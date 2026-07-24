Le tendieron una trampa y le robaron $3.5 millones a un camionero en una estación de servicio de Jujuy

El hecho ocurrió durante la madrugada, sin que el conductor pudiera ver a los responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un chofer de transporte de cargas denunció haber sido víctima de un robo durante la madrugada en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. Los hechos ocurrieron en una estación de servicio ubicada en el barrio Antártida Argentina, al sur de la ciudad, mientras el conductor aguardaba para cargar combustible y proseguir su itinerario.

Según informaron fuentes policiales, la víctima era oriunda de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, por lo que se encontraba en la zona solo por trabajo. Luego de que frenara para recargar el tanque, el hombre advirtió que la lona del camión estaba desatada.

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En ese momento, descendió de la cabina para inspeccionar y volver a atar el material protector. De acuerdo con la denuncia, escuchó el golpe de la puerta lateral del vehículo, que creyó que había sido cerrada por una ráfaga de viento, pero cuando regresó al interior del habitáculo constató que le habían robado una riñonera negra.

De acuerdo con la información obtenida por Jujuy al Momento, en el interior de la riñonera llevaba aproximadamente 3,5 millones de pesos en efectivo, su DNI, la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación del camión.

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Los efectivos de la Seccional 47 se encuentran al frente de la investigación

Tras percatarse del robo, el damnificado consultó a los clientes y transeúntes presentes en el predio, pero ninguno manifestó haber visto movimientos sospechosos ni pudo aportar datos sobre la identidad de los responsables del asalto.

El hecho fue denunciado formalmente en la Seccional N° 47 de la policía local, que inició las actuaciones bajo la carátula de robo. Fuentes consultadas indicaron que los efectivos policiales trabajan activamente para esclarecer el ilícito e identificar a los autores del hecho.

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Actualmente, la investigación se centra en recabar evidencia y testimonios del entorno, dado que el delito ocurrió en un espacio frecuentado y durante un lapso breve, lo que dificulta la recolección de datos certeros sobre los movimientos de los sospechosos. Todavía no se reportaron avances oficiales ni la recuperación de los elementos sustraídos.

Interceptaron una camioneta sospechosa y descubrieron que se trataba de un vehículo que había sido robado en Buenos Aires

Una camioneta Toyota Hilux con pedido de captura por robo agravado fue interceptada y secuestrada por la Policía de Jujuy en la ciudad de La Quiaca. El hallazgo se produjo durante un control vehicular de rutina realizado por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 5, desplegados en la intersección de la avenida Bolívar y la calle Santa Fe, en el marco de tareas preventivas realizadas en la zona de la frontera.

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La zona en donde fue recuperada la camioneta robada

En el operativo, los agentes ordenaron detener la marcha del vehículo e identificaron a una mujer al volante. Al solicitar la documentación reglamentaria, la conductora presentó la cédula del rodado y una licencia de conducir, ambas a nombre de un tercero, lo que generó sospechas inmediatas.

Ante la inconsistencia detectada, los efectivos consultaron los datos en el sistema del Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), donde se confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente por haber sido sustraída en la provincia de Buenos Aires.

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Tras corroborar el alerta, la Brigada de Investigaciones procedió al secuestro del rodado, que quedó a disposición de las autoridades judiciales. La intervención buscará determinar la cadena de responsabilidades en la circulación del vehículo en territorio fronterizo y avanzar en las actuaciones correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento expuso la articulación de los controles policiales en zonas limítrofes para evitar el tráfico de vehículos robados y subrayó la importancia de la verificación documental en los retenes preventivos. Hasta el momento, no se informó sobre la situación procesal de la mujer identificada como conductora ni sobre posibles vinculaciones con redes de robo automotor.

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