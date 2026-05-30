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Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

Durante las celebraciones en París tras el triunfo del equipo francés, la Prefectura de Policía ha contabilizado al menos 79 detenciones y un policía herido

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El PSG celebra en Budapest la victoria frente al Arsenal, con Luis Enrique, el entrenador, a hombros de sus jugadores. / Reuters - Phil Noble
El PSG celebra en Budapest la victoria frente al Arsenal, con Luis Enrique, el entrenador, a hombros de sus jugadores. / Reuters - Phil Noble

El PSG ha cerrado su segunda Champions con una noche de celebración y disturbios en París que ha dejado al menos 79 detenciones y un policía herido, según ha recogido la Agencia EFE, en una jornada marcada por el triunfo ante el Arsenal en la tanda de penaltis y por un amplio despliegue de seguridad en la capital francesa. “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”, ha sentenciado Luis Enrique, el entrenador del equipo francés.

La Prefectura de Policía ha situado en 20.000 los aficionados concentrados a las 22.00 horas en los Campos Elíseos para seguir la final, mientras el balance provisional recogido por EFE eleva a 45 las personas que han quedado detenidas en comisaría y confirma que el agente herido recibió el impacto del lanzamiento de fuegos artificiales.

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Los incidentes se han concentrado de nuevo en los Campos Elíseos y sus alrededores, aunque también se han registrado episodios de tensión cerca del Parque de los Príncipes, estadio del club parisino, y en la plaza de la République. Según EFE, las escenas se han producido pese a que las autoridades francesas habían activado un dispositivo reforzado para la noche de la final.

Ese despliegue ha movilizado a 22.000 policías y gendarmes en todo el país, de los que 8.000 han sido destinados a París y su área metropolitana. El contexto inmediato explicaba la prevención: el año pasado, cuando el club ganó su primera Liga de Campeones, hubo dos muertos, casi 200 heridos en distintos puntos de Francia y 500 detenciones solo en la capital.

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Cerca de 80 detenidos en París tras la segunda Champions conseguida a manos del PSG

El balance difundido por la Prefectura sigue siendo provisional, pero ya dibuja una noche de alta tensión en una ciudad donde los grandes éxitos deportivos suelen ir acompañados de altercados en la vía pública. La referencia del año anterior, también recogida por EFE, agravaba la preocupación de las autoridades por el riesgo de que la celebración derivara en violencia.

Mientras las fuerzas de seguridad trataban de contener los disturbios, el entrenador del conjunto francés, Luis Enrique Martínez, ha reivindicado el alcance deportivo del título. En declaraciones a Movistar Plus recogidas por EFE, el técnico ha subrayado el valor de enlazar dos Copas de Europa consecutivas: “Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más”.

El entrenador gijonés ha sostenido que el club necesitaba consolidarse entre la élite continental y ha añadido, según EFE, que el objetivo pasa por mantenerse ahí “identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente”. También ha admitido que la final exigió mucho a su equipo por la entidad del rival.

Luis Enrique compara el doblete europeo del PSG con el Real Madrid

Luis Enrique ha explicado a Movistar Plus que el Arsenal empezó mejor y encontró un primer gol que condicionó el encuentro: “Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando”. A su juicio, el rival confirmó durante la final por qué había perdido tan poco a lo largo de la temporada.

Preguntado por las tandas de penaltis, ha rechazado atribuir el desenlace a la fortuna. “Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar”, ha dicho al medio Movistar Plus, según EFE.

El técnico también ha desvelado que su idea antes de la final era evitar el carril central, un plan que su equipo no ejecutó bien en la primera parte por la frustración tras el gol del Arsenal y que trató de corregir en el descanso. Después, según su análisis, el PSG consiguió aparecer más en el área en un partido que, en su opinión, controla más el equipo que va perdiendo que el que va ganando.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

Sobre el futuro inmediato de la plantilla, Luis Enrique ha descrito un grupo con ambición intacta. “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando”, ha afirmado a Movistar Plus en declaraciones recogidas por EFE, antes de asegurar que el equipo volverá a competir la próxima temporada con “el nivel altísimo”.

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