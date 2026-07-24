El Gobierno de Chile removió al subsecretario de Hacienda tras un resultado positivo en un test de drogas

El ex subsecretario de Hacienda de Chile, Juan Pablo Rodríguez (X)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, removió el jueves al subsecretario de Hacienda de Chile, Juan Pablo Rodríguez, luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo, según confirmó el Gobierno chileno. La administración informó inicialmente que el Presidente aceptó la renuncia de la autoridad, pero minutos después el biministro del Interior y Segegob de Chile, Claudio Alvarado, precisó que la salida respondió al resultado del examen y que Tomás Bunster Bustamante asumirá la subrogancia del cargo.

La decisión se comunicó durante la noche mediante un comunicado de la Presidencia de Chile y posteriormente fue detallada por Alvarado desde el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno, donde leyó la declaración oficial sin responder preguntas de la prensa.

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"Como saben, el gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo y que esta renuncia ha sido aceptada“, señaló el biministro chileno al iniciar su intervención.

Alvarado explicó que el procedimiento se originó tras un segundo control de detección de drogas realizado este año en Chile. "El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo“, afirmó.

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La autoridad agregó que el proceso aún no concluye. "Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra y el exsubsecretario además nos ha comunicado que se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo“, indicó.

El biministro del Interior y Segegob de Chile, Claudio Alvarado (REUTERS)

El biministro sostuvo que la determinación se ajustó al criterio fijado por el Gobierno de Chile frente a este tipo de situaciones. "Tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia“, expresó.

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Al finalizar su declaración, Alvarado señaló que "el gobierno agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez“.

Mientras el comunicado oficial hablaba de una renuncia aceptada por el Presidente de Chile, posteriormente el propio Gobierno chileno aclaró que José Antonio Kast resolvió remover a Rodríguez de sus funciones tras conocer el resultado del examen. El asunto incluso se abordó durante la reunión que el Mandatario sostuvo la noche del jueves con los presidentes de los partidos oficialistas en el Palacio de La Moneda, en Santiago, instancia en la que confirmó la decisión.

Tras la salida de Rodríguez, el Ejecutivo chileno informó que Tomás Bunster Bustamante asumirá la subrogancia de la Subsecretaría de Hacienda de Chile. Hasta ahora, Bunster ejercía como coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda de Chile.

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De acuerdo con antecedentes del Gobierno chileno, Bunster figura entre los colaboradores más cercanos y de mayor confianza del ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz. La administración optó por una subrogancia interna con el objetivo de asegurar la continuidad del funcionamiento de la cartera.