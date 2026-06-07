Nico Varrone volvió a recibir una sanción llamativa y terminó 20° el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2

Nicolás Varrone no logró completar un buen fin de semana en el Gran Premio de Mónaco y terminó 20° en la Feature Race de la Fórmula 2. Luego de finalizar 12° en la Sprint, donde fue el corredor que más posiciones ganó, el argentino recibió una penalización llamativa —en Canadá también lo sancionaron de forma inédita— que lo relegó al fondo de la grilla. Nikola Tsolov fue el ganador en las calles del Principado.

La jornada de Varrone comenzó con un leve toque en la vuelta de formación con Sebastián Montoya en la zona de la piscina. Con los muros dificultando la visión de los pilotos, el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak bajó su marcha considerablemente y el colombiano de Prema frenó abruptamente para evitar un contacto. El argentino de Van Amersfoort Racing (VAR) hizo lo propio, aunque lo rozó con la trompa. El incidente no pasó a mayores y ninguno de los involucrados sufrió daños.

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Por su parte, la carrera de Varrone quedó afectada en la largada, donde salió desde el 15° lugar. El oriundo de Ingeniero Maschwitz llegó a la primera frenada en el medio del pelotón y, ante la falta de espacios y con el objetivo de evitar un contacto, recortó la curva. Más allá de que no ganó ninguna posición, los comisarios de pista consideraron que el corredor albiceleste “ganó ventaja” con su acción y recibió una penalización de 10 segundos, algo que lo retrasó en la grilla.

*El toque de Varrone y Montoya durante la vuelta de formación

Más allá de que defendió la posición en la zona de la horquilla ante el ataque del paraguayo Joshua Duerksen, Varrone transitó gran parte de las 42 vueltas carrera en Mónaco en el 16° lugar. El argentino fue escalando paulatinamente debido a la estrategia que optó el equipo VAR: estirar la parada en boxes lo máximo posible para ingresar durante una detención. Sin embargo, el auto de seguridad nunca salió a la pista y Nico tuvo que cumplir con el cambio de neumáticos obligatorios —y los respectivos 10 segundos de la sanción— en la última vuelta, por lo que cruzó la bandera a cuadros en el 20° lugar.

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El clímax de la carrera llegó en la vuelta 35. Luego de que los punteros ingresaran a boxes, el líder Rafael Cámara tenía una ventaja de siete segundos respecto a Nikola Tsolov, su perseguidor. Sin embargo, el búlgaro recortó la distancia y se quedó con la cima después de que el brasileño de Invicta Racing bloqueara sus neumáticos en la recta principal ante la presión del hombre de Campos.

Tsolov se encaminó a la victoria y Cámara protagonizó el único abandono de la carrera al quedar con su monoplaza en Sainte-Devote. “No sé qué pasó. No tiene nada de grip”, comentó el brasileño por radio. El segundo lugar fue para Alexander Dunne de Rodin Motorsport y el podio lo completó Dino Beganovic con DAMS.

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En el campeonato de pilotos, Gabriele Minì lidera con 63 puntos y Tsolov quedó a un punto; Martinius Stenshorne es tercero con 48, la misma cifra que Dunne, y Noel León marcha quinto con 45. Nico Varrone marcha 14° con 14 unidades. La Fórmula 2 volverá a correr el próximo fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, por la quinta ronda programada del 12 al 14 de junio.

El brasileño se fue en Sainte-Devote y el búlgaro ganó la carrera de la Fórmula 2

Nico Varrone inició la temporada de la F2 con un desempeño progresivo. En el debut en el GP de Australia largó 19° después de algunas dificultades en la clasificación por dos banderas rojas y terminó 21° en la Sprint, donde tuvo un despiste en el que realizó un trompo. Respecto a la carrera principal, el argentino avanzó con una notable largada y logró liderar por un largo lapso de la competición. Sin embargo, perdió toda la ventaja que consiguió al entrar a boxes y quedar expuestos con las gomas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto.

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Su performance en Miami dio un salto considerable al quedar sexto en la clasificación. Varrone cosechó sus primeros cinco puntos en la categoría al terminar cuarto en la carrera Sprint, donde estuvo en la pelea por subirse al podio durante gran parte del desarrollo. Lamentablemente para sus aspiraciones, no pudo repetir la buena actuación en la competición principal, protagonizó un accidente y quedó 13°.

Varrone continúo con sus buenas actuaciones en Canadá, donde una falla del equipo lo privó de quedar en los primeros puestos de la clasificación. Lamentablemente, una insólita penalización y golpe de Cian Shields lo relegaron en la Sprint: culminó 16°. Sin embargo, el argentino tuvo revancha en la carrera principal al cruzar la bandera a cuadros en el sexto lugar —subió un puesto por la sanción de un rival— y marcar la vuelta más rápida de la competición. Sin embargo, sus buenas actuaciones se cortaron en el Gran Premio de Mónaco, donde no pudo cosechar ninguna unidad.

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Nico Varrone no pudo sumar puntos en Mónaco (@nicovarrone1)