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Chris Evans revela que Marvel le propuso volver como Capitán América antes de ‘Avengers: Doomsday’

Tras despedirse del personaje en Avengers: Endgame, el actor aseguró que siempre dejó abierta la posibilidad de regresar

Chris Evans - Capitán América
Chris Evans cuenta cómo nació su regreso como Steve Rogers en Avengers: Doomsday. (Marvel Studios)
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En una entrevista con Entertainment Weekly durante la Comic-Con de San Diego, Chris Evans reveló que su regreso como Capitán América al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) comenzó a plantearse mucho antes de su participación en Avengers: Doomsday.

El actor explicó que durante varios años mantuvo abierta la posibilidad de volver a la franquicia y pidió al estudio continuar presentándole propuestas para una eventual aparición de su personaje.

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Asimismo, el artista habló sobre las conversaciones que mantuvo con Marvel Studios después del estreno de Avengers: Endgame en 2019. S

Según relató, los productores Kevin Feige y Lou D’Esposito ya habían explorado posibles caminos para continuar la historia de Steve Rogers, incluyendo una trama en la que el personaje asumiría una nueva identidad conocida como Nomad.

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“Cuando terminamos ‘Endgame’ en 2018, Lou y Kevin me invitaron a cenar y me dijeron: ‘Nos encantaría seguir haciendo películas con Steve Rogers como Nomad’. Y yo les dije: ‘Bueno, ¿qué tienen ustedes?’“, dijo.

Chris Evans - Capitán América
Chris Evans aseguró que había planes para seguir explotando su personaje tras el final de Avengers: Endgame.(Marvel Studios)

Y añadió: “Fue una propuesta genial. Pero, por alguna razón, en ese momento no me pareció lo correcto… Era un poco celoso. Quería conservarlo. Pero simplemente les dije: ‘Por favor, sigan proponiéndolo’”.

Cabe recordar que en el cierre de Avengers: Endgame mostró a Steve Rogers viajando al pasado para devolver las Gemas del Infinito y posteriormente permaneciendo en esa época para vivir una vida junto a Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell.

La escena funcionó como una despedida del personaje dentro de la saga, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras apariciones. Después de esa película, Chris Evans continuó recibiendo propuestas relacionadas con un posible regreso.

El actor indicó que durante años escuchó alrededor de una docena de ideas diferentes sobre cómo podría reincorporarse a la franquicia, pero ninguna terminó de concretarse debido a que no encontraba el enfoque adecuado para retomar al personaje.

Durante ocho años Chris Evans recibió propuestas para integrase al UCM nuevamente. (Captura de pantalla)
Durante ocho años Chris Evans recibió propuestas para integrase al UCM nuevamente. (Captura de pantalla)

“A lo largo de ocho años, escuché al menos una docena de propuestas. Todas eran maravillosas. Simplemente, nunca me convencieron del todo. Y uno empieza a pensar… tal vez no sea lo correcto, porque simplemente no lo es”, compartió.

Es así que la decisión de volver comenzó a tomar forma cuando recibió información sobre las conversaciones entre Robert Downey Jr. y el estudio para regresar a la franquicia. “Pensé: ‘Uy, uy. ¿Qué significa esto?’… Y de repente todo cobró sentido”, comentó.

Downey Jr., quien interpretó a Tony Stark, conocido como Iron Man, fue una de las figuras centrales del Universo Cinematográfico de Marvel hasta los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Sin embargo, para Avengers: Doomsday, el actor no retomará ese papel, sino que interpretará a Victor von Doom, uno de los principales antagonistas de la nueva película.

Robert Downey Jr interpretará a un villano en la popular franquicia de Marvel. REUTERS/Caroline Brehman
Robert Downey Jr interpretará a un villano en la popular franquicia de Marvel. REUTERS/Caroline Brehman

Evans y Downey Jr. participaron en la Comic-Con de San Diego para promocionar sus respectivos regresos al universo de Marvel.

Durante el evento, el estudio mantuvo en reserva los detalles sobre las circunstancias narrativas que explicarán la aparición nuevamente de Steve Rogers en la próxima entrega de la saga.

La participación de Evans en Avengers: Doomsday representa su regreso al papel que interpretó por primera vez en Captain America: The First Avenger (2011) y que desarrolló a través de varias películas individuales y entregas de los equipos de los Vengadores.

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