido a los seguidores de la selección francesa tras la eliminación en las semifinales del Mundial ante España. El propio jugador, de 24 años, compartió en sus redes: “No poder traer el trofeo a casa es una gran decepción. No nos imaginábamos que este Mundial terminaría así cuando empezó el torneo”. El exdelantero de Crystal Palace y Reading añadió: “Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido, y siempre será, un sueño para mí. Aunque no logramos levantar el trofeo, estoy orgulloso de haber establecido el récord de mayor número de asistencias en la historia de la Copa del Mundo”. Según recogió L’Équipe, el futbolista remarcó la importancia del colectivo: “Hubiera preferido estar aquí para decir que ganamos la Copa del Mundo, todos juntos, con mis compañeros, el cuerpo técnico, los entrenadores y todos los aficionados de la selección francesa. Este es el objetivo que seguirá impulsándonos, y esperamos poder ofrecerles más momentos de alegría y recuerdos inolvidables para compartir con nosotros en el futuro”.

En su mensaje, Olise también mostró gratitud hacia el seleccionador y el entorno: “Quiero agradecer al entrenador por haberme convocado por primera vez a la selección nacional y por haber creído en mí, incluso en los momentos más difíciles. Siempre estaré agradecido y les deseo todo lo mejor para el futuro, sea cual sea el camino que elijan. Gracias, Francia”.

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Olise fue una de las piezas importantes de Francia durante el Mundial 2026 (Reuters)
Olise fue una de las piezas importantes de Francia durante el Mundial 2026 (Reuters)

Mientras disfruta de sus días libres, la situación contractual de Olise fue tema de especulación en la prensa europea. Durante las últimas semanas, se lo vinculó con un posible traspaso al Real Madrid por una cifra cercana a los 130 millones de libras. Sin embargo, representantes del Bayern de Múnich desestimaron los rumores. Según declaraciones recogidas por Bild, el director deportivo Max Eberl aclaró: “Tanto el Real Madrid como nosotros hemos comunicado que no hay absolutamente nada de cierto en ello”. Por su parte, el director deportivo Christoph Freund añadió: “Nos alegra que Michael regrese y vuelva al trabajo. Actualmente está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Jugará un papel muy importante en el FC Bayern el año que viene, igual que el año pasado”.

Debido al reciente Mundial, Olise y otros compañeros internacionales del Bayern de Múnich se incorporarán más tarde a la pretemporada. El club alemán confirmó que el grupo se sumará tras la gira por Asia y las pruebas de rendimiento en Múnich, de cara al inicio de la temporada que arrancará con la Supercopa el 22 de agosto en Dortmund. El equipo tiene programados dos partidos amistosos previos: la Copa Telekom contra el RB Leipzig y otro encuentro frente al Heidenheim.

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