El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

Nicolás Varrone sumó 7 puntos este domingo en la Feature Race de Fórmula 2 en Montreal, después de terminar séptimo tras una sanción al paraguayo Joshua Duerksen, un resultado que le permitió al argentino recuperarse de la penalización que le había impedido sumar el sábado y llegar con impulso a la próxima fecha en Mónaco.

La carrera principal de la tercera fecha del campeonato se disputó en el Circuito Gilles Villeneuve, en la Isla de Notre Dame, en Montreal, Canadá. El piloto argentino había cruzado la meta octavo, pero avanzó un puesto por el recargo de 10 segundos aplicado a Duerksen después de la bandera a cuadros.

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El balance de Varrone incluyó seis unidades por su séptimo lugar final y un punto extra por la vuelta más rápida, de 1:24.394, lograda en el giro 19. Ese registro le dio el bonus reglamentario, ya que terminó dentro de los 10 primeros.

El bonaerense del equipo Van Amersfoort Racing había partido desde el 12° puesto de la grilla con neumáticos súper blandos, en una jornada con cielo gris y amenaza de lluvia. En la largada avanzó una posición sin involucrarse en roces, aunque luego perdió dos lugares durante el primer giro.

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Fue una competencia caótica de la Fórmula 2 este domingo en Montreal

La prueba fue caótica desde el comienzo. El líder Laurens Van Hoepen golpeó uno de los muros al ingresar a la recta principal y provocó la primera salida del auto de seguridad, una neutralización que buena parte del pelotón aprovechó para hacer la parada en boxes.

El desarrollo volvió a interrumpirse varias veces: hubo cuatro salidas del safety car y un virtual safety car. Entre los incidentes estuvieron los problemas de Dino Beganovic, que obligaron a otra neutralización, y el despiste de Emerson Fittipaldi Jr., quien perdió adherencia al salir de boxes y quedó detenido contra el muro de la curva uno.

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Después de una de las reanudaciones, Nikola Tsolov, que había heredado la punta, hizo un trompo y dejó el liderazgo en manos de Martinius Stenshorne. El noruego del equipo Rodin se escapó sobre Alexander Dunne y aseguró su primera victoria de la temporada 2026 antes de una nueva bandera amarilla causada por el accidente entre Oliver Goethe y Ritomo Miyata.

En medio de ese contexto, Varrone cambió neumáticos en la vuelta 10. En ese momento había quedado segundo de manera circunstancial por las detenciones previas de varios rivales, pero regresó a pista en el 16° lugar.

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Nico Varrone tuvo este domingo su mejor cosecha desde que corre en Fórmula 2

El argentino fue uno de los pilotos más veloces de la jornada y alcanzó una punta de 309 km/h, solo por detrás de Cian Shields. Pero Nico se quedó con el tiempo de vuelta más veloz de toda la carrera norteamericana.

El séptimo puesto final respondió de forma directa a la necesidad de Varrone de recomponer su fin de semana: después de la sanción que lo había dejado sin puntos en la carrera del sábado, el piloto de Ingeniero Maschwitz volvió a meterse en la zona de cosecha y cerró el domingo con siete unidades.

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El argentino, campeón mundial de Endurance en la clase LM GT3 Am en 2023, compite con el monoplaza atendido por Van Amersfoort Racing. Su rendimiento en Montreal le permitió pasar rápido de página en un fin de semana que había empezado torcido.

Cabe recordar que Varrone ya había sumado cinco puntos por su cuarto puesto en la carrera sabatina en Miami.

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La próxima fecha será el 6 y 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco. Será la primera vez de Nicolás Varrone en el circuito callejero de Montecarlo.