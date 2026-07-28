Traductora de ‘La Odisea’ critica el guion de la película de Christopher Nolan y lanza una frase demoledora: “me avergonzaría de escribirlo”

Emily Wilson rechaza la adaptación de 'La Odisea' de Nolan pese a haber sido una de sus referencias. (Universal Pictures)

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Emily Wilson publicó una crítica sobre la adaptación cinematográfica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, en la que cuestionó distintos aspectos de la producción inspirada en el poema épico de Homero.

La académica, cuya traducción al inglés de la obra fue citada por el cineasta como una de las referencias para desarrollar la película, consideró que la versión cinematográfica carece de la profundidad presente en el texto original.

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La reseña fue publicada en la London Review of Books y posteriormente retomada por distintos medios internacionales.

En ella, la profesora de Estudios Clásicos de la Universidad de Pensilvania sostuvo que la película no desarrolla de manera suficiente elementos relacionados con los personajes ni con los temas centrales de la obra de Homero.

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Emily Wilson aseveró que 'La Odisea' no desarrolla lo suficiente la historia del poema original. (Créditos: Universal Pictures)

“Carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos”, expresó.

Wilson afirmó que había esperado que el interés de Nolan por los temas homéricos impulsara una nueva aproximación creativa a la historia y permitiera construir personajes con mayor complejidad.

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“La Odisea presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad... la visión de la película es demasiado confusa, sus personajes demasiado poco desarrollados, para cumplir lo que promete a medias en cuanto a grandes ideas, aunque sí es muy buena a la hora de transmitir grandes explosiones y grandes gigantes”, expresó.

Y añadió: “Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”.

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Emily Wilson afirmó que el guion de 'La Odisea' es pésimo. (Créditos: Universal Pictures)

Además, señaló que la película presenta una combinación de elementos visuales de gran escala con un desarrollo que, en su opinión, resulta limitado en cuanto a las ideas que propone.

Emily Wilson también cuestionó la estructura narrativa del largometraje y el guion, además de considerar que las motivaciones de los personajes no resultan suficientemente desarrolladas. “Me avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion”, concluyó.

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Las declaraciones contrastan con los comentarios realizados previamente por Christopher Nolan durante la promoción de la película.

En entrevistas concedidas antes del estreno, el director explicó que utilizó como referencia la traducción de Emily Wilson publicada en 2017. En particular, destacó la frase inicial de esa versión, “Tell me about a complicated man” (“Háblame de un hombre complicado”), como un punto de partida para construir la interpretación de Odiseo, personaje interpretado por Matt Damon.

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Christopher Nolan se basó en la versión de Emily Wilson para crear el personaje de Odiseo.

Antes de la publicación de su reseña, Wilson ya había manifestado algunas observaciones sobre la película durante una entrevista con The Sunday Times.

En esa conversación reiteró algunas de sus diferencias con la adaptación cinematográfica, aunque también señaló que el estreno representa un acontecimiento relevante para acercar al público a la literatura clásica.

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La especialista indicó que el lanzamiento de la película ha contribuido a incrementar el interés por La Odisea y por las distintas traducciones disponibles de la obra, incluida la suya.

Emily Wilson admitió que la película permite acercar al público a la literatura clásica. (Captura de video)

Además, consideró que la atención generada en torno al poema podría favorecer el interés por disciplinas como la literatura, las lenguas clásicas y la historia dentro del ámbito académico.

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En el plano comercial, La Odisea también ha registrado resultados destacados en taquilla. Durante su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos recaudó alrededor de 90 millones de dólares, consolidándose como una de las producciones con mayor desempeño comercial del año.