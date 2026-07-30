Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El desopilante recuerdo de Mario Pergolini con Reina Reech: la coreografía en el teatro y el baile que nadie esperaba

Una charla con la coreógrafa en Otro día perdido viró hacia un momento que vivieron juntos en la época de CQC que desató las risas al aire

Mario Pergolini recordó una anécdota con Reina Reech y sorprendió con un video bailando
Guardar

La emisión de Otro día perdido del 29 de julio giró en torno a un momento inesperado: Mario Pergolini sorprendió al público con un video donde, lejos de su habitual perfil serio, se animó a bailar tras recordar una historia compartida con Reina Reech.

La conversación entre el conductor y la coreógrafa fue tomando un rumbo anecdótico, hasta desembocar en el recuerdo de una experiencia que ambos vivieron sobre el escenario del Gran Rex. “Yo siempre cuento, no me gusta mostrarlo, pero lo voy a mostrar por respeto a ella. Estábamos en el Gran Rex y queríamos hacer un chiste”, relató Pergolini, cediendo ante la insistencia de la invitada.

PUBLICIDAD

Una anécdota compartida en el escenario del Gran Rex

mario pergolini
Mario Pergolini sorprendió en Otro día perdido del 29 de julio con un video en el que bailó tras recordar una historia con Reina Reech

En ese entonces, el equipo de Caiga Quien Caiga preparaba una presentación especial, y la idea era sumar algo diferente: “Le hacíamos muchos chistes a Cris Morena y, como CQC hizo un Gran Rex, queríamos hacer algo de eso y bailar”, compartió el conductor, señalando el clima distendido que reinaba entre los participantes.

El desafío era grande: aprender una coreografía completa en apenas tres semanas. Para lograrlo, recurrieron a quien consideraban la mejor guía posible. “Le dijimos a ella si en tres semanas nos enseñaba a bailar y fuimos”, recordó Pergolini, en alusión directa a Reina.

PUBLICIDAD

Mario Pergolini recordó una anécdota con Reina Reech y sorprendió con un video bailando
Reina Reech recordó que coreografió Pimpollo y que Mario Pergolini bailó junto a alumnas de su escuela

La bailarina evocó ese pedido: “Me pidieron que coreografiara Pimpollo y bailaron con un montón de alumnas de mi escuela”. Finalmente, el video mostró al propio Mario animándose a bailar rodeado de jóvenes bailarinas, en una escena que desató la reacción del panel.

Evelyn Botto no ocultó su asombro. “¿No? ¿Qué? Eso es inteligencia artificial. Muy bien, Mario, no lo puedo creer. Yo estoy impactada”, exclamó, evidenciando la sorpresa generalizada que provocó la imagen de Pergolini bailando con soltura.

La emisión dejó un momento de desconcierto y risas, mientras se repetía la secuencia en la que el conductor ejecutaba la coreografía junto al grupo. La incredulidad de los presentes era compartida: “¡Qué coordinación!”, intervino Rada, sumándose al coro de elogios y bromas.

Mario Pergolini recordó una anécdota con Reina Reech y sorprendió con un video bailando
La charla entre Mario Pergolini y Reina Reech derivó en una anécdota sobre una presentación compartida en el escenario del Gran Rex

En resumen, la aparición del video de Mario Pergolini bailando junto a las alumnas de la academia de Reina Reech generó uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva. El episodio nació como una anécdota entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, divertido y gracioso.

El impacto viral y el lado menos conocido de Pergolini

La historia detrás de este momento reveló el costado lúdico del conductor y la capacidad de Reech para movilizar a figuras ajenas al mundo de la danza. El episodio también dejó en claro que la autoexigencia y la disposición para aprender pueden romper moldes, incluso en ámbitos inesperados.

Además mostró cómo un grupo habituado a la televisión y el humor se animó a incursionar en la danza, superando sus propias expectativas y regalando al público un momento inesperado.

Mario Pergolini recordó una anécdota con Reina Reech y sorprendió con un video bailando
La repetición de la coreografía de Mario Pergolini en Otro día perdido generó risas, elogios y comentarios del panel, incluido Rada

La reacción de los compañeros del programa y de la propia audiencia refleja el impacto de la escena, que aún años después sigue generando comentarios y risas. La secuencia se convirtió en uno de los puntos altos de la emisión, al combinar espontaneidad, humor y la capacidad de sorprender incluso a quienes conocen a Mario Pergolini desde hace años.

La viralización del video en redes sociales multiplicó el alcance de la anécdota, reactivando el interés por algunos de los hitos menos conocidos de los protagonistas. Así, una simple charla entre amigos terminó generando uno de los clips más reproducidos de la jornada, confirmando que la televisión en vivo todavía puede ofrecer sorpresas genuinas y momentos de complicidad inesperada.

Temas Relacionados

Mario PergoliniPimpolloReina ReechGran RexChiquititasVideo viralUn mundo perdidoEl Trece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El comentario de la influencer sobre las instantáneas de su marido se volvió el centro de atención de los seguidores de la pareja

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Un intento por recibir un obsequio desde la tribuna acabó en una costura abierta y una situación desopilante que el conductor resolvió fiel a su estilo, sin frenar la grabación ni disimular nada

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

La gala de este miércoles sacudió la casa con sanciones por acuerdos prohibidos, una advertencia y una lista extensa de participantes en riesgo de irse

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina-España: “¿No te pareció raro a vos?”

El conductor de Otro día perdido reaccionó con ironía al clima social posterior a la derrota de la Scaloneta. El momento

Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina-España: “¿No te pareció raro a vos?”

Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

La actriz compartió una producción con ondas marcadas y un guiño a Betty Boop que enseguida hizo pensar en Julia Malaguer, el personaje de 2003 que dejó una huella fuerte en la televisión argentina

Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

DEPORTES

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Escándalo en el tenis: una jugadora rusa fue sancionada por corrupción y suspendieron al capitán de un equipo de Copa Davis

Las vacaciones de una figura de Francia tras el Mundial 2026: fiesta, mujeres y alcohol en alta mar

Jugó en Boca, salió campeón con O’Higgins y fue compañero de Messi: “Esta noche tendré el corazón partido”

Curvas desafiantes y un dato que ilusiona: la transformación del Autódromo de Buenos Aires para intentar recibir la F1

TELESHOW

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina-España: “¿No te pareció raro a vos?”

Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán afirmó estar haciendo “todo lo posible” por reencauzar la paz entre Estados Unidos e Irán

Pakistán afirmó estar haciendo “todo lo posible” por reencauzar la paz entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea desembolsó 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas

Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

Costa Rica busca ampliar la extradición de nacionales por sicariato, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado

Policía de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos en una bodega