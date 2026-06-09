Crece la tensión con Kylian Mbappé en Francia a 7 días del debut en el Mundial: el reclamo de Dembélé y la lluvia de críticas

Kylian Mbappé no tuvo un buen partido ante Irlanda del Norte en la previa al inicio del Mundial (Reuters)

La prensa francesa ha situado en el centro del debate a Kylian Mbappé tras el amistoso entre Francia e Irlanda del Norte, celebrado antes del inicio del Mundial de 2026. Las críticas y los bajos puntajes dominan la cobertura mediática sobre el delantero del Real Madrid, que no logró anotar y desperdició varias oportunidades en un partido que terminó 3-1 a favor de los galos, con una actuación sobresaliente de Michael Olise (jugador del Bayern Múnich).

Según informó L’Équipe, la actuación de Mbappé fue descrita como “deslucida”. El periodista Flavien Trésarrieu escribió: “Tras sus cuarenta y cinco minutos sin gol frente a Costa de Marfil, el capitán francés jugó esta vez la totalidad del partido disputado ante Irlanda del Norte, sin mostrar tampoco mayor fortuna”. En el análisis individual, el citado medio otorgó al atacante una calficación de 5, señalando que “no pareció demasiado contrariado por las ocasiones falladas” y que “no pudo igualar el récord de Olivier Giroud”.

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Foot Mercato fue más severo aún y calificó la actuación de Mbappé con un 3,5 sobre 10. El medio sostuvo: “En el juego, al igual que ante Costa de Marfil, estuvo bastante interesante, encontrando la conexión con sus compañeros ofensivos. Pero en la definición, nada funcionó. Los balones le llegaron, pero no fue suficiente para verle marcar, ya sea por disparos mal ajustados o simplemente por falta de rapidez para girarse con el balón. Es el jugador francés que más disparos realizó. Teniendo en cuenta los artistas que le rodean, no se le pide que construya el juego, sino que concrete las acciones. Y en ese aspecto, decepcionó”.

Mbappé desperdició algunas situaciones de gol, mientras que su compañero Olise convirtió un triplete (Reuters)

En la transmisión televisiva del programa L’Équipe du soir, el ex jugador Johan Micoud reflexionó sobre el momento futbolístico del delantero. “El mejor Mbappé que he visto fue el del Mónaco, que explotaba los espacios. Jugaban como dúo en ataque, pero cada vez que había una oportunidad para dañar al rival y ocupar ese espacio, lo hacía de una manera extraordinaria”, comentó. Micoud lo comparó con el brasileño Ronaldo, al resaltar que “tenía muchas otras cualidades, realmente por encima del promedio. Pero, por otro lado, mantuvo esa cualidad a lo largo de su carrera”.

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RMC Sports acompañó la tendencia crítica y le dio un 4. “No fue su noche de cara al gol. El capitán francés estuvo muy impreciso. Un disparo totalmente desviado en el minuto 20 y fallos garrafales desde posiciones ideales en los minutos 57 y 75. Ofreció opciones a sus compañeros, pero no logró marcar en estos partidos de preparación”.

El seleccionador nacional, Didier Deschamps, fue consultado en rueda de prensa por el rendimiento de Kylian Mbappé. El entrenador restó importancia a la falta de gol del delantero: “Les dejo que lo juzguen ustedes. Es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien”, afirmó.

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Dembélé le habría pedido más compromiso defensivo a Mbappé

El contexto no es sencillo para Mbappé, que venía de una temporada irregular en el Real Madrid y ahora enfrenta cuestionamientos en su país. La prensa francesa ha enfatizado que “no igualó el récord de Olivier Giroud en casa y no pareció demasiado preocupado por las pocas ocasiones falladas (minutos 8, 27 y 73)”, según L’Équipe.

El periódico en cuestión, además, hizo referencia a un llamado de atención que tuvo el futbolista del Real Madrid por parte de su compañero, Ousmané Dembélé. El jugador del PSG le habría dicho al capitán que, “tendrá que esforzarse más en defensa con la selección que con su club para alinerase con la mentalidad del grupo e integrarse plenamente en el equipo”. El medio señaló que el ex Barcelona puede permitirse hablarle así a Kiki ya que ambos se conocen desde hace tiempo y pudieron compartir experiencias fuera del campo que los habilita a tener esa cercanía.

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En el plano extradeportivo, también se viralizó un video en redes sociales que muestra una supuesta tensión entre Mbappé y N’Golo Kanté antes del inicio del primer amistoso frente a Costa de Marfil. Las imágenes muestran cómo ambos referentes evitan saludarse, lo que alimentó rumores sobre posibles internas en el vestuario.

Con 56 goles internacionales, Mbappé se encuentra a un tanto de igualar el récord de Olivier Giroud de 57 goles con la selección. Francia debutará en el Mundial ante Senegal el 16 de junio, para luego enfrentar a Irak y Noruega.

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