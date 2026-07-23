‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

El icónico sable de luz de Luke Skywalker alcanza un precio récord en una subasta. (Captura de video)

Un sable de luz utilizado por Luke Skywalker durante una de las escenas más recordadas de Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back fue vendido por 3.75 millones de dólares en una subasta organizada por Heritage Auctions.

El objeto, que incluye la mano artificial desprendida del personaje durante el enfrentamiento contra Darth Vader en Ciudad Nube, estableció un nuevo récord de venta para un accesorio original utilizado en una producción de Star Wars.

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La casa de subastas informó el miércoles 15 de julio que la pieza fue adquirida por esa cantidad, convirtiéndose en el artículo de la franquicia con uso en pantalla que ha alcanzado el precio más alto en una subasta pública.

El sable fue utilizado por Mark Hamill, intérprete de Luke Skywalker, durante la escena del duelo de 1980 en la que Darth Vader revela uno de los giros argumentales más importantes de la saga al decirle al protagonista: “Yo soy tu padre”.

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El sable de Luke Skywalker de la quinta película de Star Wars fue subastado. (Captura de video)

Durante esa secuencia, el personaje de Vader corta la mano de Luke con su sable de luz mientras ambos combaten en las instalaciones de Ciudad Nube.

La escena se convirtió en uno de los momentos más reconocidos de la franquicia creada por George Lucas y marcó un punto determinante dentro de la historia cinematográfica de Star Wars.

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Heritage Auctions difundió imágenes del objeto vendido, en las que se observa la mano artificial separada de la muñeca sosteniendo el sable de luz. De acuerdo con la casa de subastas, la pieza conserva elementos originales utilizados durante la filmación de la película.

El sable de luz y la mano fueron fabricados a partir de una unidad de flash fotográfico Graflex modificada, un recurso utilizado para crear el diseño de los sables de luz originales de la trilogía clásica.

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El sable de Star Wars incluye la prótesis de mano del personaje. (Heritage Auctions)

La pieza también incluye el mecanismo de efectos prácticos de la mano cercenada, elaborado por el reconocido artista de maquillaje Stuart Freeborn.

El sistema utilizado para la escena fue creado a partir de un molde de la mano de Mark Hamill realizado en 1979. Este recurso permitió que el equipo de producción lograra el efecto visual directamente durante la filmación, antes del uso generalizado de efectos digitales en el cine.

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La venta supera el anterior récord registrado para un objeto de Star Wars. En septiembre de 2025, una subasta organizada por Propstore vendió un sable de luz utilizado por Darth Vader en The Empire Strikes Back y Return of the Jedi por 3.654 millones de dólares.

Hasta ese momento, esa pieza había sido considerada el artículo de la franquicia con mayor valor alcanzado en una subasta.

Un sable de luz de Darth Vader fue vendido por más de 3.6 millones de dólares. (Captura de video)

El mercado de objetos relacionados con Star Wars ha registrado otras ventas millonarias en los últimos años. En marzo, un casco original de C-3PO utilizado en The Empire Strikes Back fue vendido por 1.058 millones de dólares durante una subasta de memorabilia organizada por Propstore.

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De acuerdo con la descripción del artículo, el casco de C-3PO era considerado una de las pocas piezas originales de la película disponibles para coleccionistas.

El objeto contaba además con iluminación funcional detrás de los ojos del personaje y tenía una estimación inicial de venta de entre 350 mil y 700 mil dólares.

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