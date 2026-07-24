Panamá

Condiciones atmosféricas inestables en Panamá mantienen bajo la lluvia a Bocas del Toro

En la provincia caribeña van 18 días de aguaceros, tormentas, y un aumento del caudal de los ríos

Guardar
Google icon
El Sinaproc señaló que continuará con el monitoreo del comportamiento de los ríos y de los sistemas meteorológicos activos.
El Sinaproc señaló que continuará con el monitoreo del comportamiento de los ríos y de los sistemas meteorológicos activos.

Los ríos San San, Negro y Sixaola se encuentran a su máxima capacidad, provocando inundaciones en las comunidades cercanas, en la caribeña provincia de Bocas del Toro.

En esa región del país, fronteriza con Costa Rica, las lluvias no han cesado desde hace 18 días, señaló una fuente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad informó a la población que se mantiene un aviso de prevención por oleaje en la vertiente del Caribe panameño, con vigencia durante la semana.

En el resto del país se mantienen condiciones atmosféricas inestables, que según el Sinaproc responden a la influencia de sistemas de baja presión y vaguadas, situación que ha provocado aguaceros, tormentas eléctricas y el incremento del caudal de ríos en varias regiones.

PUBLICIDAD

En este escenario, Bocas del Toro es la región más golpeada por las intensas precipitaciones, por lo que equipos de la entidad, del Servicio Nacional de Fronteras, al igual que las autoridades locales, mantienen monitoreos permanentes en los ríos de la zona fronteriza, debido al aumento de sus niveles.

El mal tiempo ha provocado derrumbes que han afectado varias viviendas en Bocas del Toro.
El mal tiempo ha provocado derrumbes que han afectado varias viviendas en Bocas del Toro.

Según detalló el Sinaproc, el desbordamiento de los principales cauces ha generado la evacuación de habitantes y ha puesto en alerta a las autoridades locales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) atribuye las condiciones actuales a la activación de sistemas de baja presión y una vaguada sobre la región, factores que mantienen la atmósfera inestable y favorecen la persistencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Caribe panameño.

PUBLICIDAD

El pronóstico oficial mantiene el aviso de prevención hasta este 24 de julio, mientras continúa el monitoreo de la situación.

El Sistema Nacional de Protección Civil recomendó a la población de Bocas del Toro y de otras provincias bajo vigilancia “mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y extremar las medidas de precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones”.

El organismo oficial también exhortó a asegurar objetos que puedan ser desplazados por los vientos y a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Las autoridades han pedido a la población que extreme las precauciones y evite arriesgarse en los ríos y en el mar, hasta que las condiciones sean más seguras.
Las autoridades han pedido a la población que extreme las precauciones y evite arriesgarse en los ríos y en el mar, hasta que las condiciones sean más seguras.

Las autoridades han identificado a la provincia de Bocas del Toro, a la comarca indígena Ngäbe-Buglé, al noreste de la provincia de Chiriquí, el norte de Veraguas, el noroeste de Coclé, Colón y Guna Yala como las regiones con mayor riesgo por las actuales condiciones meteorológicas.

En las últimas jornadas, brigadas del Sinaproc evacuaron a cuatro menores y un adulto, debido al aumento del nivel de agua en zonas habitadas, según informes difundidos por medios locales y confirmados por la institución.

El IMHPA también advirtió sobre el incremento del oleaje en la vertiente caribeña, con olas que alcanzan entre 1,1 y 1,8 metros en el Caribe Occidental, donde se ubica Bocas del Toro.

Las autoridades han pedido a bañistas, pescadores y operadores de pequeñas embarcaciones que extremen precauciones y eviten arriesgarse en el mar hasta que las condiciones sean más seguras. En caso de emergencia, la entidad indicó que mantiene abiertas líneas de atención y ha reiterado la importancia de acatar las recomendaciones oficiales.

El impacto de las inundaciones ya se refleja en varias comunidades, con reportes de viviendas anegadas y caminos intransitables.

El impacto de las inundaciones ya se refleja en varias comunidades de la provincia bocatoreña, con reportes de viviendas anegadas.
El impacto de las inundaciones ya se refleja en varias comunidades de la provincia bocatoreña, con reportes de viviendas anegadas.

El Sinaproc ha indicado que continuará el monitoreo del comportamiento de los ríos y de los sistemas meteorológicos activos, además de actualizar los avisos conforme evolucionen las condiciones.

Las lluvias, asociadas en parte al fortalecimiento de los vientos alisios y la persistencia de bajas presiones, han generado preocupación entre los residentes y las autoridades por el potencial de nuevos desbordamientos y deslizamientos de tierra.

Temas Relacionados

Bocas del ToroPanamáLLuviasTormentasCaudalRíosCaribeSinaprocInundacionesPrecaución

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salvadoreños retornados de empleos temporales en el exterior se capacitaron en educación financiera y emprendimiento

La Cancillería informó que la estrategia de reintegración alcanzó en el último año a 1,000 beneficiarios con formación en ahorro, manejo de remesas, banca digital y herramientas para impulsar proyectos productivos

Salvadoreños retornados de empleos temporales en el exterior se capacitaron en educación financiera y emprendimiento

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aportó USD 21 mil millones a la economía costarricense en 2022, según el Banco Central

El Banco Central de Costa Rica reveló que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado generó un valor agregado equivalente al 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022. Bajo una medición ampliada, la producción de estos servicios alcanzó ₡14,3 billones y se convirtió en la segunda actividad económica más importante del país, solo superada por la industria manufacturera.

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aportó USD 21 mil millones a la economía costarricense en 2022, según el Banco Central

Guatemala propone castigar con hasta nueve años de cárcel a quienes cometan delitos cibernéticos

La iniciativa 6347 sigue en revisión en el Congreso y plantea castigos por acceso sin autorización, fraude digital y daño a registros, con el objetivo de mejorar la protección de la información y la respuesta estatal

Guatemala propone castigar con hasta nueve años de cárcel a quienes cometan delitos cibernéticos

Presidente del poder judicial de Honduras sostiene reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Wagner Vallecillo Paredes, desarrolla una agenda oficial en Washington, donde sostiene reuniones con autoridades estadounidenses para fortalecer la cooperación en materia de justicia y Estado de derecho.

Presidente del poder judicial de Honduras sostiene reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos

Impulsan 20 proyectos para fortalecer la seguridad alimentaria en la comarca Guna Yala, en Panamá

Comunidades reciben insumos, asesoría técnica y capacitación para la implementación de huertos, cría de animales menores y producción agropecuaria diversificada

Impulsan 20 proyectos para fortalecer la seguridad alimentaria en la comarca Guna Yala, en Panamá

TECNO

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

ENTRETENIMIENTO

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera

Clases por la mañana y Hogwarts por la tarde: el plan para que los jóvenes actores de Harry Potter no pierdan días de escuela

‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

MUNDO

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Una investigación alerta que la sequía mató camellos en casi la mitad de los hogares de Somalia

Israel advirtió a Irán de un “golpe devastador” si ataca su territorio

Irán trasladó a comandantes y equipos para misiles a Yemen, dicen fuentes

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación