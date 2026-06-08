Polémica en la selección de Francia a días del debut en el Mundial: el gesto entre Mbappé y Kanté que recorre el mundo

Tensión en Francia por un episodio entre Kante y Mbappé

La selección de Francia se encuentra en el centro de la atención mundial a pocos días del inicio del Mundial 2026, luego de que se viralizara un video en el que Kylian Mbappé y N’Golo Kanté evitan saludarse en el túnel previo a un partido. El episodio, difundido ampliamente en redes sociales, intensificó las especulaciones sobre el ambiente interno del plantel dirigido por Didier Deschamps. La polémica se suma a antecedentes recientes y surge en un momento clave para un equipo considerado entre los favoritos al título.

La escena ocurrió antes del amistoso entre Francia y Costa de Marfil, encuentro que terminó con derrota para el equipo europeo por 2-1. Durante la formación previa al ingreso al campo, las cámaras captaron a Kanté recorriendo la fila de titulares para saludar a sus compañeros. Cuando llegó frente a Mbappé, ninguno de los dos realizó el tradicional apretón de manos ni intercambió miradas. El resto de los jugadores sí compartió el gesto habitual con el mediocampista.

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La difusión del video provocó una ola de interpretaciones y comentarios tanto en redes sociales como en programas deportivos franceses. Diversos hinchas y analistas asociaron la secuencia a una posible tensión interna, en especial porque Francia había protagonizado otra controversia semanas atrás. En esa ocasión, durante un amistoso contra Colombia, las cámaras registraron a Mbappé solicitando la cinta de capitán a Kanté tras ingresar desde el banco de suplentes cuando faltaban pocos minutos para terminar el partido. El gesto generó críticas y reavivó el debate sobre los liderazgos y la cohesión del grupo.

“Para ni siquiera recibir un hola de Kanté, debes haber hecho algo imperdonable“, escribió un usuario en X. "Kanté es el jugador más humilde que pueda existir en Francia, con la mentalidad de Mbappé no irá lejos nuestro equipo“, consideró otro. Mientras que un tercero destacó: “Mbappé está destrozando hasta el vestuario de Francia. Cómo te vas a llevar mal con Kanté, que es el hombre más humilde del fútbol mundial.Lo de este tío es bochornoso”.

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El momento en el que Kylian Mbappé le pide a un compañero que le saque la cinta a Kanté para dársela a él

La selección francesa, subcampeona del mundo en la última edición, se prepara para debutar en el Grupo I del torneo, donde enfrentará a Senegal, Noruega e Irak. El primer partido está programado para el martes 16 de junio en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, a las 16:00 (hora argentina).

Hasta el momento, ni Mbappé ni Kanté han brindado declaraciones públicas sobre lo sucedido. Tampoco hubo comentarios oficiales por parte del cuerpo técnico encabezado por Deschamps. La ausencia de versiones directas contribuyó a que circulen diversas hipótesis, aunque ningún integrante del plantel confirmó la existencia de un conflicto personal. El contexto, sin embargo, hizo que el video se convirtiera en uno de los temas más discutidos en la previa del torneo.

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En los foros de aficionados y en los debates televisivos, algunos seguidores interpretaron la secuencia como un indicio de fractura interna, mientras que otros consideraron que el episodio podría responder a una situación puntual sin mayores consecuencias. La viralización del registro coincidió con un momento de presión para la selección, que busca recuperar la confianza de su público tras los últimos resultados.

La agenda de Francia en la Copa del Mundo continuará tras el debut ante Senegal con los partidos frente a Irak el lunes 22 de junio en Filadelfia y contra Noruega el viernes 26 de junio en Boston. Cada detalle en torno al equipo adquiere gran repercusión durante la preparación, y los próximos días definirán si el episodio entre Mbappé y Kanté queda como una simple anécdota o si refleja una situación más profunda en el vestuario.

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Por el momento, la información sobre el supuesto conflicto se basa únicamente en las imágenes difundidas y en la interpretación de los aficionados. No existen hasta ahora declaraciones directas de los involucrados ni confirmaciones oficiales, aunque la atención mediática permanece centrada en el plantel francés a la espera de novedades previas al estreno mundialista.