El secreto de la vitalidad de Luis Enrique, ejercicios periódicos y ciclismo para desafiar el paso del tiempo

El técnico del Paris Saint-Germain combina pausas activas con flexiones, sentadillas y zancadas, además de trabajo de fuerza en casa

La exigencia del fútbol profesional no impide que Luis Enrique, entrenador español del Paris Saint-Germain (PSG), mantenga una condición física destacada a los 55 años. El técnico asturiano atribuye su estado a un hábito sencillo y constante: cada 30 minutos, interrumpe sus actividades para realizar ejercicios como flexiones, sentadillas o zancadas.

Esta rutina, documentada por la revista especializada en salud Men’s Health y reforzada por publicaciones del propio entrenador en redes sociales, se convirtió en el pilar de su bienestar físico y mental.

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La base: fuerza matutina y movimiento constante

La jornada de entrenador comienza antes del entrenamiento de sus futbolistas. De acuerdo con Men’s Health, incorpora una rutina de entrenamiento de fuerza en su hogar que incluye flexiones, ejercicios para el core y trabajo con el propio peso corporal.

Este enfoque le permite conservar fuerza y movilidad, dos cualidades que considera esenciales para afrontar la intensidad que exige a sus dirigidos. “El entrenamiento es la base que me permite rendir al máximo”, compartió Luis Enrique en sus redes sociales.

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El español inicia el día con ejercicios de core y trabajo con el propio peso corporal, un plan que le ayuda a conservar movilidad (Instagram/ luisenrique_2121)

A lo largo del día, el entrenador mantiene una estrategia singular: una alarma en su reloj suena cada 30 minutos y, sin importar dónde se encuentre, ejecuta una breve serie de ejercicios. Este hábito, que se ha popularizado tras la emisión del documental “Luis Enrique: No Tenéis Ni P Idea”, demuestra la importancia que le otorga al movimiento continuo, flexiones sentadillas y zancadas.

El artículo subraya que el principio detrás de esta rutina es respaldado por estudios recientes: la actividad física distribuida durante el día puede impactar positivamente la salud a largo plazo, incluso para quienes ya realizan sesiones de ejercicio estructuradas.

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Cardiovascular y naturaleza: ciclismo y conexión al aire libre

Más allá de la fuerza, el ciclismo representa la gran pasión deportiva de Luis Enrique fuera del fútbol. Siempre que los compromisos profesionales lo permiten, el entrenador recorre en bicicleta tanto las calles de París como las rutas montañosas de Asturias, su región natal.

Incluso tras una fractura de clavícula sufrida en 2024 cerca de Gijón, el ciclismo permanece como uno de sus recursos preferidos para el trabajo cardiovascular. En días de poca disponibilidad, opta por la bicicleta estática.

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El entrenador comparte imágenes caminando descalzo sobre el césped, una práctica ligada al bienestar emocional - REUTERS/Daniel Cole

La revista también destaca el vínculo de Luis Enrique con la naturaleza. Fotografías compartidas en sus redes lo muestran caminando descalzo sobre el césped de las instalaciones del PSG, una práctica asociada con la búsqueda de bienestar mental y emocional. Si bien la evidencia científica sobre los beneficios de la conexión con la naturaleza es amplia y a veces contradictoria, pasar tiempo al aire libre suele relacionarse con mejoras en el ánimo y la gestión del estrés.

El entrenador se refirió en varias ocasiones a la importancia de la resiliencia emocional. Según la revista especializada, el exfutbolista trabaja regularmente con un psicólogo deportivo y habló en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de cuidar el bienestar mental en el alto rendimiento.

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Filosofía y resultados: la constancia como bandera

Además del entrenamiento físico, el artículo señala que el técnico trabaja con un psicólogo deportivo y enfatiza la resiliencia emocional - REUTERS/Phil Noble

El enfoque del entrenador contrasta con la tendencia a buscar fórmulas complejas o rutinas extremas. Para él, la clave reside en la coherencia cotidiana, más que en la espectacularidad de los entrenamientos.

La estrategia diaria del director técnico del PSG integra fuerza, cardio y movimiento regular, lo que le permite mantener una energía acorde a la exigencia de su puesto. La publicación señala que este método también se refleja en su liderazgo: aplica a sí mismo los mismos estándares de disciplina y cuidado físico que demanda a sus jugadores.

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En la actualidad, continúa combinando el trabajo en uno de los clubes de mayor presión en el fútbol europeo con una vida activa, tanto en el campo como fuera de él. La combinación de hábitos simples, se convirtió en su sello personal.