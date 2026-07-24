Condiciones atmosféricas inestables en Panamá mantienen bajo la lluvia a Bocas del Toro

El Sinaproc señaló que continuará con el monitoreo del comportamiento de los ríos y de los sistemas meteorológicos activos.

Los ríos San San, Negro y Sixaola se encuentran a su máxima capacidad, provocando inundaciones en las comunidades cercanas, en la caribeña provincia de Bocas del Toro.

En esa región del país, fronteriza con Costa Rica, las lluvias no han cesado desde hace 18 días, señaló una fuente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad informó a la población que se mantiene un aviso de prevención por oleaje en la vertiente del Caribe panameño, con vigencia durante la semana.

En el resto del país se mantienen condiciones atmosféricas inestables, que según el Sinaproc responden a la influencia de sistemas de baja presión y vaguadas, situación que ha provocado aguaceros, tormentas eléctricas y el incremento del caudal de ríos en varias regiones.

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En este escenario, Bocas del Toro es la región más golpeada por las intensas precipitaciones, por lo que equipos de la entidad, del Servicio Nacional de Fronteras, al igual que las autoridades locales, mantienen monitoreos permanentes en los ríos de la zona fronteriza, debido al aumento de sus niveles.

El mal tiempo ha provocado derrumbes que han afectado varias viviendas en Bocas del Toro.

Según detalló el Sinaproc, el desbordamiento de los principales cauces ha generado la evacuación de habitantes y ha puesto en alerta a las autoridades locales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) atribuye las condiciones actuales a la activación de sistemas de baja presión y una vaguada sobre la región, factores que mantienen la atmósfera inestable y favorecen la persistencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Caribe panameño.

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El pronóstico oficial mantiene el aviso de prevención hasta este 24 de julio, mientras continúa el monitoreo de la situación.

El Sistema Nacional de Protección Civil recomendó a la población de Bocas del Toro y de otras provincias bajo vigilancia “mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y extremar las medidas de precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones”.

El organismo oficial también exhortó a asegurar objetos que puedan ser desplazados por los vientos y a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Las autoridades han pedido a la población que extreme las precauciones y evite arriesgarse en los ríos y en el mar, hasta que las condiciones sean más seguras.

Las autoridades han identificado a la provincia de Bocas del Toro, a la comarca indígena Ngäbe-Buglé, al noreste de la provincia de Chiriquí, el norte de Veraguas, el noroeste de Coclé, Colón y Guna Yala como las regiones con mayor riesgo por las actuales condiciones meteorológicas.

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En las últimas jornadas, brigadas del Sinaproc evacuaron a cuatro menores y un adulto, debido al aumento del nivel de agua en zonas habitadas, según informes difundidos por medios locales y confirmados por la institución.

El IMHPA también advirtió sobre el incremento del oleaje en la vertiente caribeña, con olas que alcanzan entre 1,1 y 1,8 metros en el Caribe Occidental, donde se ubica Bocas del Toro.

Las autoridades han pedido a bañistas, pescadores y operadores de pequeñas embarcaciones que extremen precauciones y eviten arriesgarse en el mar hasta que las condiciones sean más seguras. En caso de emergencia, la entidad indicó que mantiene abiertas líneas de atención y ha reiterado la importancia de acatar las recomendaciones oficiales.

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El impacto de las inundaciones ya se refleja en varias comunidades, con reportes de viviendas anegadas y caminos intransitables.

El impacto de las inundaciones ya se refleja en varias comunidades de la provincia bocatoreña, con reportes de viviendas anegadas.

El Sinaproc ha indicado que continuará el monitoreo del comportamiento de los ríos y de los sistemas meteorológicos activos, además de actualizar los avisos conforme evolucionen las condiciones.

Las lluvias, asociadas en parte al fortalecimiento de los vientos alisios y la persistencia de bajas presiones, han generado preocupación entre los residentes y las autoridades por el potencial de nuevos desbordamientos y deslizamientos de tierra.