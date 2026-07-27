Tom Holland admite que algunas de sus películas son “una mierda”

Tom Holland revela los retos de promocionar películas que no siempre lo convencieron. (Reuters)

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Tom Holland habló sobre su experiencia durante las campañas de promoción de sus películas y reconoció que, en algunas ocasiones, ha enfrentado dificultades al responder preguntas sobre proyectos que no siempre le generaban el mismo nivel de entusiasmo.

El actor británico señaló que los ciclos de prensa pueden representar un reto cuando los intérpretes deben hablar públicamente de una producción.

Durante una reciente participación en el podcast Dish, conducido por Nick Grimshaw y Angela Hartnett, el famoso explicó que la promoción de una película resulta más sencilla cuando siente una conexión positiva con el proyecto.

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“Cuando haces promoción de películas de las que estás muy orgulloso, es muy fácil. Porque cuando te preguntan por qué la gente debería ir a ver esta película, no le mientes a nadie”, dijo.

Tom Holland admitió que no se siente orgulloso de todas sus películas. (REUTERS/Francesco Fotia)

Y añadió: “De verdad crees que la gente debería ir a verla. He tenido experiencias en las que la gente me dice: ‘¿Por qué deberías ver esta película?’ Y en el fondo piensas: ‘No deberías, porque es una mierda’“.

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En contraste, describió su actual racha de proyectos como “una especie de vuelta de honor”, y añadió: “Lo he disfrutado muchísimo. Estoy muy orgulloso de ambas películas”.

Actualmente, el actor se encuentra promocionando dos grandes producciones: La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y Spider-Man: Brand New Day, ambas programadas para llegar a los cines con pocas semanas de diferencia.

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Además de sus proyectos actuales, Holland habló sobre su siguiente papel cinematográfico: interpretará a Fred Astaire en una película biográfica dirigida por Paul King, realizador conocido por trabajos como Paddington y Wonka.

Tom Holland interpretará a Fred Astaire en una próxima biopic.

La producción se encuentra actualmente en fase de preparación y requerirá que el actor desarrolle las habilidades de danza asociadas con el legendario artista estadounidense.

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De hecho, durante una entrevista con el programa Good Morning America, Holland explicó que realizará personalmente las secuencias de baile del proyecto.

El actor señaló que ya comenzó con los primeros ensayos y que regresará al estudio de danza una vez que termine la gira de promoción de sus películas actuales.

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“Nuestro próximo proyecto es Fred Astaire, que es lo que tenemos planeado. En cuanto termine estas giras, volveré al estudio de danza. Hace poco hice mis primeros ensayos, y me llenó de emoción y a la vez de pánico, porque tengo muchísimo trabajo por delante para estar a la altura de Fred”, explicó.

Fred Astaire fue una de las figuras más reconocidas de la llamada Edad de Oro de Hollywood y alcanzó fama internacional por su trabajo como bailarín, actor y cantante en películas como Top Hat y Holiday Inn. Su estilo de interpretación y sus coreografías lo convirtieron en una referencia dentro del cine musical estadounidense.

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Holland indicó que su preparación para este papel representa un desafío debido a la importancia del personaje que interpretará. También expresó su intención de realizar las escenas de baile sin utilizar dobles, con el objetivo de capturar la forma en que Astaire trabajaba sus números musicales en pantalla.

“Deseo no usar dobles. Bailar todo, filmar esos bailes en una sola toma, como lo habría hecho él”, dijo.

Tom Holland aseguró que no ocupará dobles para las escenas de baile. REUTERS/Isabel Infantes

El interés de Holland por la danza se remonta a sus primeros años de carrera. Antes de convertirse en una figura reconocida del cine internacional, obtuvo notoriedad por interpretar a Billy Elliot en la producción teatral del mismo nombre en el West End de Londres, experiencia que marcó una etapa importante en su formación artística.

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