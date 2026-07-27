Jeffrey Gattis de Amazon anuncia que Tomb Raider: Catalyst llegará recién en 2028, no en 2027

Tomb Raider, de Eidos

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Tomb Raider: Catalyst, el próximo capítulo de la reconocida saga protagonizada por Lara Croft, no estará disponible hasta 2028. Esta información surge a raíz de una entrevista con Jeffrey Gattis, gerente general de gaming de Amazon, quien mencionó el año de lanzamiento durante una conversación con The Game Business, adelantando los planes de la compañía y sorprendiendo tanto a la industria como a los seguidores que esperaban el lanzamiento en 2027.

El juego, desarrollado por Crystal Dynamics, estudio a cargo de la franquicia desde 2006, será la decimocuarta entrega principal de la serie y llevará a la arqueóloga al norte de la India.

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Modificaciones de fecha y cambios estratégicos en Amazon

La saga Tomb Raider se encuentra en un periodo complicado desde que Amazon adquirió los derechos de publicación junto a Crystal Dynamics en 2022. Los inconvenientes comenzaron a notarse cuando el primer título anunciado, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake del original, se retrasó de su fecha prevista de 2026 hasta el 12 de febrero de 2027. Ahora, el aplazamiento de Catalyst, planeado inicialmente para 2027, parece confirmar una tendencia.

Fuentes consultadas señalan que Jeff Gattis, responsable de juegos en Amazon, comunicó estos cambios en el marco de una redefinición de la estrategia de la empresa. Amazon busca diversificar su catálogo con títulos triple-A, doble-A e independientes, así como consolidar su servicio Luna de streaming de videojuegos. Estas prioridades renovadas estarían influyendo en los plazos de entrega y la coordinación entre los involucrados.

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Desafíos en la producción y adopción de nuevas tecnologías

El desarrollo de los nuevos títulos de Tomb Raider enfrenta también retos internos. Legacy of Atlantis fue objeto de controversia en junio por la integración de herramientas de inteligencia artificial en parte del proceso de producción, una decisión que el director de experiencia en Crystal Dynamics, Jeff Adams, defendió como útil para “encontrar respuestas correctas más rápido”. Sin embargo, la transparencia sobre el impacto real de la IA en el desarrollo fue limitada: representantes de Amazon eludieron responder preguntas adicionales en entrevistas, lo que generó dudas y debates en redes sociales sobre la calidad y la ética del uso de inteligencia artificial en la producción de videojuegos.

La situación se complica aún más con la confirmación de que Crystal Dynamics ha realizado cuatro rondas de despidos en menos de un año, la más reciente en junio, que afectó a 20 empleados. Los recortes y la reestructuración interna en el estudio refuerzan la percepción de que la producción de ambos títulos enfrenta más dificultades de las que la empresa admite públicamente.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.

Reacción de los seguidores y perspectivas para la franquicia

Los retrasos recurrentes en los lanzamientos principales de Tomb Raider han provocado inquietud y cierta frustración entre los seguidores de la saga. El estreno de Catalyst, programado ahora para 2028, implica que los fanáticos de Lara Croft tendrán que esperar al menos dos años adicionales de lo previsto. Los aplazamientos también repercuten en otras iniciativas asociadas: la adaptación televisiva producida por Amazon Prime Video sufrió una interrupción tras un accidente de la actriz principal, Sophie Turner, aunque posteriormente se reanudó el rodaje.

Esta serie de contratiempos parece dificultar el relanzamiento de la franquicia, que en teoría renovaría el interés de las nuevas generaciones por la figura de la arqueóloga. Las modificaciones en las fechas de lanzamiento complican además la planificación para consumidores y distribuidores, y generan incertidumbre respecto a la calidad y el rumbo creativo de la marca Tomb Raider.

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