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Borderlands 4 lanza el DLC Story Pack 2 con FL4K y la nueva Vault Hunter Loveless the Hacker

Gearbox revela detalles de su próxima gran expansión y responde a las críticas de la base de jugadores

Borderlands 4 presenta un nuevo tráiler.
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Borderlands 4 sumará el próximo 10 de septiembre su nuevo DLC, Story Pack 2: FL4K and the Last Resort, en el que regresa el personaje FL4K e incorpora a Loveless the Hacker como la nueva Vault Hunter jugable. Esta expansión, junto con el lanzamiento de Bounty Pack 5, busca responder a la demanda de la comunidad por contenido innovador, en un contexto de debates sobre el valor y la duración de los DLC anteriores.

La historia llevará a FL4K a una misión para encontrar a su mascota desaparecida, Mr. Chew, en una isla tropical controlada por la corporación Tediore y llena de desafíos inéditos. Además, el 30 de julio la saga sumará la misión Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions, que promete decisiones narrativas relevantes y abundante equipamiento nuevo.

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Detalles del DLC Story Pack 2: FL4K and the Last Resort

La historia principal del segundo paquete de historias de Borderlands 4 se enfocará en FL4K, quien, tras un tiempo ausente, retorna para continuar con su distintiva búsqueda en el planeta Kairos. Su objetivo es descubrir el paradero de su inseparable Skag, Mr. Chew, cuya desaparición lo lleva hasta un resort volcánico en una isla selvática. Este lugar está amenazado por una invasión encubierta de la corporación Tediore, lo que añade tensión a la historia y suma nuevos enemigos que enfrentar.

Por otro lado, Loveless the Hacker se integra como el sexto y, según Gearbox, último Vault Hunter jugable que se añade al elenco de Borderlands 4. Loveless es una ex-hacker de la corporación Anshin, convertida ahora en asesina, que destaca por su arsenal cibernético y su habilidad para convertir un virus digital en un recurso de combate, recordando a las mecánicas de duplicación previas de la saga.

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Esta expansión también incluirá una nueva zona para explorar, un jefe final importante y un conjunto de armas legendarias y Pearlescent, las cuales son las más buscadas por la comunidad debido a su eficacia en combate. El público podrá comprobar si este paquete logra superar las críticas al primer Story Pack, que fue calificado de costoso en relación a su corta duración.

Contenido y recompensas en Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions

Antes de la llegada de FL4K y Loveless en septiembre, Borderlands 4 estrenará el DLC Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions el 30 de julio. Este paquete añade una nueva aventura narrativa en la que los jugadores atravesarán el Toxic Scowl, un cañón desértico contaminado, para ayudar a Levaine, líder de los Electi, en la disputa entre dos facciones opuestas: The Flock, una comuna pacífica, y The Blasphemers, un grupo de carácter más agresivo.

Una característica particular de este contenido es la estructura de misiones repetibles y decisiones que podrán modificar los diálogos, los encuentros y la naturaleza del combate con el jefe final y sus aliados. Esta dinámica incrementa la rejugabilidad de la expansión, una petición frecuente entre los jugadores. Completar la misión permitirá desbloquear recompensas cosméticas, como un rediseño visual para todos los Vault Hunters, un nuevo vehículo y una apariencia para el ECHO-4 Drone. El botín de alto nivel incluirá un arma Pearlescent exclusiva y seis piezas legendarias inéditas.

A su vez, los jugadores podrán acceder al Vault Card 4, que les permitirá obtener hasta 24 artículos cosméticos extra y cuatro piezas de equipo reconfigurable, todo a cambio de experiencia ganada al explorar, eliminar enemigos o cumplir desafíos diarios y semanales.

Borderlands 4, de Gearbox.
Borderlands 4, de Gearbox.

Expectativas, críticas y repercusiones entre los jugadores

Desde el lanzamiento de Borderlands 4, parte de la comunidad ha expresado cierta insatisfacción con la relación entre precio y duración de los DLC, especialmente después del primer Story Pack. Aunque Mad Ellie and the Vault of the Damned y el debut de C4SH recibieron elogios por su entretenimiento, su corta extensión en comparación con el precio fortaleció el debate en torno al modelo actual de expansiones premium implementado por Gearbox y 2K.

El regreso de FL4K es interpretado como un gesto hacia los jugadores veteranos, quienes lamentaban la ausencia de este personaje jugable en Borderlands 4. Sin embargo, en esta ocasión FL4K desempeña un papel relevante en la trama, pero no será un personaje controlable, ya que la jugabilidad principal se centrará en Loveless como la nueva opción jugable. Moze, otra veterana de Borderlands 3, continúa ausente, lo que ha generado especulaciones sobre futuras expansiones.

Con el aumento progresivo del contenido descargable y la implementación de nuevos sistemas de recompensas, el reto para Gearbox será demostrar que la propuesta narrativa y jugable de estas expansiones compensa su precio ante una base de usuarios cada vez más exigente. Las próximas actualizaciones y la recepción de FL4K and the Last Resort podrían definir el rumbo de la franquicia en lo que resta del año.

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