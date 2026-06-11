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Preocupación en la selección argentina antes del debut en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido con Argelia

El lateral de 33 años arrastra una sobrecarga muscular desde el amistoso contra Honduras y lo esperarán hasta último momento

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La selección argentina entró en la recta final rumbo al debut contra Argelia por el Mundial 2026 y el entrenador Lionel Scaloni sumó un nuevo dolor de cabeza a la hora de pensar el once titular que saldrá a buscar los primeros tres puntos. Mientras exige a los lesionados para saber si debe modificar la lista de 26 convocados, sumó una duda por el estado físico de uno de los habituales titulares: Nicolás Tagliafico arrastra una molestia y es una incógnita saber si estará disponible el próximo martes 16 de junio en Kansas City para el primer juego del Grupo J.

El lateral de 33 años terminó con una sobrecarga muscular en el amistoso contra Honduras del pasado sábado. El lateral izquierdo todavía convive con las molestias y la idea del cuerpo técnico es esperar su evolución hasta último momento para saber si lo tendrá disponible.

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Nicolás Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial (Crédito: Denny Medley-Imagn Images)
Nicolás Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial (Crédito: Denny Medley-Imagn Images)

El propio defensor había reconocido la molestia cuando le preguntaron por su estado físico tras el amistoso: “Son cosas que genera también la cancha. No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Ya tenía claro que iba a jugar. Hice todo normal en la semana, me he sentido bien”. Y agregó: “Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando lo físico y en lo emocional”.

El ex jugador de Independiente, que milita en el Olympique Lyon de Francia, jugó apenas los primeros 45 minutos de ese juego contra Honduras que terminó con victoria 2-0 de la Albiceleste. Tagliafico le dejó su lugar en el entretiempo de ese encuentro a Facundo Medina y ni siquiera fue al banco de suplentes del siguiente choque de preparación contra Islandia, que terminó con goleada 3-0. Medina completó los 90 minutos de ese encuentro en el lateral izquierdo y fue el único jugador de campo que se mantuvo en cancha toda la presentación frente a los islandeses.

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