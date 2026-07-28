La hija de Tom Cruise y Katie Holmes elimina el apellido del actor de su nombre legal

Suri Noelle: así figura ahora legalmente la hija de Tom Cruise y Katie Holmes. (The Grosby Group)

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Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, realizó un cambio legal de apellido y ahora figura oficialmente como Suri Noelle, de acuerdo con registros electorales obtenidos por la revista People.

El cambio aparece en su inscripción como votante en el condado de Allegheny, Pensilvania, donde actualmente cursa sus estudios universitarios.

La joven, de 20 años, estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh. Según la información publicada, se registró para votar durante su primer año académico, en octubre de 2024, utilizando el apellido Noelle en lugar de Cruise.

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Noelle corresponde al segundo nombre de su madre, Katie Holmes. Hasta el momento, ni Suri ni sus representantes han realizado declaraciones públicas sobre los motivos del cambio de apellido.

Suri nació en abril de 2006, pocos meses antes de que Tom Cruise y Katie contrajeran matrimonio en noviembre del mismo año.

Suri nació meses antes de que Tom Cruise y Katie Holmes se casaran. (Credito: The Grosby Group)

La pareja anunció su separación en 2012, poniendo fin a un matrimonio de casi seis años. Desde entonces, Holmes ha mantenido la custodia de su hija, quien ha desarrollado su vida académica y personal principalmente alejada de la atención mediática.

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El cambio de apellido ya había quedado reflejado públicamente algunos meses antes de su registro electoral.

En junio de 2024, durante la ceremonia de graduación de la escuela secundaria, la joven utilizó el nombre Suri Noelle, de acuerdo con información difundida en ese momento por distintos medios estadounidenses.

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Ese mismo fin de semana, Tom Cruise fue visto asistiendo a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour de Taylor Swift en el estadio de Wembley, en Londres.

Tom Cruise no asistió a la ceremonia de graduación de su hija. (Reuters)

Tras la graduación de su hija y antes de su ingreso a la universidad, Katie Holmes concedió una entrevista a la revista Town & Country, en la que habló sobre esa nueva etapa en la vida de Suri.

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La actriz expresó que se sentía orgullosa del logro académico de su hija y comentó que, aunque extrañaría tenerla cerca, consideraba que el inicio de la vida universitaria representa un periodo de nuevos comienzos y descubrimiento personal.

Durante los últimos años, Holmes ha realizado pocas declaraciones públicas sobre Suri, quien ha mantenido un perfil bajo mientras cursa sus estudios universitarios. En diciembre de 2024, la actriz respondió públicamente a versiones publicadas por algunos medios sobre la situación financiera de su hija.

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En esa ocasión, Katie Holmes utilizó su cuenta de Instagram para desmentir un reporte del Daily Mail que aseguraba que Suri había tenido acceso a un fondo fiduciario atribuido a Tom Cruise al cumplir 18 años. La actriz calificó la información como falsa y pidió que dejaran de difundirse ese tipo de versiones.

Katie Holmes desmintió que Tom Cruise le entregara un fondo universitario a su hija.

Aunque Suri ha limitado sus apariciones públicas, en agosto de 2025 fue fotografiada durante una visita al set de filmación de Happy Hours en Nueva York, donde Katie trabajaba junto al actor Joshua Jackson. Madre e hija fueron vistas caminando por las calles de la ciudad antes del inicio de la jornada de grabación.

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El cambio legal de apellido se conoce mientras Suri continúa con sus estudios universitarios en Pensilvania y mantiene un perfil discreto respecto a su vida personal.