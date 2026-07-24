10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gesto de Paredes que lo dejó “sin palabras” y el partido de Villa

Boca Juniors dio el primer paso de cara al sueño de seguir adelante en la Copa Sudamericana: venció 1-0 a un duro O’Higgins de Chile en La Bombonera, por la idea de los playoffs. Miguel Merentiel, tras un pase excelso de Leandro Paredes, anotó el único gol del encuentro en el final del primer tiempo.

El Xeneize tuvo momentos de lucidez en base a la jerarquía de sus nombres, pero el elenco trasandino también supo lastimar, sobre todo en el inicio, cuando desperdició un par de chances claras para anotar: en ese tramo, logró aprovechar que viene con competencia, mientras que la actividad en Argentina se frenó por la Copa del Mundo.

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Boca, que venía de superar 2-0 a Sarmiento por la Copa Argentina, buscará cerrar la llave contra O’Higgins el miércoles 29 de julio en Chile, con el objetivo de avanzar a los octavos de final. Antes, hará su presentación en el Torneo Clausura este domingo, desde las 19.30, cuando visite a Deportivo Riestra por el Grupo A.

Tras el cotejo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analizó lo sucedido en La Ribera: “Es un triunfo, nos hubiese gustado tener más control de pelota, pero tuvimos las situaciones para tener un gol más. El rival es un muy buen rival, tiene más partidos oficiales que nosotros y se vio en algunos momentos, pero los pibes trabajaron bien”.

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Además, destacó el gesto de Leandro Paredes, quien jugó la final del mundo con la Argentina el domingo pasado y fue titular este jueves: “No tengo palabras para decir lo que es para el grupo y el club. Estuvo predispuesto y ha hecho un grandísimo partido. Terminó cansado, es lógico. Sobre todo en los últimos minutos, que el rival se vino un poco más y ya tuvimos que correr un poco más. Terminó bien, eso es lo importante”.

El festejo de Miguel Merentiel con Leandro Paredes (Créditos: Forobaires)

Por otro lado, fue consultado por Sebastián Villa, quien cambió silbidos por aplausos en los 90 minutos, pero le faltó mayores conexiones con sus compañeros: “Hay que conocerlo también, eso con los entrenamientos y los partidos. Es un jugador rápido y si sale Miguel (Merentiel) a pivotear, es imposible llegar”. “Miguel lo hizo muy bien, tiró diagonales, se conoce bien con Leandro (Paredes) y la jugada del gol, queda metido un jugador rival y la han hecho varias veces. Contento por él, porque es un puesto que no es el que más le gusta y ha hecho un buen partido. Como todos, los chicos han estado en un nivel bueno”, aseguró el Vasco.

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Más adelante, hizo hincapié en el rendimiento colectivo: “Soy entrenador y tengo que exigirles más, tenemos que mejorar, pero enfrente hubo un rival que sabe lo que quiere y tiene más rodaje que nosotros”.

También habló sobre su regreso a la Bombonera para encarar su segundo ciclo como entrenador del elenco Azul y Oro: “En cuanto a mi vuelta, las mismas situaciones que cuando era pibe, cuando debuté acá, la hinchada no ha cambiado, y los jugadores lo han sentido, cuando en los últimos minutos el rival se vino, la hinchada se hizo sentir”.

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MÁS FRASES DE ARRUBARRENA

El debut de Álvaro Montero y el regreso de Villa: “Álvaro respondió, su primer partido en cancha de Boca, dio esa seguridad que notamos. Juego aéreo, con los pies, tapando lo que tenía que tapar. Para Sebastián es su vuelta, por momentos el campo no ayudaba mucho. Aporta el desequilibrio, la velocidad, el uno contra uno, con el tiempo se va a conocer con sus compañeros".

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Sebastián Villa comenzó su segundo ciclo en Boca Juniors (Créditos: Fotobaires)

¿Boca se quedó corto con el 1-0? “En cuanto a situaciones y llegadas podríamos haber convertido uno más, pero también es verdad que en un momento manejaron la pelota. Si bien no llegaron, tuvieron movimientos que, si no estábamos bien en defensa, nos podían convertir. Recuerdo una tapada de Álvaro (Montero) en el primer tiempo y no mucho más. Estuvimos concentrados y a nosotros nos han faltado esos centros o esas definiciones que equivocamos... Es normal. Estamos contentos. Siempre es bueno ganar, mañana a pensar en Riestra”.

¿Por qué relegó a Ascacíbar al banco y puso a Milton Delgado junto a Paredes? “Fue por características del rival. En esas situaciones, un entrenador siente que es injusto, pero tengo que tomar decisiones. El Ruso es muy profesional, entró y fue como si jugara los 70 minutos. Nos aporta otra cosa. Entiendo, fui jugador y entiendo la situación. Fue por una situación táctica del rival, nos podían complicar por algunos movimientos que tienen".

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La presencia de Leonel Flores y Dylan Gorosito: “Me pone contento, ellos se conocen, Leo y Dylan se complementaron bien en esa banda. Mi duda era si podían aguantar los 90 minutos. Dylan aguantó 80 y no quería salir. Y Tomi (Aranda) es el 10, es el pibe que va aprendiendo y tiene unas ganas terribles. Ojalá que siga ese crecimiento, lo podamos ayudar y lo podamos aprovechar. Habla bien de las Inferiores, se han ganado estar ahí y están mostrando hambre”.