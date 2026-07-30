El desopilante recuerdo de Mario Pergolini con Reina Reech: la coreografía en el teatro y el baile que nadie esperaba

Mario Pergolini recordó una anécdota con Reina Reech y sorprendió con un video bailando

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La emisión de Otro día perdido del 29 de julio giró en torno a un momento inesperado: Mario Pergolini sorprendió al público con un video donde, lejos de su habitual perfil serio, se animó a bailar tras recordar una historia compartida con Reina Reech.

La conversación entre el conductor y la coreógrafa fue tomando un rumbo anecdótico, hasta desembocar en el recuerdo de una experiencia que ambos vivieron sobre el escenario del Gran Rex. “Yo siempre cuento, no me gusta mostrarlo, pero lo voy a mostrar por respeto a ella. Estábamos en el Gran Rex y queríamos hacer un chiste”, relató Pergolini, cediendo ante la insistencia de la invitada.

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Una anécdota compartida en el escenario del Gran Rex

Mario Pergolini sorprendió en Otro día perdido del 29 de julio con un video en el que bailó tras recordar una historia con Reina Reech

En ese entonces, el equipo de Caiga Quien Caiga preparaba una presentación especial, y la idea era sumar algo diferente: “Le hacíamos muchos chistes a Cris Morena y, como CQC hizo un Gran Rex, queríamos hacer algo de eso y bailar”, compartió el conductor, señalando el clima distendido que reinaba entre los participantes.

El desafío era grande: aprender una coreografía completa en apenas tres semanas. Para lograrlo, recurrieron a quien consideraban la mejor guía posible. “Le dijimos a ella si en tres semanas nos enseñaba a bailar y fuimos”, recordó Pergolini, en alusión directa a Reina.

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Reina Reech recordó que coreografió Pimpollo y que Mario Pergolini bailó junto a alumnas de su escuela

La bailarina evocó ese pedido: “Me pidieron que coreografiara Pimpollo y bailaron con un montón de alumnas de mi escuela”. Finalmente, el video mostró al propio Mario animándose a bailar rodeado de jóvenes bailarinas, en una escena que desató la reacción del panel.

Evelyn Botto no ocultó su asombro. “¿No? ¿Qué? Eso es inteligencia artificial. Muy bien, Mario, no lo puedo creer. Yo estoy impactada”, exclamó, evidenciando la sorpresa generalizada que provocó la imagen de Pergolini bailando con soltura.

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La emisión dejó un momento de desconcierto y risas, mientras se repetía la secuencia en la que el conductor ejecutaba la coreografía junto al grupo. La incredulidad de los presentes era compartida: “¡Qué coordinación!”, intervino Rada, sumándose al coro de elogios y bromas.

La charla entre Mario Pergolini y Reina Reech derivó en una anécdota sobre una presentación compartida en el escenario del Gran Rex

En resumen, la aparición del video de Mario Pergolini bailando junto a las alumnas de la academia de Reina Reech generó uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva. El episodio nació como una anécdota entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, divertido y gracioso.

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El impacto viral y el lado menos conocido de Pergolini

La historia detrás de este momento reveló el costado lúdico del conductor y la capacidad de Reech para movilizar a figuras ajenas al mundo de la danza. El episodio también dejó en claro que la autoexigencia y la disposición para aprender pueden romper moldes, incluso en ámbitos inesperados.

Además mostró cómo un grupo habituado a la televisión y el humor se animó a incursionar en la danza, superando sus propias expectativas y regalando al público un momento inesperado.

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La repetición de la coreografía de Mario Pergolini en Otro día perdido generó risas, elogios y comentarios del panel, incluido Rada

La reacción de los compañeros del programa y de la propia audiencia refleja el impacto de la escena, que aún años después sigue generando comentarios y risas. La secuencia se convirtió en uno de los puntos altos de la emisión, al combinar espontaneidad, humor y la capacidad de sorprender incluso a quienes conocen a Mario Pergolini desde hace años.

La viralización del video en redes sociales multiplicó el alcance de la anécdota, reactivando el interés por algunos de los hitos menos conocidos de los protagonistas. Así, una simple charla entre amigos terminó generando uno de los clips más reproducidos de la jornada, confirmando que la televisión en vivo todavía puede ofrecer sorpresas genuinas y momentos de complicidad inesperada.

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