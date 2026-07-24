La apertura de un cine amplía la oferta de entretenimiento en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

El complejo de Cinemark en Factory Parque Brown suma tecnología de última generación al entretenimiento familiar (FPB)

Ir al cine sigue siendo una de las actividades preferidas en la agenda de familias, grupos de amigos y parejas. En este contexto, la apertura de un nuevo complejo multipantalla en el sur de la Ciudad de Buenos Aires representa una buena noticia para quienes buscan sumar alternativas de entretenimiento en la zona.

Cencosud, en alianza con Cinemark, presentó un espacio con cinco salas de última generación dentro de Factory Parque Brown, el outlet que la compañía opera en ese sector de la Capital Federal.

La llegada de este complejo refuerza la tendencia de integrar compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar, lo que permite que cada visita se transforme en una salida integral.

Las nuevas salas de Cinemark en el shopping de Cencosud ofrecen funciones en 2D y 3D en la zona sur de la ciudad (FPB)

Tecnología de punta y comodidad para el público

El nuevo espacio ofrece salas equipadas con tecnología de proyección en 2D y 3D, además de butacas D-Box, que ofrecen movimiento sincronizado con la película y prometen una experiencia más inmersiva. La capacidad alcanza las 986 butacas, lo que responde a la demanda creciente de opciones de entretenimiento en la zona sur.

Cinemark aporta sus estándares tecnológicos habituales, lo que garantiza una experiencia cinematográfica de primer nivel para personas de todas las edades. Este tipo de propuesta se vincula con la búsqueda de generar alternativas pensadas para públicos diversos, en línea con las tendencias internacionales de la industria.

“Esta inauguración refuerza nuestra apuesta por el entretenimiento como eje de la propuesta de nuestros centros comerciales. Sumar un complejo de esta categoría enriquece la experiencia de los visitantes y consolida al shopping como un espacio de encuentro para toda la familia”, declaró Sebastián Núñez, gerente general División Shopping Cencosud Argentina.

Una propuesta integral en Factory Parque Brown

Las flamantes salas se suman a la oferta de Factory Parque Brown, outlet de Cencosud que ya combinaba marcas, locales gastronómicos y promociones. Ahora, la posibilidad de ver estrenos y disfrutar funciones con tecnología avanzada amplía las alternativas para quienes buscan resolver diferentes planes en una sola visita.

La combinación de compras, ocio y gastronomía configura una propuesta completa, alineada con las expectativas de los visitantes. Así, el shopping agrega valor a su oferta y responde a una tendencia creciente en centros comerciales de la región.

“Esta nueva apertura representa un paso muy importante. Estamos entusiasmados de llegar a Factory Parque Brown con esta propuesta pensada para que los espectadores disfruten del cine con los más altos estándares de calidad”, expresó Martín Álvarez Morales, gerente general de Cinemark Argentina.

Cencosud integra compras, gastronomía y cine en un solo lugar con la apertura del complejo de Cinemark (FPB)

Un evento esperado y una experiencia renovada

La apertura responde a una demanda de más de dos décadas por parte de los clientes habituales de Factory Parque Brown, que ahora acceden a una programación de estrenos y funciones especiales cerca de sus hogares.

De este modo, se busca fortalecer el rol de los centros comerciales como espacios donde las compras, la gastronomía y el entretenimiento conviven de manera integrada, ofreciendo servicios que se adaptan a las necesidades y preferencias del público.

En esa línea, Cencosud se mantiene entre los retailers más grandes y reconocidos de América Latina, operando en seis países. En la Argentina está presente desde 1982, con diecisiete centros comerciales en ubicaciones estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la Provincia y el interior del país.

La División Shopping Centers reúne estas propuestas, que apuestan por la integración de servicios y la innovación permanente. Con la inauguración de este complejo, Factory Parque Brown suma una alternativa que actualiza su propuesta y responde a la demanda de la comunidad local.