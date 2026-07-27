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Un hombre es arrestado tras subir videos peleando con tiburones a sus redes sociales

Connor Seifert fue acusado de capturar tiburones de seis y siete branquias en aguas del estrecho de Puget

Arrestan a un hombre en Washington por pescar especies de tiburones protegidas. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)
Arrestan a un hombre en Washington por pescar especies de tiburones protegidas. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)
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Un pescador de 27 años fue detenido en Washington tras una investigación relacionada con la captura y manipulación de especies de tiburones protegidas, luego de que publicara en redes sociales videos en los que aparecía capturando ejemplares de tiburón de seis branquias y tiburón de siete branquias en aguas del estrecho de Puget.

El hombre identificado como Connor Seifert, residente de Tacoma, Washington, compartió en plataformas digitales imágenes y videos de sus actividades de pesca. Según las autoridades, algunas de las publicaciones mostraban la captura de especies cuya pesca recreativa está restringida por las regulaciones estatales.

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De acuerdo con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, la investigación se desarrolló durante varios meses antes de que los agentes procedieran con la detención.

Las autoridades señalaron que Connor Seifert y otras personas fueron observados trasladando fuera del agua a un tiburón de seis branquias para realizar una fotografía antes de devolverlo al mar.

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Connor Seifert fue arrestado por pescar tiburones de manera ilegal. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)
Connor Seifert fue arrestado por pescar tiburones de manera ilegal. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)

Los investigadores finalmente arrestaron al ladrón de tiburones en una operación encubierta. El caso fue anunciado oficialmente el 23 de julio, cuando las autoridades informaron la presentación de cargos contra el pescador.

En total, se presentaron nueve cargos por pesca recreativa ilegal en segundo grado, considerados delitos menores, además de un cargo por proporcionar una declaración falsa o engañosa a un funcionario público, clasificado como un delito menor grave bajo la legislación estatal.

Cada uno de los cargos por pesca ilegal puede representar una multa de hasta mil dólares y una pena de hasta 90 días de cárcel. El cargo relacionado con una declaración falsa contempla una posible sanción de hasta cinco mil dólares y hasta un año de prisión.

Las autoridades indicaron que recibieron 14 denuncias relacionadas con las actividades de Seifert. Según el departamento estatal, varias de estas quejas surgieron a partir del contenido publicado en sus redes sociales, donde aparecían videos de capturas de tiburones de seis y siete branquias.

Connor Seifert publicaba en sus redes sociales sus hazañas. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)
Connor Seifert publicaba en sus redes sociales sus hazañas. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)

Los investigadores señalaron que en algunos videos el pescador aparecía sosteniendo abiertas las mandíbulas de los tiburones.

Especialistas en conservación han señalado que la manipulación inadecuada de estos animales puede afectar su capacidad de respirar y representar un riesgo durante su liberación, especialmente en especies que requieren permanecer en movimiento para mantener el flujo de agua hacia sus branquias.

Los tiburones de seis branquias y siete branquias forman parte de especies que cuentan con regulaciones específicas de protección en determinadas zonas. Las normas de pesca buscan establecer límites sobre la captura y manejo de ejemplares con el objetivo de conservar las poblaciones marinas y reducir impactos derivados de actividades humanas.

Tras la presentación de los cargos, Connor Seifert se declaró no culpable, de acuerdo con registros judiciales. El pescador deberá comparecer nuevamente ante un tribunal en agosto para continuar con el proceso legal correspondiente.

En caso de recibir las sanciones máximas contempladas para los cargos presentados, el creador de contenido podría enfrentar una pena acumulada superior a tres años de prisión, además de multas económicas.

Connor Seifert podría alcanzar una pena de tres años en prisión. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)
Connor Seifert podría alcanzar una pena de tres años en prisión. (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington)

El caso generó atención debido a la difusión pública de los videos relacionados con las capturas y al debate sobre la regulación de actividades recreativas de pesca cuando involucran especies protegidas.

Las autoridades continúan utilizando reportes ciudadanos y material publicado en internet como parte de las investigaciones relacionadas con posibles infracciones a las normas de conservación.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen las recomendaciones para que los pescadores conozcan y respeten las restricciones establecidas para determinadas especies marinas, así como los procedimientos adecuados para la manipulación y liberación de ejemplares protegidos.

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