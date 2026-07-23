Crunching Koalas impulsa FOUNTAINS a nuevas plataformas con expansión Shattered Shape este año

Fountains presentó un nuevo tráiler.

La reconocida editora Crunching Koalas y el desarrollador John Pywell anunciaron que el RPG de acción estilo soulslike FOUNTAINS, hasta ahora disponible solo en PC, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch en 2026. El lanzamiento en consolas estará acompañado del nuevo contenido descargable Shattered Shape, que ofrecerá una nueva región jugable, armas, habilidades y equipamiento. Atendiendo las sugerencias de los jugadores, tanto la versión de consolas como una actualización simultánea para PC incluirán más idiomas y un sistema de dificultad ajustable, permitiendo adaptar la experiencia para diferentes tipos de público.

Innovación en el desarrollo independiente y enfoque en la comunidad

El buen desempeño de FOUNTAINS en PC desde su estreno en Steam en diciembre de 2024 motivó al equipo dirigido por John Pywell a ampliar el alcance del juego. Los usuarios han destacado su ambiente sombrío y el mundo laberíntico, con valoraciones positivas hacia el diseño del combate: se trata de un sistema exigente pero equilibrado, donde los errores tienen consecuencias y la habilidad recibe su justo reconocimiento. Entre las particularidades del juego resalta el sistema de mensajes en línea, que brinda a los jugadores la posibilidad de dejar pistas o hacer que otros caigan en trampas, promoviendo tanto la cooperación como la rivalidad dentro de la comunidad.

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Crunching Koalas, especialista en llevar títulos independientes a consolas, diseñó junto a Pywell la estrategia multiplataforma después de analizar comentarios recibidos y observar la necesidad de mayor accesibilidad. El selector de dificultad busca atraer tanto a quienes no se sienten motivados por la reputación de dificultad del género, como a quienes desean nuevos desafíos, mientras que la ampliación de idiomas responde a la diversidad global de los jugadores. Especialistas de la industria consideran este enfoque como un ejemplo de cómo los estudios independientes pueden adaptarse a las opiniones y necesidades de sus seguidores.

Aventura, descubrimientos y reto personalizable

FOUNTAINS ofrece una experiencia metroidvania compuesta por un solo gran laberinto, cuyos pasadizos y atajos se descubren al explorar detalladamente. La mecánica principal es la exploración y el hallazgo gradual de habilidades, objetos y caminos alternativos, de modo que cada avance genera nuevas oportunidades previamente ocultas. El contenido adicional Shattered Shape introduce una zona inédita con desafíos únicos, así como nuevas armas y armaduras que amplían las posibilidades tácticas en combate.

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El sistema de pelea, caracterizado como preciso y exigente, descarta la acción repetitiva y obliga a los jugadores a comprender los patrones de los enemigos, asumir riesgos calculados y reaccionar con exactitud. Aunque los jugadores con experiencia seguirán enfrentando un desafío considerable, la opción de ajustar la dificultad permitirá a otros un acceso más amigable, extendiendo así el atractivo para un público más amplio dentro del género soulslike. Esta actualización se implementará tanto en la versión de PC como en las próximas versiones para consolas, garantizando una experiencia equivalente en todas las plataformas.

FOUNTAINS, de Crunching Koalas

Relevancia para jugadores y contexto en la industria

La elevada dificultad de los RPG soulslike suele representar una barrera común para muchos jugadores. La propuesta de FOUNTAINS, con su dificultad ajustable y disponibilidad en más idiomas, apuesta por la inclusión sin abandonar el carácter desafiante del género. Esta decisión se diferencia de la práctica habitual de otros estudios que mantienen enfoques más exclusivos; FOUNTAINS se orienta hacia un crecimiento comunitario y una mayor variedad de jugadores.

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El lanzamiento en Switch, PS5 y Xbox Series al mismo tiempo marca una diferencia respecto a la tendencia del sector, ya que muchos juegos similares se lanzan primero en una o dos plataformas, limitando el acceso de algunos usuarios durante meses. La implicación de Crunching Koalas como editora también refuerza la propuesta, al contar con una trayectoria positiva en la adaptación de juegos independientes.

Al contemplar a diferentes perfiles de jugadores, la estrategia del estudio establece vínculos entre quienes buscan el tradicional nivel de reto elevado y aquellos que desean explorar sin grandes frustraciones iniciales, una medida inusual en este tipo de títulos. La incorporación del sistema de mensajes en línea aporta un elemento de imprevisibilidad y colaboración, enriqueciendo la experiencia comunitaria y sumando matices que van desde la cooperación hasta la competencia interna.

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