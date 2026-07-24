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‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La historia seguirá a Pavi, una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar

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La historia seguirá a Pavi, una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar. (YouTube)

La franquicia de Avatar continuará expandiéndose este año con el estreno de Avatar: Seven Havens, la nueva serie animada producida por Avatar Studios y Nickelodeon.

Paramount+ confirmó que la producción debutará el próximo 9 de octubre, además de presentar el primer adelanto oficial y nuevos detalles sobre la historia y el elenco de voces.

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La fecha de lanzamiento coincide con un cambio reciente en el calendario de la franquicia. Inicialmente, el 9 de octubre estaba previsto para el estreno de Avatar Aang: The Last Airbender, película animada centrada en el protagonista de la serie original.

Sin embargo, ese proyecto modificó su calendario y adelantó su lanzamiento al 25 de julio, después de que la cinta se filtrara en internet a principios de este año.

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Avatar: Seven Havens adelantó su fecha de estreno tras la filtración del contenido en Internet. (Captura de video)
Avatar: Seven Havens adelantó su fecha de estreno tras la filtración del contenido en Internet. (Captura de video)

Con este movimiento, Avatar: Seven Havens ocupará ahora esa fecha dentro de la programación de Paramount+, convirtiéndose en la siguiente producción de la franquicia en llegar a la plataforma de streaming.

La nueva serie estará dividida en dos temporadas narrativas, conocidas dentro del universo de Avatar como “libros”. Cada una contará con 13 episodios, para un total de 26 capítulos.

Aunque en un primer momento se informó que todos los episodios serían estrenados simultáneamente, posteriormente se aclaró que el calendario definitivo de lanzamiento aún se encuentra en proceso de definición.

La historia se desarrolla después de los acontecimientos de The Legend of Korra y presenta a una nueva Avatar en un escenario muy distinto al de sus predecesores.

La historia de Avatar: Seven Havens se desarrolla después de lo ocurrido en la historia de The Legend of Korra. (CAPTURA DE VIDEO)
La historia de Avatar: Seven Havens se desarrolla después de lo ocurrido en la historia de The Legend of Korra. (CAPTURA DE VIDEO)

De acuerdo con la sinopsis oficial, la protagonista será Pavi, una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar tras Korra. Su aparición ocurre en un mundo afectado por un cataclismo de grandes dimensiones que modificó el equilibrio entre los seres humanos y los espíritus.

En este nuevo contexto, el título de Avatar deja de representar una figura considerada protectora de la humanidad.

Según la descripción de la serie, Pavi será vista como una amenaza para la supervivencia de la civilización y será perseguida tanto por enemigos humanos como por fuerzas espirituales.

Durante su viaje estará acompañada por Nisha, su hermana gemela, con quien intentará descubrir el origen de ambas mientras busca proteger los llamados Siete Refugios, considerados los últimos bastiones donde aún sobrevive la civilización.

Pavi y Nisha intentarán descubrir sus orígenes. (Captura de video)
Pavi y Nisha intentarán descubrir sus orígenes. (Captura de video)

El elenco de voces estará encabezado por Saheli Khan, quien interpretará a Pavi. También participan Aishu Devan como Nisha, Akshay Khanna como Karthik, Major Curda como Jae, Sakina Jaffrey como Agam, Darren Barnet como Daemin, Dianne Doan como Zi y Dee Bradley Baker, quien dará voz a los personajes Geet y Ruhi.

La producción fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, responsables de desarrollar el universo original de Avatar: The Last Airbender. Ambos también participan como productores ejecutivos a través de Avatar Studios.

El equipo creativo incluye además a Ethan Spaulding como productor ejecutivo y a Sehaj Sethi como coproductor ejecutivo. Nickelodeon y Avatar Studios están a cargo de la producción de la serie.

Antes del lanzamiento de la serie, la franquicia presentará Avatar Aang: The Last Airbender, película animada centrada en el protagonista de la serie original.

Avatar Aang: El Último Maestro del Aire
Avatar Aang: The Last Airbender estrenará su adelanto poco antes del lanzamiento de la serie. (Paramount+)

El filme tendrá una proyección especial durante la Comic-Con de San Diego el 24 de julio y llegará a plataformas de streaming un día después. Además, contará con una exhibición limitada en salas de Nueva York y Los Ángeles como parte de su proceso de elegibilidad para premios.

La franquicia comenzó en 2005 con el estreno de Avatar: The Last Airbender en Nickelodeon. La serie se desarrolló durante tres temporadas y posteriormente fue continuada por The Legend of Korra, estrenada en 2012 y concluida tras cuatro temporadas.

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