Política

El PJ de Río Negro definió en unidad que Soria pelee por la gobernación y le envió un mensaje a la interna nacional

El 8 de agosto habrá un encuentro en la provincia para respaldar la candidatura de María Emilia Soria, actual intendenta de General Roca. Amplitud electoral y esfuerzos para cerrar grietas

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María Emilia y Martín Soria
María Emilia y Martín Soria, los referentes peronistas en Río Negro

El peronismo de Río Negro parece ser un oasis en el desierto nacional. Una excepción a la regla de la convivencia justicialista en gran parte del país. Si bien hay resquemores, como en todas las familias, existe una unidad territorial que empieza a solidificarse y que tendrá el 8 de agosto un punto de inflexión. Ese sábado las distintas vertientes justicialistas respaldarán la candidatura a gobernadora de María Eugenia Soria.

La actual intendenta de General Roca tiene consenso para ser la candidata del espacio y en la jugada política que tienen preparada hay dos novedades positivas para el esquema nacional. La primera es que hay unidad en una provincia donde el peronismo hace tiempo que no gobierna. La segunda es que Soria será la primera candidata firme en cancha para las batallas electorales que tendrá el 2027.

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Soria, que transita su segundo mandato como intendenta de la segunda ciudad más poblada de la provincia, tiene la voluntad de conducir el proceso político del peronismo y ser el eslabón que una, nuevamente, a la fuerza política con la gobernación. El último mandatario justicialista de la provincia fue Carlos Soria, que murió a pocos días de haber asumido la función. En ese cargo continuó quien era su vicegobernador, Alberto Weretilneck, que es el actual mandatario.

El peronismo rionegrino logró una importante unidad el año pasado en la previa de las elecciones legislativas. Ese amplio acuerdo alcanzado le sirvió para ganar la elección de medio término con el 30,64% de los votos. Fue una de las pocas provincias donde el PJ se coronó. Esa fue la base para empezar a construir la candidatura de Soria y conservar el equilibrio interno dentro del espacio.

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María Emilia y Martín Soria
María Eugenia Soria apuesta por una candidatura para competir por la gobernación en Río Negro

Soria quiere que su compañero de fórmula sea de Bariloche, el lugar con mayor caudal electoral de la provincia. Esa negociación llegará después, porque, en base al acuerdo electoral final, ese lugar puede quedar reservado para un aliado de otro sector que no sea justicialista. El peronismo tiene decidido jugar fuerte para recuperar la gobernación después de dos décadas y para eso hacen falta acuerdos amplios.

El encuentro de agosto servirá para que todas las tribus del peronismo se reúnan y muestren su voluntad de caminar en unidad hacia el proceso electoral del año que viene. El acto del mes que viene tuvo su base en un encuentro que el PJ rionegrino había organizado para el 6 de junio, donde iban a tratarse específicamente cuestiones partidarias. La decisión de postergarlo tuvo que ver con la posibilidad de ampliar la convocatoria y darle un marco más electoral.

La idea que hay en el peronismo es instalar la figura de Soria como la candidata a la gobernación de la oposición. Y, además, será una segunda parada, después de las elecciones del año pasado, para avanzar en la reorganización del peronismo, que ha tenido varias grietas en la provincia a lo largo de los últimos años. Por eso, otro de los objetivos es que el acto sirva para abrazar a distintos sectores del campo popular como el Frente Renovador o el Frente Grande, que en el 2025 acompañaron la fórmula justicialista.

María Emilia y Martín Soria
El peronismo tiene decidido jugar fuerte para recuperar la gobernación después de dos décadas

“Tenemos que ampliar y aglutinar a otros sectores porque es probable que el PRO y el radicalismo vayan junto a La Libertad Avanza. Hay que juntar fuerzas”, indicaron cerca de la intendenta de General Roca. En la antesala del año electoral no parece haber otro candidato peronista para competir. En la provincia no hay PASO y el ordenamiento permitió cerrar filas detrás de la opción de Soria.

La unidad peronista de Río Negro es un mensaje claro hacia adentro de la coalición nacional, donde sobran las internas. Admiten que la lucha electoral del 2027 será muy compleja y que no hay margen para la fragmentación. El consenso entre las partes es uno de los caminos posibles para hacer pie en la lucha electoral. Para ganar hay que buscar acuerdos y dejar las diferencias en el camino. De eso se trata.

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